Castleford espère que la blessure au visage de Michael Shenton n’est «pas aussi grave qu’elle en a l’air» | Nouvelles de la ligue de rugby

Cas espère que la blessure de Shenton n’est pas aussi grave qu’elle en avait l’air

Michael Shenton a été contraint de quitter le terrain quatre minutes après le début de la deuxième mi-temps de la défaite 34-16 des Tigers en Super League à domicile contre Huddersfield après avoir été pire en tentant un tacle, et l’entraîneur Daryl Powell craint que les rayons X ne révèlent au moins une fracture.

« Ça ressemble à ça », a déclaré Powell. « C’est vraiment très gonflé et il a mal en quelques points sur le visage.

« Il ira à l’hôpital maintenant. J’espère juste qu’il va bien. Il a été un champion incroyable pour ce club. J’espère que ce n’est pas aussi grave qu’il y paraît. »

Déjà sans 15 joueurs en raison de l’épidémie de Covid-19 qui a forcé le report des deux derniers matches, la perte de Shenton a été un autre coup dur pour les Tigers, qui ont maintenant perdu sept de leurs huit derniers matches de championnat.

Powell n’a pu inclure que sept membres de son équipe de finale de la Coupe, dont le pilier Daniel Smith dans le rôle d’un demi de mêlée de fortune, et a été contraint de renforcer son équipe avec l’ajout de signatures de prêts à court terme Jimmy Keinhorst et Jake Sweeting.

1:51 Leroy Cudjoe a marqué deux essais alors que Huddersfield était un vainqueur confortable contre une équipe inexpérimentée de Castleford Leroy Cudjoe a marqué deux essais alors que Huddersfield était un vainqueur confortable contre une équipe inexpérimentée de Castleford

« C’est tellement difficile en ce moment », a-t-il déclaré. « Nous avons eu 15 joueurs manquants avec Covid et un autre blessé. C’est de la folie.

« Je pensais que nous nous battions dur, mais perdre Shenny a été un coup dur. Nous ne pouvions pas vraiment marquer quand nous en avions besoin en seconde période.

« Mais je ne peux pas remettre en question nos efforts. Nous ne pouvons tout simplement pas former une équipe pour le moment. C’est aussi difficile que je l’ai vu dans le travail.

« Nous nous retrouvons avec six semaines et demie et nous devons retrouver notre esprit et notre détermination et continuer. »

Il y aura peu de repos pour Castleford alors qu’ils se préparent pour un derby avec Leeds à Headingley vendredi, mais Powell espère récupérer certains de ses absents.

« Cela ressemblera à une équipe différente », a-t-il déclaré. « Il nous manque énormément de joueurs et plusieurs reviendront en lice. Nous devrons commencer à gagner quelques matchs rapidement. »

Will Pryce de Huddersfield

Huddersfield n’était que légèrement mieux loti, manquant de 10 de ses 17 premiers à cause de blessures et de suspensions, mais ils avaient suffisamment d’expérience parmi leurs attaquants pour guider leur équipe vers une deuxième victoire consécutive.

L’entraîneur Ian Watson a admis que l’arrivée récente du talonneur australien Nathan Peats s’est avérée inestimable alors que les Giants cherchent à construire pour l’avenir.

« C’est un neuf de première classe », a déclaré Watson. « Vous pouvez voir pourquoi il a joué à State of Origin.

« Il aide vraiment nos jeunes moitiés et nous donne un peu de sang-froid. Je le considère comme l’un des meilleurs neuf que j’ai eu dans mes équipes au fil des ans. »

Watson a également fait l’éloge de Will Pryce, le fils de 18 ans de l’ancien international britannique Leon Pryce, qui a créé les deux premiers essais de Huddersfield pour le centre Leroy Cudjoe et a préparé le terrain pour la victoire.

« Je pensais que nous étions très bons en première mi-temps », a-t-il déclaré. « Nous avons très bien contrôlé la position sur le terrain et, une fois que nous avons eu des opportunités, nous avons très bien exécuté. Je pensais que Will Pryce les avait ouvertes plusieurs fois.

« En seconde mi-temps, c’est devenu erreur pour erreur et c’est devenu vraiment brouillon. La première mi-temps nous a fait gagner le match. »