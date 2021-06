Casting d’EastEnders : nouveaux personnages, départs et retours

La star de LOVE Island, Dani Dyer, est le dernier grand nom à décrocher un rôle dans EastEnders aux côtés de son père Danny Dyer.

Les drames ne manquent pas pour 2021, voici tout ce que vous devez savoir sur les changements de distribution dans le feuilleton BBC One…

Visitez notre page EastEnders pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers EastEnders ici

Pennsylvanie

Dani Dyer devrait faire une brève apparition en tant que chauffeur de taxi de Mick[/caption]

Dani Dyer (jouant un chauffeur de taxi) – rejoindre

La star de Love Island, Dani Dyer, a finalement décroché un rôle dans EastEnders aux côtés de son père Danny Dyer, qui incarne le propriétaire de Queen Vic, Mick Carter, dans le feuilleton.

Mais la star de télé-réalité ne jouera pas un nouveau membre de la famille Carter.

Au lieu de cela, Dani devrait apparaître en tant que chauffeur de taxi appelé Jeanette qui fait faire un tour à Mick sur la place.

On pense que Dani ne fait qu’une brève apparition en tant qu’invité, plutôt que de rejoindre l’émission de manière récurrente.

Un initié de la télévision a déclaré au Sun: «Les fans de savon vont être ravis de voir père et fille agir l’un en face de l’autre.

« Contrairement à d’autres célébrités qui viennent dans la série, elle ne jouera pas elle-même, ce sera un chauffeur de taxi qui ramassera Mick dans la rue.

« Mais ce n’est qu’un petit rôle et pas celui que les patrons prévoient de garder en tant que personnage permanent. »

Pennsylvanie

La légende du foot Harry Redknapp devrait faire une apparition dans EastEnders cet été[/caption]

Harry Redknapp (jouant lui-même) – rejoindre

EastEnders a confirmé que je suis une star des célébrités, Harry Redknapp fera une apparition dans la série cet été.

L’ancien manager de West Ham se dépeint – et non un personnage.

Le camée de Harry sera diffusé cet été pour coïncider avec le tournoi Euro 2020 retardé, qui aura lieu entre le 11 juin et le 11 juillet.

Certains matchs devraient avoir lieu au stade de Wembley, qui n’est pas loin du fan de football Mick et de son pub bien-aimé.

« Quelle meilleure façon de marquer un été spécial pour les fans de football qu’en faisant visiter à Walford nul autre que la légende de West Ham, Harry Redknapp », a récemment révélé le producteur exécutif Jon Sen.

« Il est synonyme de l’East End de Londres et nous avons été ravis d’apprendre qu’il est également un fan de la série. Nous avons hâte que le public voie ce qui amène Harry à Albert Square. »

Harry a déclaré: « Ce n’est un secret pour personne que je voulais être à EastEnders, je suis donc ravi de faire une apparition spéciale cet été.

« Avec un clin d’œil aux euros, c’est une belle coupe et en tant que vrai Londonien de l’Est, ça a été tellement amusant. [My wife] Sandra est une grande fan, elle le regarde tous les jours donc c’est un vrai moment spécial pour toute la famille !

Toutes les dernières listes de distribution d’EastEnders, Emmerdale, Coronation Street et Hollyoaks Liste des acteurs EastEnders 2021: Qui rejoint, quitte et revient ? Liste des acteurs de Coronation Street: Nouveaux personnages, départs et retours Le casting de Hollyoaks: Nouveaux personnages, départs et retours Le casting d’Emmerdale: Nouveaux personnages, départs et retours

Polycopié

Janine Butcher revient à EastEnders plus tard cette année alors que Charlie Brooks reprend le rôle[/caption]

Janine Butcher (Charlie Brooks) – de retour

Le personnage légendaire d’EastEnders, Janine Butcher, revient dans le feuilleton dans le cadre d’une « énorme histoire » plus tard cette année.

Charlie Brooks reprend son rôle de méchant plus de sept ans après son dernier passage en tant que Janine.

