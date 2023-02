Castle Crumble Cannonballs dans Apple Arcade

Castle Crumble, un jeu de puzzle physique, s’est écrasé sur Arcade aux pommes le vendredi, et il est là pour anéantir votre temps libre. Si vous vous abonnez à Apple Arcade (5 $, 5 £ ou 8 AU $ par mois), vous pouvez jouer à ce jeu sans frais, publicités ou achats intégrés.

Castle Crumble a été développé par Orbital Knight, qui a également développé Explosion de flèche. Dans ce jeu, vous utilisez un arsenal d’outils, y compris des boulets de canon, du TNT et même des météores, pour faire tomber différents châteaux. Vous disposez d’un nombre limité d’objets pour détruire chaque château, vous ne pouvez donc pas vous contenter d’exploser à chaque étape – vous devez être stratégiquement destructeur.

Il est facile de prendre ce jeu en main, de se dire qu’on ne jouera qu’un niveau ou deux, puis une heure plus tard, on a détruit 20 châteaux. C’est peut-être l’aspect puzzle du jeu et trouver où placer un boulet de canon pour abattre une tourelle, ou il se peut que faire exploser les choses soit plutôt amusant. Quoi qu’il en soit, si vous choisissez ce jeu, vous ne le lâcherez pas de sitôt.

Arcade aux pommes ajoute de nouveaux jeux et mises à jour toutes les semaines. Si vous souhaitez essayer Apple Arcade, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de trois mois lorsque vous achetez un nouvel appareil, ou d’un mois gratuit si vous vous inscrivez pour la première fois. Ouvrez l’App Store et appuyez sur l’icône du joystick en bas de l’écran pour lancer le service.