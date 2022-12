Casting des blessés : personnages nouveaux, sortants et de retour

Les fans de CASUALTY vont avoir une GROSSE surprise alors qu’un acteur de Holby City est sur le point de reprendre son rôle dans le drame médical.

Voici la vérité sur les dernières allées et venues du feuilleton BBC One…

Bbc

Sacha Levy revient dans le rôle de Bob Barrett[/caption]

Sacha Levy (Bob Barrett) – de retour

Il a été révélé que Bob Barrett de Holby City passera à Casualty, reprenant le rôle du Dr Sacha Levy.

Un porte-parole de la BBC a déclaré: “Sacha apparaîtra dans un épisode de Casualty diffusé l’année prochaine (2023).”

L’acteur a joué Sacha pendant 12 ans avant que la série ne reçoive la hache en mars, et a déjà joué le même rôle dans Casualty.

Le feuilleton a diffusé son dernier épisode au printemps 2022, la BBC déclarant à l’époque qu’elle avait pris la décision de supprimer le drame pour “faire de la place à de nouvelles opportunités”.

David Hide (Jason Durr) – départ

Bbc

Jason Durr dit au revoir à son personnage David Hide après six ans sur le feuilleton[/caption]

Après six ans dans la série, le moment est venu pour l’acteur de raccrocher les gommages.

En postant une photo de lui sur Instagram, il a écrit : “Après 6 ans à jouer le merveilleusement complexe #NurseDavidHide @bbccasualtyofficial, j’ai raccroché mes gommages.”

Il a poursuivi: «J’ai forgé de solides amitiés, appris à prononcer l’uvulopalatopharyngoplastie et j’ai eu ma délicatesse à fond! À de nouvelles aventures (espérons-le avec moins de sang et de tripes). »

Ethan Hardy (George Rainsford) – départ

Bbc

Après neuf ans dans la série, George Rainsford quitte[/caption]

George Rainsford, qui joue Ethan, a confirmé qu’il quittait la série sur les réseaux sociaux après des semaines de spéculations.

L’acteur a annoncé son départ dans une publication Instagram présentant une série de photos du casting ensemble lors d’une fête cet été.

Rainsford a légendé le message : “Eh bien, je suppose que c’est officiel parce qu’il est maintenant imprimé !

“La plupart d’entre vous l’ont déjà deviné mais j’ai quitté #Casualty après 9 ans et plus de 300 épisodes. Ma dernière apparition (*pour l’instant) est diffusée au début de 2023. Les photos sont de ma dernière nuit avec l’équipe à l’été 2022.

“Profiter du temps en famille et d’autres défis. Ça a été une explosion ! »

Max (Nigel Harman) – rejoint

Instagram

La star d’EastEnders Nigel Harman a une nouvelle carrière surprise 17 ans après la sortie du savon de choc[/caption]

En septembre 2022, il a été annoncé que Nigel Harman avait rejoint le casting de Casualty pour un nouveau scénario.

L’acteur, surtout connu pour son rôle de Dennis Rickman dans EastEnders, jouera le rôle de Max dans le drame médical.

Un initié de la télévision a déclaré au Daily Star : « Nigel a signé un contrat d’un an avec l’émission. C’est vraiment excitant. Les producteurs sont ravis qu’un si grand nom rejoigne le casting.

«Max va vraiment ébouriffer les plumes. C’est un voyou adorable qui n’a pas peur de dire ce qu’il pense.

“Les scénaristes ont prévu de très gros scénarios pour ce personnage. Il va être au centre de l’action.

Elinor Lawless ( Stevie Nash ) – rejoint

BBC/ALISTAIR_HEAP

Elinor Lawless rejoint Casualty en tant que Stevie Nash[/caption]

L’actrice de Doctors Elinor Lawless a rejoint le casting de Casualty en 2021.

Elinor a fait ses débuts sur le feuilleton alors qu’il célébrait son 35e anniversaire avec un épisode spécial.

L’actrice a déclaré à l’époque : « Je suis absolument ravie de rejoindre le merveilleux casting de Casualty.

“Stevie Nash est certainement une force avec laquelle il faut compter et semble prêt à ébouriffer quelques plumes dans le Holby ED.”

