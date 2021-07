Castleford Tigers remporte la victoire 24-0 en Super League après que les Huddersfield Giants n’ont pas pu former une équipe | Nouvelles de la ligue de rugby

Les Tigers de Castleford ont remporté une victoire 24-0 en Super League après que le camp des Huddersfield Giants a été frappé par Covid-19

Castleford a remporté une victoire 24-0 en Super League Betfred contre Huddersfield après que les Giants ont révélé qu’ils étaient devenus le dernier club à être victime de la recrudescence des cas de coronavirus.

Les Tigers ont perdu leur dernier match, contre St Helens mercredi dernier, après avoir été incapables de lever une équipe et Huddersfield a annoncé dimanche soir qu’un de leurs joueurs avait renvoyé un test Covid-19 de flux latéral positif.

Un autre joueur de Huddersfield présente des symptômes et attend le résultat d’un test PCR alors que la réglementation en matière d’athlétisme les a privés de deux autres membres du personnel avant le match prévu mardi contre les finalistes de la Challenge Cup.

Selon les protocoles de la Rugby Football League, une équipe peut demander le report d’un match si sept joueurs seniors ou plus ne sont pas disponibles en raison d’un coronavirus – soit par le biais de tests positifs, soit en tant que contacts étroits.

« Les Tigers de Castleford ont remporté une victoire 24-0 lors de leur match de Super League de Betfred contre les Giants de Huddersfield qui était prévu pour le 6 juillet après que les Giants n’ont pas été en mesure d’aligner une équipe de 17 joueurs », a déclaré la RFL dans un communiqué.

Les Tigers de Castleford ont remporté une victoire 24-0 lors du match de la Super League de Betfred contre les Giants de Huddersfield, qui était prévu pour le 6 juillet, après que les Giants n'aient pas été en mesure d'aligner une équipe de 17 joueurs.

« Les Giants ont annoncé dimanche qu’ils se retireraient du match.

« Le total de quatre joueurs parmi les 25 meilleurs joueurs payés indisponibles pour des raisons de Covid-19 n’atteindrait pas le seuil de report d’un match dans le cadre de Covid-19, qui stipule un minimum de sept joueurs.

« Comme avec le retrait de Castleford de son match prévu qui a été attribué 24-0 à St Helens, cet échec de Huddersfield à remplir un match sera renvoyé au service de conformité de la RFL comme une faute hors du terrain. »

Huddersfield a déclaré dimanche que près de 20 joueurs de l’équipe de Super League d’Ian Watson ne seraient pas disponibles pour diverses raisons. Le concours est le 10e match de Super League à être annulé jusqu’à présent cette année en raison d’un coronavirus.

Le directeur général des Giants, Richard Thewlis, a déclaré dimanche: « Tout le monde sait à quel point nous le faisons dur en ce qui concerne les blessures en ce moment et le résultat positif de ce matin et le suivi et la traçabilité qui ont suivi ont été un coup de marteau pour nous tous.

« Il est maintenant devenu tout simplement impossible d’aligner 17 joueurs en toute sécurité mardi pour affronter les Tigres. Ce n’est pas une décision prise à la légère. »

La décision ne laisse Castleford qu’un match de plus – à domicile contre Salford dimanche prochain – avant d’affronter St Helens en finale de la coupe à Wembley le samedi 17 juillet.