On ne sait pas encore si la meurtrière Janine, qui a tué deux de ses maris, sera réformée.

Une source d’EastEnders a déclaré : « Les patrons ont prévu une énorme histoire pour le retour de Charlie.

«Ils restent discrets sur la question de savoir si Janine reviendra en tant que personnage réformé après tout le chaos qu’elle a causé dans le passé.

«Mais elle a certainement beaucoup d’histoire à Albert Square, donc il reste à voir si elle sera accueillie à bras ouverts ou non.

« Une chose dont les téléspectateurs peuvent être sûrs, c’est que cela sera forcément explosif. Partout où Janine va, le drame n’est jamais loin derrière.

Brian Conley (Terry Cant) – rejoint

Brian Conley a rejoint le casting d’EastEnders en tant que père de Sonia, perdu depuis longtemps, Terry Cant.

Brian a fait ses débuts dans le feuilleton BBC One le mois dernier (mai 2021), son personnage partant du mauvais pied avec Sonia.

Parlant de son nouveau rôle, Brian a révélé : « Comme vous pouvez l’imaginer, être un Londonien et maintenant faire partie d’EastEnders est un moment tellement incroyable pour moi.

« Je sais avec certitude que mon père regarde d’en haut et dit ‘Bien à ton fils !’ C’était toujours son programme préféré.

« Donc, à bien des égards, c’est vraiment un honneur de faire partie d’une émission aussi emblématique et de travailler avec une équipe incroyablement talentueuse devant et derrière la caméra. J’ai hâte de commander ma première pinte au Queen Vic.

Sonia a recherché son père perdu depuis longtemps en ligne l’année dernière mais n’a pas réussi à le trouver.

BBC

La légende de la télévision Gwen Taylor a rejoint le feuilleton BBC One en tant que gran Violet Highway de Callum[/caption]

Gwen Taylor (Violet Highway) – rejoint

La légende de la télévision Gwen Taylor a rejoint EastEnders en tant que Violet Highway, la grand-mère franche de Callum et Stuart Highway.

Violet a fait sa première apparition le mois dernier (mai 2021) juste à temps pour le mariage dramatique de Callum avec son petit ami Ben Mitchell.

Violet a rapidement fait comprendre qu’elle n’était pas heureuse que son petit-fils se marie avec l’une des familles criminelles les plus notoires de Square.

Parlant de l’arrivée de son personnage, l’actrice Gwen Taylor – qui joue Vi – a révélé à Espion numérique: « Elle est très coincée sur le précédent mariage malheureux de Callum avec Whitney et ne les laisse pas l’oublier. »

«Elle aime creuser, mais elle veut aussi s’assurer que Callum ira bien et ne se blessera pas non plus. Vi n’est pas tout à fait d’accord avec leur relation mais elle l’accepte parce que Callum semble heureux.

« Elle fait des commentaires à leur sujet, mais elle l’adoucit un peu pour ne pas être complètement dure. »

James Farrar (Zack Hudson) – rejoint

James Farrar a fait ses débuts sur le Square en mars 2021 dans le rôle de Zack Hudson, le demi-frère séparé de Sharon Watt.

Zack a fait toute une scène aux funérailles de feu son père Gavin, laissant les invités sous le choc avec un toast cinglant.

Le nouveau venu a ensuite basculé à Walford et a insisté pour nouer une relation avec sa sœur, l’aidant même à créer sa nouvelle entreprise de gym.

Zack a taquiné une romance entre son personnage et Nancy Carter.

Taquinant ce qui attend Zack et Nandy, James a déclaré à The Sun Online et à d’autres médias: « Il y a une certaine blonde qui revient avec laquelle j’ai le sentiment qu’il pourrait y avoir des frictions avec et étant donné que beaucoup de mes scènes sont avec les Carters, vous ‘ Je serai probablement capable de deviner qui c’est.

Discutant de qui d’autre Zack croisera dans les semaines à venir, James a ajouté: « Il y a des trucs avec Ruby, cependant, et Jean.