Matthew Afolami (Osi Okerafor) – rejoint

Pennsylvanie

Osi Okerafor a rejoint le feuilleton de la BBC en tant qu’ex-mari de Fenisha, Matthew[/caption]

La star de Death In Paradise, Osi Okerafor, a rejoint le casting de Casualty.

L’acteur a fait ses débuts en tant que nouveau docteur Matthew en mai 2021.

Matthew n’a pas tardé à ébouriffer les plumes de son ex-femme Fenisha et de son nouveau petit ami Ethan après son arrivée.

Parlant de son nouveau rôle, l’acteur Osi a déclaré : « C’est un plaisir de faire partie de l’équipe Casualty. Tout le monde ici est vraiment sympathique et c’est un environnement très excitant dans lequel travailler.

«Je suis ravi que les téléspectateurs voient l’amour de Matthew pour ses patients et sa volonté de faire tout ce qu’il faut pour prendre soin d’eux; c’est une qualité que j’admire vraiment chez lui.

Iain Dean (Michael Stevenson) – de retour

Bbc

Michael Stevenson a repris son rôle de Iain Dean dans Casualty[/caption]

Michael Stevenson a repris son rôle de Iain Dean dans le drame médical populaire en avril 2021 après un an et demi d’absence.

L’acteur a annoncé qu’il prenait une longue pause dans le rôle en 2019 alors que la longue histoire de santé mentale d’Ian prenait fin et que l’ambulancier troublé tentait de se suicider.

S’adressant à Digital Spy à propos de son retour en 2021, Michael a expliqué: «Lorsque les producteurs sont entrés en contact et ont tenu parole en me demandant de revenir, c’était une évidence. C’est chez moi. Le spectacle a été très bon pour moi et il n’y avait donc vraiment rien à penser.

Iain est retourné au savon dans un bien meilleur endroit que lorsqu’il était parti.

Michael a ajouté: «Il est dans un bien, bien meilleur endroit. Il a fait une très bonne année. Il a vraiment aimé travailler pour l’équipe HEMS et tous les frissons qui vont avec – c’est exactement ce qu’Iain a dans la rue. Il a définitivement changé.

Léon Cook (Bobby Lockwood) – à gauche

ALISTAIR_HEAP

Bobby Lockwood a quitté son rôle de Leon Cook dans Casualty[/caption]

Leon Cook de Casualty a quitté l’émission en mai 2021 après avoir échoué à obtenir un poste à temps plein.

Leon a été expulsé quand Iain Dean a balayé le travail d’ambulancier sous ses pieds.

L’acteur de Wolfblood, Bobby Lockwood, n’a rejoint la série qu’au début de l’année dans le rôle de Leon, et la porte devrait être laissée ouverte pour son retour un jour.

Connie Beauchamp (Amanda Mealing) – à gauche

Bbc

Amanda Mealing prend une pause prolongée de Casualty mais devrait revenir[/caption]

Connie Beauchamp a quitté Casualty en avril 2021 après que l’actrice Amanda Mealing a annoncé qu’elle prenait une longue pause du drame médical.

“J’étais fatiguée et j’avais vraiment besoin de me reposer”, a-t-elle déclaré à Digital Spy. “Je n’ai pas eu de vraie pause depuis des années, et quand j’ai pris du temps sur la série auparavant, j’ai dirigé et fait d’autres choses.

“Je suis dans la série depuis près de sept ans et ça peut être complet. Quand nous sommes revenus après l’épisode COVID, j’avais travaillé 73 jours sur 80. Mon temps libre est également consacré à la réalisation et à la réalisation de courts métrages pour ma société de production. J’étais très fatigué et j’ai donc apprécié de rattraper mon sommeil.

“C’est très similaire à Connie d’une certaine manière – elle avait besoin de passer plus de temps avec Grace et j’avais aussi besoin de m’absenter du travail.”

Dans une sortie discrète, les téléspectateurs ont vu Connie se rendre compte qu’elle devait donner la priorité à sa fille Grace après avoir failli tuer le fils de David, Ollie, en faisant une opération pour laquelle elle n’était pas qualifiée – et est partie avec sa fille.

Les patrons de l’émission ont insisté pour que Connie revienne un jour au feuilleton, mais il n’y a pas encore de mot officiel.