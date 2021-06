Casting ensemble : qui joue dans le nouveau drame de la BBC ?

Des MILLIERS de Britanniques se rapporteront au nouveau drame de la BBC Ensemble, l’histoire d’un couple qui lutte pour faire face aux tribulations du verrouillage.

Mais qui joue dans le programme inspiré de Covid? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui joue dans Ensemble ?

Seuls trois personnages ont été confirmés pour le téléfilm, qui sera diffusé le jeudi 17 juin.

La majorité du dialogue sera partagée entre James McAvoy et Sharon Horgan, qui incarnent un couple marié.

Samuel Logan, dans son premier grand rôle, incarnera leur fils de 10 ans, Artie.

Aucun autre personnage ne devrait être annoncé, mais d’autres figureront dans des camées.

L’écrivain Dennis Kelly a déclaré au BBC: « Together parle d’un couple qui se déteste totalement, mais qui a en quelque sorte trouvé un moyen d’exister ensemble… puis le confinement arrive.

«Il s’agit de la façon dont les humains négocient leurs expériences partagées lorsqu’ils pensent qu’ils n’ont rien en commun d’autre que de rester en vie, et il s’agit de la façon dont vous pouvez détester ce que vous aimez et aimer ce que vous détestez.

« Et Sharon Horgan et James McAvoy y sont brillants. »

James mcavoy

Cela peut sembler une faute de frappe, mais les deux personnages principaux de Together s’appellent « Il » et « Elle ».

James s’est fait connaître dans la comédie dramatique Shameless il y a une décennie et demie, remportant le Bafta Rising Star Award en 2006.

L’homme de 42 ans est devenu l’un des acteurs les plus populaires de Grande-Bretagne, avec Wimbledon, The Last King of Scotland, Atonement, Split, Glass et trois films X-Men, entre autres blockbusters hollywoodiens.

Discutant de son rôle dans Together with the BBC, James a déclaré: «Dennis écrit avec beaucoup d’esprit pour ces personnages et son scénario m’a attiré dès les premières pages.

«Quand j’ai entendu que Sharon était impliquée dans la réalisation de Stephen Daldry, c’était une évidence.

« C’est une exploration hilarante, sincère, divertissante et inconsciemment drôle d’une relation et d’un couple confrontés à une véritable tragédie au cours d’une année que nous avons tous vécue. »

Sharon Horgan

Sharon est devenue l’une des stars de la télé préférées du pays après ses brillantes performances dans Pulling, This Way Up et Divorce – pour n’en nommer que quelques-uns.

L’homme de 50 ans est également apparu dans plusieurs films, dont Man Up, Game Night, Military Wives et Dating Amber.

Et elle est sept fois nominée aux Bafta, remportant sa première victoire en 2016 pour avoir écrit et joué dans Catastrophe – l’une des meilleures comédies dramatiques de la dernière décennie.





Discutant de son rôle dans Together with the BBC, Sharon a déclaré: «Je pense que tous ceux qui se sont impliqués dans ce film n’avaient pas l’intention de faire un drame Covid, mais nous avons ensuite lu le script de Dennis et avons changé d’avis.

« Nous avons tourné cela en 10 jours, ce fut donc une expérience magnifiquement stressante. Travailler à nouveau avec Dennis – et Stephen Daldry et James McAvoy, que j’admire tous les deux depuis des années, a été une joie.

«Mais c’était aussi comme si nous faisions quelque chose d’important. Et le fait que cela ressemble à une nouvelle signifie que le nombre de morts de Covid, la tragédie de tant de vies perdues inutilement, n’a pas été suffisamment évoqué. »