Casting du Dr Death : Qui est dans la nouvelle émission Peacock ?

DR. Death devrait être diffusé le 15 juillet 2021.

Le paon original Dr Mort est basé sur un histoire vraie et rempli d’un casting étoilé.

Qui est dans la nouvelle émission Peacock ?

Le casting de la prochaine émission Dr. Death comprend :

Josué Jackson

5 Joshua Jackson joue le rôle du Dr Christopher Duntsch Crédit : Getty Images – Getty

Josué Jackson, 43 ans, joue le rôle du Dr Christopher Duntsch, le nouveau départ de Dallas au Texas qui a mutilé ou tué de façon permanente des patients.

Jackson a fait ses débuts dans la comédie en 1991 et est surtout connu pour ses rôles dans D2 : The Mighty Ducks, Fringe, Dawson’s Creek et The Affair.

Il est actuellement marié à Jodie Turner Smith et a une fille, Janie.

Grace Gummer

5 Grace Gummer joue le rôle de Kim Morgan Crédit : Getty Images – Getty

Grace Gummer, 35 ans, joue le rôle de Kim Morgan, l’assistante médicale du Dr Dutsch.

Gummer a fait ses débuts dans la comédie en 2010 et est surtout connue pour ses rôles dans Frances Ha, The Homesman, Extant et Larry Crowne.

Elle est la fille de Meryl Streep et est actuellement engagé pour Marc Ronson.

AnnaSophia Robb

5 AnnaSophia Robb joue le rôle de Michelle Shughart Crédit : Getty Images – Getty

AnnaSophia Robb, 27 ans, joue le rôle de Michelle Shughart, la procureure adjointe chargée de l’affaire du Dr Death.

Robb a fait ses débuts en tant qu’actrice dans Drake & Josh en 2004 et a depuis joué les rôles emblématiques de Bethany Hamilton dans Soul Surfer, Lacey dans The Act et Violet Beauregarde dans Charlie and the Chocolate Factory.

Elle tourne actuellement le film Rebel Ridge.

Christian Slater

5 Christian Slater joue le rôle de Randall Kirby Crédit : Getty Images – Getty

Christian Slater, 51 ans, joue le rôle de Randall Kirby, le chirurgien vasculaire impétueux, impulsif et prêt à brûler un système.

Slater joue depuis les années 1980 et est surtout connu pour ses rôles dans Mr. Robot, True Romance, Very Bad Things et Robot Chicken, où il a prêté sa voix à plusieurs personnages entre 2005-2012.

Il est actuellement marié à Brittany Lopez et il est père de deux enfants.

Alec Baldwin

5 Alec Baldwin joue le rôle de Robert Henderson Crédit : AFP

Alec Baldwin, 63 ans, joue le rôle de Robert Henderson, un neurochirurgien méthodique qui pense que tout ce qui vaut la peine d’être fait ne doit pas être précipité.

Baldwin est l’un des acteurs les plus célèbres connu pour son rôle récurrent de porte-parole de Capital One.

Commençant sa carrière d’acteur dans les années 1980, Baldwin est également connu pour ses rôles dans Will & Grace, Boss Baby, It’s Complicated et 30 Rock.

Il est actuellement marié à Hilaria Baldwin et a sept enfants. Sa nièce Haley Est marié à Justin Bieber.

Comment puis-je regarder Dr. Death?

Dr. Death sera diffusé sur Peacock à partir du 15 juillet.

Écrit par Patrick Macmanus, l’émission ne sera disponible qu’en streaming sur le service.

Le spectacle est basé sur l’histoire vraie de Dr Christopher Duntsch qui purge maintenant une peine d’emprisonnement à perpétuité après avoir été reconnu coupable d’un crime au premier degré pour avoir intentionnellement blessé une victime âgée.

Il est éligible à la libération conditionnelle en 2045.