« Il y a aussi des trucs avec Bobby, qui est un jeune acteur si formidable. »

BBC

Maddy Hill d’EastEnders a repris son rôle de Nancy Carter en avril 2021[/caption]

Maddy Hill (Nancy Carter) – est revenue

L’actrice Maddy Hill a repris son rôle de Nancy Carter en avril 2021, cinq ans après sa sortie.

Nancy a rapidement suscité des soupçons après son retour lorsqu’il a été révélé qu’elle rendait visite à un médecin et utilisait de l’huile de CBD.

Linda a finalement confronté Nancy à propos de ses mystérieuses visites à l’hôpital et a été stupéfaite lorsque Nancy a annoncé qu’elle choisissait d’être stérilisée parce qu’elle ne voulait pas d’enfants.

Parlant de son retour à EastEnders, Maddy a déclaré: « Je suis tellement excitée de revenir et de renouer avec tous les acteurs et l’équipe hilarants, chaleureux et talentueux et de rencontrer de nouveaux visages adorables. »

BBC

Laila Morse quittera son rôle de Big Mo en 2021[/caption]

Big Mo (Laila Morse) – à gauche

La légende d’EastEnders Laila Morse a quitté son rôle de Big Mo après plus de 20 ans.

Bi Mo a quitté Fat Elvis pour partir en croisière plus tôt ce mois-ci (juin 2021).

Le Sun comprend que la sortie de l’actrice Laila ne sera que temporaire.

Une porte-parole d’EastEnders a déclaré au Sun: « Comme à plusieurs reprises auparavant, Big Mo quittera Walford mais, comme toujours, elle reviendra sans aucun doute dans un avenir pas trop lointain ».

BBC

Davood Ghadami a quitté son rôle de Kush en 2021[/caption]

Davood Ghadami (Kush Kazemi) – à gauche

EastEnders Kush Kazemi a été brutalement assassiné par le tueur en série Gray Atkins au début du mois, marquant la fin du séjour de Davood Ghadami à Walford.

Gray a poussé Kush sous un train dans une torsion de choc alors qu’il se préparait à fuir le Square avec sa fiancée Whitney Dean.

EastEnders a confirmé au début de 2021 que Davood quitterait son rôle de Kush dans le cadre d’un scénario explosif qui devrait se dérouler plus tard dans l’année.

Il a été confirmé que le rôle de Davood dans EastEnders avait été supprimé après que les producteurs aient fait le choix de ne pas renouveler son contrat en faveur d’une sortie dramatique.

Société de télévision

Jake Wood a quitté son rôle dans EastEnders en tant que Max Branning en février 2021[/caption]

Jake Wood (Max Branning) – à gauche

Jake Wood a quitté son rôle de Max Branning dans EastEnders en février 2021 dans le cadre d’un énorme scénario alors que sa liaison avec Linda Carter touchait à sa fin.

Max a scellé sa sortie lorsqu’il a révélé l’enfer des abus de Mick à Linda – et à tout le pub – et l’a accusée de rester avec lui par pitié.

Linda a ensuite ordonné à Max de quitter Walford et de ne plus jamais lui parler.

Mais c’est Jack qui a finalement persuadé Max de partir après avoir découvert qu’il avait bavardé au sujet de l’épreuve d’abus de Mick.









Il a été confirmé en septembre que Max – qui est joué par Jake Wood dans le feuilleton BBC One – partirait dans un nouveau scénario énorme après 15 ans à jouer Max.

Il a déclaré aux fans à l’époque: « J’ai adoré jouer à Max Branning qui, entre autres, a eu 4 mariages, 10 affaires, 4 enfants (2 morts en tombant du toit de The Queen Vic), a été enterré vivant, regardé DVD indésirables à Noël et peut-être le plus traumatisant de tous… partagé un bain à remous avec Ian Beale.

«Je me suis fait de très bons amis pendant la série et tout le monde me manquera. Je suis reconnaissant qu’ils aient laissé la porte ouverte à Max et je suis impatient de voir quels nouveaux horizons se profilent à l’horizon.