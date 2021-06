Casting d’Endeavour : qui joue dans le drame ITV ?

ENDEAVOUR, la préquelle d’Inspecteur Morse est de retour sur ITV ce vendredi 25 juin 2020 à 20h30.

Mais qui fait partie du casting de la série policière ? De Shaun Evans à Sara Vickers, voici tous les visages célèbres de la série.

Jonathan Ford

Qui fait partie du casting d’Endeavour ?

Shaun Evans

Shaun Evans, 41 ans, est connu pour ses rôles dans Teachers, Being Julia, Ashes to Ashes, Whitechapel et The Scandalous Lady W.

Il est sorti avec la chanteuse Andrea Corr pendant quatre ans après leur rencontre sur le tournage du film Les garçons du comté de Clare – mais ils se sont séparés en 2007.

Depuis lors, il a gardé sa vie privée secrète, déclarant une fois à Ox in a Box : «[Endeavour has] peu d’impact sur ma vie que j’aime parce que je ne suis pas une personne qui a une personnalité publique, ou un profil sur les réseaux sociaux. J’aime juste faire mon travail, puis rentrer chez moi et continuer ma vie.

Dans l’épisode de ce soir, le premier de la cinquième saison de la série, il reprendra son rôle d’Endeavour Morse, connu pour sa voiture Jaguar, son amour pour la bière et sa passion pour la musique, la littérature et l’art.

Roger Allam

Jonathan Ford

Roger est surtout connu pour ses rôles d’Illyrio Mopatis dans la série Game of Thrones de HBO, de Royalton dans Speed ​​Racer, de Lewis Prothero et de Peter Mannion MP dans The Thick Of It.

Il a 67 ans et a deux fils – l’acteur William et Thomas – avec sa femme Rebecca Saire (qui est même apparue dans la septième série d’Endeavour avec William en duo mère-fils).

Dans Endeavour, Roger reprendra son rôle d’officier supérieur de Morse, l’inspecteur-détective Fred jeudi.

Il est un ami et un mentor de Shaun’s Endeavour Morse.

Anton Lesser

Getty

Anton est apparu dans Game of Thrones[/caption]

Anton est surtout connu pour ses rôles de Qyburn dans la série HBO Game of Thrones, de Thomas More dans Wolf Hall et de Harold MacMillan dans The Crown.

Dans Endeavour, Anton, 69 ans, assume le rôle du surintendant principal Reginald Bright depuis le début de la série.

James Bradshaw

Jonathan Ford

James est surtout connu pour avoir joué Gordon Grimley dans The Grimleys et DS Geoff Thorpe dans Hollyoaks.

Dans Endeavour, James, 45 ans, jouera le Dr Max DeBryn, pathologiste du Home Office.

Sean Rigby

Scène de photos

Sean Rigby (en haut) au Orange Tree Theatre[/caption]

Sean est connu pour ses rôles dans les films Gunpowder (2017) et Isabella (2015).

Dans Endeavour, Rigby, 28 ans, joue le rôle de Jim Strange, qui apparaît en tant qu’agent de police et sergent-détective.

Dakota Blue Richards

Andrew Sims – Le Temps

Dakota Blue Richards en 2015[/caption]

Dakota Blue Richards a joué dans les films The Golden Compass, The Secret of Moonacre et The Quiet Hour. Ses crédits télévisés incluent Dustbin Baby et Skins.

Dans Endeavour, Dakota, 27 ans, incarne Shirley Trewlove, une femme agent de police et l’un des personnages principaux de la série des saisons 3 à 5.

Abigail Dégel

ITV

Abigail Thaw (à droite) est restée fidèle à la série depuis sa première saison[/caption]

Abigail, née à Londres, est un visage bien connu sur la boîte alors que sa carrière à la télévision a débuté en 1990.

Ses crédits incluent The Bill, Casualty, Pie in the Sky, Peak Practice, Spywatch, Big Bad World, Vanity Fair, Love Soup et Trust.

Elle est également apparue dans l’épisode Small Mercies de Midsomer Murders dans le rôle d’Annabel Johnson en 2009, et dans Poirot The Clocks d’Agatha Christie, la même année.

Dans Endeavour, elle a joué le rôle de Dorothea Frazil, rédactrice en chef du journal Oxford Mail, offrant son aide à Endeavour et Fred en donnant des informations avancées sur la victime et les tueurs.

Qui d’autre fait partie du casting d’Endeavour ?

Les autres membres de la distribution Endeavour incluent des personnages récurrents depuis la première saison ainsi que des personnages plus récents, n’apparaissant que dans la série cinq.

Sara Vickers, qui incarne Joan, la fille de Fred Thursday

Caroline O’Neill, la femme de Fred Thursday, Winifred

Lewis Peek, dans le rôle de l’agent-détective George Fancy

Phil Daniels comme Charlie Thursday, le frère de Fred Thursday

Jack Bannon qui incarne Sam Thursday, le fils de Fred

Claire Ganaye dans le rôle de Claudine, la petite amie photographe et photojournaliste française d’Endeavour

Simon Harrison dans le rôle du détective inspecteur en chef Ronnie Box

Document ITV

Shaun Evans[/caption]

Quand est Endeavour sur ITV?

ITV rediffuse le premier épisode de la saison 5 ce vendredi 25 juin 2021.

L’émission sera diffusée à 20h30.

Le diffuseur n’a pas encore partagé de date de diffusion pour la huitième saison de l’émission, bien que la série soit en préparation.