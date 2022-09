Casting du professeur T : qui joue dans le drame d’ITV ?

Les fans de PROFESSOR T étaient ravis lorsque le drame ITV est revenu à la télévision pour la saison 2.

La série populaire est centrée sur un professeur d’université qui a un TOC, mais aussi un don pour la résolution de crimes.

Ben Miller dirige le casting du professeur T d'ITV

Qui joue dans Professeur T ?

Ben Miller comme professeur T

Ben Miller a joué DI Richard Poole à Death in Paradise.

Vous pouvez également le reconnaître dans le drame de la période Netflix, Bridgerton.

Il est également connu pour avoir joué James Lester dans la série de science-fiction ITV Primeval.

Emma Naomi comme Lisa Donckers

Emma Naomi est une actrice, connue pour son rôle dans Bridgerton en tant qu’Alice Mondrich

Elle est également apparue dans The Trial of Christine Keeler en tant qu’Ann.

Emma a été formée à la Guildhall School of Music and Drama et a joué dans des productions scéniques telles que The Comedy of Errors, Medea et The Mystery Plays.

Barney White en tant que sergent-détective Dan Winters

Barney White est un acteur, connu pour son rôle dans le thriller d’investigation Social Suicide.

Il est également apparu dans la série dramatique télévisée Taboo de la BBC.





White a joué dans le court métrage Indigo Valley de Jaclyn Bethany en 2017.

Andy Gathergood comme inspecteur-détective Paul Rabbit

Andy Gathergood est un acteur anglais. Il est apparu dans des films tels que Journey’s End de Saul Dibb, The Guernsey Literary & Potato Peel Pie Society et The Death of Stalin.

Il a également eu des rôles dans Ci-après de Clint Eastwood et Les Trois Mousquetaires, réalisé par Paul WS Anderson.

À la télévision, vous l’avez peut-être aperçu dans Hatfields & McCoys, The Salisbury Poisonings, Britannia et Criminal Justice.

Frances De La Tour dans le rôle d’Adélaïde Tempête

Frances de la Tour est une actrice anglaise.

Elle est surtout connue pour son rôle de Miss Ruth Jones dans l’émission Rising Damp des années 70 de 1974 à 1978.

L’autre travail télévisé de l’actrice comprend Emma Porlock dans Cold Lazarus de Dennis Potter (1996), la directrice Margaret Baron dans la sitcom Big School de la BBC et Violet Crosby dans Vicious.

Sarah Woodward comme Ingrid Snares

Sarah est une actrice formée par RADA et primée.

Les crédits de théâtre de Sarah incluent The Curious Incident of the Dog in the Night Time, Richard II au Globe et la version West End de Nell Gwynn.

À la télévision, elle a joué dans Queens of Mystery et est apparu dans New Blood et Endeavour.

Douglas Reith comme le doyen

Douglas Reith est connu pour son interprétation de Lord Merton dans Downton Abbey

Douglas Reith est un acteur connu pour son interprétation de Lord Merton dans Downton Abbey.

Il est également apparu dans le film de 2006 The Queen en tant que Lord Airlie.

Vous pouvez également le reconnaître en tant que Field Marshall Lord Haig du film de 2021 sur les mineurs britanniques The War Below.

Quand le professeur T est-il sur ITV et comment puis-je le regarder ?

La deuxième saison de Professeur T a débuté le 16 septembre 2022.

La série en six parties se poursuit tous les vendredis soirs à 21h sur ITV.

Comme toujours, vous pourrez également regarder des épisodes sur le hub ITV.