Castleford, Hull KR et Bradford obtiennent des licences d’académie après le virage RFL | Nouvelles de la ligue de rugby

Castleford était l’un des trois clubs à se voir retirer sa licence d’académie d’élite

La Rugby Football League a fait volte-face sur sa décision controversée de retirer les licences d’académie d’élite à Castleford, Hull KR et Bradford.

La décision d’omettre le trio lors de l’attribution de licences de six ans à 10 clubs a suscité l’indignation à travers le jeu et a conduit à des protestations de joueurs, de fans et de politiciens, le député de Hull East Karl Turner ayant porté l’affaire devant le Parlement.

Maintenant, l’instance dirigeante a reculé en attribuant des licences d’élite probatoires de deux ans aux trois clubs tout en proposant de travailler avec Leigh et Salford, qui ont également échoué dans leurs demandes initiales de licences à partir de 2022.

Dave Rotheram, responsable sur le terrain du RFL, a déclaré : « Nous sommes ravis qu’il ait été possible de parvenir à cet accord dans l’intérêt de tous, tout en respectant le processus qui a conduit à la décision initiale.

« La RFL travaillera avec les cinq clubs pour répondre à leurs circonstances spécifiques. Tous ont répondu à ces défis avec une énergie impressionnante, ce qui a mérité ces opportunités.

« Tout le monde reconnaît maintenant qu’élite devrait signifier élite et que toutes les personnes impliquées ont la responsabilité de protéger et de développer le sport de la communauté aux rangs professionnels et à nos équipes nationales.

« Cela signifie soit restreindre le nombre d’académies licenciées à temps plein, soit démontrer une capacité à augmenter le pool de joueurs disponibles pour elles.

« C’est maintenant le défi pour l’ensemble du jeu – et un défi dans lequel tous les clubs reconnaissent qu’ils doivent jouer leur rôle, l’augmentation des normes des académies en étant un élément clé. »

Bradford, Castleford et Hull KR ont tous salué cette décision.