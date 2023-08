Castleford Tigers: Danny Ward dévoilé comme entraîneur-chef jusqu’à la fin de la saison après le départ d’Andy Last | Actualités de la Ligue de Rugby

Danny Ward a été nommé nouvel entraîneur-chef de Castleford

Les Castleford Tigers ont confirmé la nomination de Danny Ward au poste de nouvel entraîneur-chef du club jusqu’à la fin de la saison 2023 suite au départ d’Andy Last.

Ward retourne chez les Tigers pour lesquels il a joué pendant la saison 2006 et il sera rejoint par Dane Dorahy au poste d’entraîneur adjoint.

Ward a également joué pour Leeds Rhinos, Hull KR et Harlequins avant de devenir entraîneur avec le club londonien, d’abord en tant qu’entraîneur de l’académie en 2014. Le joueur de 43 ans a ensuite été nommé assistant l’année suivante et a été promu entraîneur-chef des Broncos devant. de la saison 2018 au cours de laquelle il a été promu en Super League.

Lors de sa nomination en tant que nouvel entraîneur-chef du club, Ward a déclaré: « Je suis en effervescence et j’ai rattrapé cette nomination. Je suis fier de pouvoir diriger un club aussi fantastique pour lequel j’ai joué et dont j’ai beaucoup de souvenirs heureux.

« C’est un moment de fierté pour moi d’avoir cette opportunité et j’ai hâte de relever le défi.

« C’est excitant et j’ai hâte de commencer. J’ai toujours voulu revenir en tant qu’entraîneur au plus haut niveau et je me suis engagé à entraîner à ce niveau également.

« Je suis reconnaissant à Cas de m’avoir donné cette opportunité d’entraîner à nouveau en Super League et j’espère pouvoir faire du bon travail en peu de temps.

« C’est un club fier avec une riche histoire dans la façon dont ils aiment jouer au rugby. Il n’y a pas de fans plus passionnés que chez Cas et ils font partie des meilleurs supporters de la ligue.

« Cette connaissance du club m’aidera car je connais déjà des gens là-bas et je connais quelques-uns des joueurs qui faciliteront la transition afin que je puisse commencer à courir. »

Dorahy est le fils de l’ancien international australien John Dorahy et le joueur de 45 ans rejoint les Tigers après avoir joué pour Rochdale Hornets, Wakefield Trinity, Hull KR et Halifax pendant ses jours de jeu.

Au cours de sa carrière d’entraîneur, Dorahy a travaillé comme entraîneur adjoint de l’équipe de deuxième année des Wests Tigers, puis est passé aux South Sydney Rabbitohs, avant de passer plus récemment aux St George Illawarra Dragons.

Dorahy se joindra à ses collègues entraîneurs adjoints Craig Lingard et Scott Murrell.

Concernant les nouvelles nominations, le directeur des opérations de rugby de Castleford, Danny Wilson, a déclaré: « Nous avons commencé le processus de nomination d’un nouvel entraîneur et nous avons consulté le groupe de joueurs et leur avons demandé ce dont ils estimaient avoir besoin. Nous avons immédiatement pensé que Danny Ward était quelqu’un qui correspondait à la facture et nous avons pris contact.

« Il était également nécessaire d’apporter de nouvelles idées. Nous voulions intégrer de jeunes joueurs talentueux dans le système et c’est la même chose avec les entraîneurs. Danny est encore jeune avec de l’expérience au niveau de la Super League, et nous voulions faire venir un autre nouvel entraîneur avec de nouvelles idées.

« Nous avons cherché à l’étranger pour voir qui étaient les jeunes entraîneurs talentueux au sein du système de la LNR et le nom de Dane est apparu. Nous avons lancé un processus pour examiner cela et son expérience d’entraîneur, ce qui était très excitant pour nous.

« Je pense que cela montre notre intention de rester en Super League pour faire venir non seulement un entraîneur du calibre de Danny Ward, mais aussi un assistant qui est prêt à complimenter l’excellent travail que Craig Lingard et Scott Murrell sont déjà. faire.

« Nous l’avons encaissé maintenant et nous pouvons vraiment aller de l’avant et donner le coup d’envoi pour les six derniers matchs de la saison. »