Castleford Tigers : Craig Lingard nommé entraîneur-chef pour la saison 2024 de Super League avec Danny McGuire comme assistant | Actualités de la Ligue de Rugby

Craig Lingard prend la relève en tant que nouvel entraîneur-chef de Castleford

Craig Lingard prendra la relève en tant qu’entraîneur-chef des Castleford Tigers pour la saison 2024 de Betfred Super League, avec Danny McGuire comme assistant.

Lingard a d’abord rejoint les Tigers en tant qu’assistant d’Andy Last, combinant ce rôle avec son poste d’entraîneur-chef des Batley Bulldogs du championnat Betfred, et a continué à faire partie de l’équipe d’entraîneurs des Tigers lorsque Danny Ward a remplacé Last en août.

Le joueur de 45 ans devait occuper un poste d’assistant à temps plein avec Castleford à partir de la saison prochaine, mais a maintenant accepté un contrat de deux ans pour devenir entraîneur-chef après que Ward ait refusé l’opportunité de prolonger son séjour au Mend- A-Hose Jungle au-delà de la saison 2023 malgré leur éloignement de la relégation.

« Je suis extrêmement honoré », a déclaré Lingard. « J’ai toujours aspiré à devenir entraîneur-chef de la Super League et j’ai cette opportunité maintenant.

« C’est arrivé un peu plus tôt que prévu, mais c’est quelque chose que je vais saisir à deux mains et j’espère que ce sera un succès.

« J’arrive les yeux grands ouverts, ce n’est pas un lieu nouveau pour moi et j’ai une bonne idée du fonctionnement du club et avec beaucoup de changements de personnel avec des gens qui partent et des gens qui arrivent. Pour la plupart de l’équipe qui reste, j’ai l’expérience de travailler avec ces gars-là.

« Je pourrai travailler un peu plus étroitement avec eux l’année prochaine et mettre mon empreinte sur la façon dont je veux que nous jouions et les valeurs que nous voulons ramener aux Castleford Tigers pour nous permettre d’avoir plus de succès que nous ne l’avons été cette saison. »

Lingard est devenu entraîneur après une carrière de joueur de 10 ans avec Batley, accédant à son premier poste d’entraîneur-chef dans les rangs professionnels avec Keighley Cougars dont il a été responsable de 2017 à 2019.

Il est revenu au Fox’s Biscuits Stadium en 2020 et a guidé Batley vers la grande finale du championnat 2022, où ils ont été battus par Leigh Centurions, et une défaite serrée contre les Panthers d’Halifax lors de la finale de la Coupe 1895 de cette année à Wembley.

Danny McGuire sera l’assistant de Craig Lingard à Castleford

Le grand McGuire des Leeds Rhinos, quant à lui, rejoint Lingard après avoir quitté son compatriote de Super League Hull Kingston Rovers à la fin de la saison 2023 où il était assistant de Willie Peters.

« Je suis vraiment enthousiasmé par le défi après pas mal de spéculations, mais pour moi, il s’agit d’avoir hâte de travailler avec un groupe de joueurs vraiment talentueux et un club avec une histoire et tout ce qui entoure les Tigers de Castleford », a déclaré McGuire.

« Je suis encore assez tôt dans mon parcours d’entraîneur avec beaucoup à apprendre et à expérimenter, donc je suis ravi de travailler aux côtés de quelqu’un qui a accompli tant de choses dans le jeu, donc je vais choisir son cerveau, j’espère que nous pourrons très bien nous intégrer et fonctionne bien en combinaison. »

