Casting des films ‘The Santa Clause’ d’hier et d’aujourd’hui: voyez comment Tim Allen et plus ont changé

Les films « Le Père Noël » sont des classiques de Noël bien-aimés. La trilogie a commencé il y a 27 ans en 1994. En l’honneur des vacances, jetez un œil au casting d’hier et d’aujourd’hui.

Quand il s’agit de films de Noël que vous doit regarder chaque saison de vacances, Le Père Noël les films font définitivement partie de cette liste. Le premier film est sorti en 1994 et est devenu un blockbuster de vacances majeur. En train de regarder celui de Tim Allen la transformation en St. Nick est juste ce qu’il faut pour vous faire ressentir l’esprit des Fêtes.

Le Père Noël a fini par avoir deux suites: Le Père Noël 2 et Le Père Noël 3 : La clause de sauvegarde. Presque tous les acteurs originaux sont revenus pour les 3 films. Découvrez les acteurs bien-aimés d’alors et d’aujourd’hui ci-dessous.

Tim Allen

Tim Allen, 67 ans, a joué le rôle de Scott Calvin/Père Noël dans le classique des fêtes. Il est revenu pour Le Père Noël 2 et Le Père Noël 3 : La clause de secours. L’année suivant le premier Père Noël film est sorti, Tim a exprimé Buzz l’Éclair dans le tout premier Histoire de jouet film. Il a depuis joué dans les 3 Histoire de jouet séquelles.

À l’époque Le Père Noël est sorti, Tim a également joué le rôle de Tim « The Toolman » Taylor dans la sitcom Amélioration de l’habitat, qui a été diffusé de 1991 à 1999. Il a depuis joué dans d’autres films à succès comme Galaxie Quête, Noël avec les Kranks, Porcs sauvages, et plus. Tim a récemment joué le rôle de Mike Baxter dans Dernier homme debout, qui a diffusé sa neuvième et dernière saison en 2021.

L’acteur a divorcé de sa première femme, Laura Deibel, en 2003 après 19 ans de mariage, et ils partagent un enfant ensemble. Il est marié Jane Hajduk en 2006. Ils ont une fille ensemble.

Eric Lloyd

Eric Lloyd, 34 ans, a joué Charlie Calvin, l’adorable fils de Scott, en 3 Père Noël films. Quand il a joué dans le premier Père Noël film, Eric n’avait que 8 ans. Il a grandi sous nos yeux dans la trilogie.

Eric est apparu dans d’autres films comme Batman et Robin, Dunston s’enregistre, Le Brave Little Toaster va sur Mars, et plus. Ces jours-ci, Eric est passé derrière la caméra. Il a ouvert Lloyd Production Studios, qui fournit des services de production et de post-production pour les industries du film et de la musique.

David Krumholtz

David Krumholtz, 42 ans, incarnait Bernard l’Elfe en chef dans Le Père Noël trilogie cinématographique. David a également joué dans une autre trilogie cinématographique notable : le Harold et Kumar trilogie. David s’est également aventuré à la télévision et a joué Charlie Eppes dans 6 saisons de NUMB3RS. Il a récemment joué dans des séries télévisées notables comme le diable, Vivre bibliquement, et Le complot contre l’Amérique.

David s’est marié Vanessa Britting en 2010. Ils ont deux enfants ensemble. David a reçu un diagnostic de cancer de la thyroïde en 2011, mais il n’a plus de cancer.

Spencer Breslin

Spencer Breslin, 28 ans, a joué Curtis l’elfe dans deux des Le Père Noël films. Il est apparu pour la première fois dans Le Père Noël 2. Il avait 9 ans lorsqu’il a joué dans la suite. Spencer était l’un des enfants acteurs les plus célèbres d’Hollywood au début des années 2000.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Spencer Breslin (@ohnospenny)

Ses autres films après Le Père Noël 2 inclure Le chat dans le chapeau, Élever Hélène, The Princess Diaries 2 : Les fiançailles royales, et plus. Son dernier crédit de film était Une sorte de haine en 2015. Spencer se consacre depuis à la musique. Il sort son premier album, Fête du travail, en 2012. Il fait actuellement partie du groupe Machine cassée.

Liliana Momie

Liliana Momie, 26 ans, a commencé à jouer Lucy Miller, la fille de Neil et Laura, dans Le Père Noël 2. Elle avait 8 ans lorsque la suite est sortie. Liliana est revenue pour la troisième Père Noël filmer aussi.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Liliana Mumy (@lilianamumy)

L’actrice a également joué Jessica Baker dans le Moins cher à la douzaine films. Dans les années qui ont suivi Le Père Noël films, Liliana a eu une carrière de voix réussie. Elle a exprimé des rôles dans le Lilo & Stitch franchise, la Copains d’air franchise, et le Homme chauve-souris la franchise.

Elizabeth Mitchell

Elizabeth Mitchell, 50 ans, a joué Carol Newman dans Le Père Noël 2 et Le Père Noël 3 : La clause de secours. Elle a finalement épousé le personnage de Tim, Scott, et est devenue Mme Claus. La même année que Le Père Noël 3 est sorti, Elizabeth a rejoint Perdu comme Juliet Burke. Elle a remporté une nomination aux Emmy Awards pour la meilleure actrice invitée dans une série dramatique en 2010.

Elizabeth a continué à jouer dans d’autres émissions de télévision comme Révolution, Mort de l’été, Il était une fois, L’étendue, et plus. Elle a également joué dans la deuxième saison de Banques extérieures.

Wendy Crewson

Wendy Crewson, 64 ans, est apparue sous le nom de Laura Calvin Miller, l’ex de Scott, dans les trois Père Noël films. Depuis lors, elle a eu plusieurs rôles au cinéma et à la télévision. Wendy a notamment joué Joanne Kilbourn dans 6 téléfilms. Wendy a eu des rôles sur 24, Vengeance, Garder l’espoir, et plus. Son dernier rôle était dans la série Netflix Faction d’octobre.

Juge Reinhold

Juge Reinhold, 63 ans, a joué le Dr Neil Miller, le mari de Laura, dans Le Père Noël cinéma. Avant de jouer dans Le Père Noël en 1994, Judge était déjà bien connu pour son rôle dans Temps rapides à Ridgemont High et le Les flics de Beverly Hills films.

Le juge a continué à travailler depuis la dernière Père Noël Le film est sorti en 2006. Il est apparu dans de nombreux films et séries télévisées au fil des ans. Ses derniers projets datent de 2017.

Martin court

Martin court, 70 ans, a joué le rôle du méchant Jack Frost dans Le Père Noël 3 : La clause de secours. Depuis la sortie du film en 2006, Martin a fourni des voix pour plusieurs films et a joué dans plusieurs émissions de télévision. Ses principaux rôles à la télévision ont été Endommagers, Mulaney, Maya et Marty, et L’émission du matin. Pour son rôle dans L’émission du matin, Martin a reçu une nomination aux Emmy Awards pour le meilleur acteur invité dans une série dramatique en 2020. Il joue également dans Seuls les meurtres dans le bâtiment, qui a récemment commencé le tournage de sa deuxième saison.