Ellie Goulding — Destructa X

La chanteuse de « Lights » a sorti trois autres albums studio après avoir joué Destructa X dans la vidéo emblématique : Délire (2015), Bleu le plus brillant (2020) et Plus haut que le ciel (2023). Gould s’est marié Caspar Jopling en 2019 et le couple a accueilli son fils Arthur en 2021.

On ne sait pas si Goulding et Swift sont toujours amis, car le duo n’a pas interagi publiquement depuis des années. Certains fans ont émis l’hypothèse que l’ami et collaborateur de Swift Ed Sheeran est la raison pour laquelle les deux femmes ne sont apparemment pas restées proches.

En février 2023, Goulding a mis fin aux rumeurs de longue date selon lesquelles elle aurait trompé Sheeran avec Niall Horan – et que la chanson « Don’t » de Sheeran en 2014 est inspirée par elle. Lors d’un entretien avec le Courrier quotidienGoulding a souligné qu’elle n’était jamais sortie avec Sheeran et a déclaré que les spéculations sur leur dynamique lui avaient causé “beaucoup de traumatismes”.

Elle a poursuivi: «J’envie le fait que mes amis viennent de passer leur vingtaine à avoir des aventures et des aventures d’un soir et ce que chaque jeune de 20 ans vit en privé. Mais tout ce que j’ai fait était écrit. On m’a fait sentir comme une personne horrible et j’ai vraiment eu du mal avec ça parce que je sais que je ne le suis pas.

Crédit : Youtube ; Karwai Tang/WireImage