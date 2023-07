Casting de World on Fire : qui joue dans le drame de la BBC ?

WORLD on Fire est prêt pour un retour très attendu sur BBC One.

Découvrez ici tous les visages célèbres impliqués dans la deuxième série.

Bbc

World of Fire reviendra pour une deuxième série[/caption]

Qui fait partie du casting de World on Fire ?

Après une longue absence, la deuxième saison de World on Fire devrait revenir sur les écrans.

L’émission, qui a été un énorme succès lors de sa première diffusion en 2019, verra un certain nombre de visages familiers revenir, ainsi que des changements majeurs dans la distribution.

Ici, nous jetons un coup d’œil au casting derrière les personnages principaux de la série.

Lesley Manville

Getty

L’actrice Lesley Manville est de retour pour le drame populaire quatre ans après la diffusion de la première saison.





Elle jouera Robina, la riche mère de Harry Chase.

Discutant de son retour au rôle, Manville a déclaré: «C’est merveilleux de redonner vie aux scénarios épiques de Peter Bowker. Des personnages riches racontant de grandes histoires humaines sur fond de Seconde Guerre mondiale. C’est un festin !

Lesley Manville est également connue pour ses rôles dans The Crown et Magpie Murders.

Jonas Hauer-King

Un autre visage familier qui revient sur les écrans est l’acteur Jonah Hauer-King.





Il reprend le rôle de l’ancien interprète de l’ambassade britannique Harry Chase.

Hauer-King est surtout connu pour avoir joué le prince Eric dans l’adaptation en direct du film fantastique musical de Disney La Petite Sirène.

Il est également apparu dans la série télévisée The Flatshare, Howards End, Little Women et dans les films The Last Photograph et A Dog’s Way Home.

Julia Brun

Reprenant également son rôle de Lois Bennett, la star écossaise Julia Brown, chanteuse talentueuse et ouvrière d’usine de Manchester.

Après avoir décroché le rôle pour la première fois dans la première saison, Brown a partagé un aperçu de son personnage.

Dit-elle: « [Lois is] une femme forte qui craque sur les choses, peu importe à quel point elles sont difficiles.

« Elle a une vraie passion pour la musique et c’est quelque chose qu’elle explore quand la guerre commence – elle va dans des endroits où elle ne serait jamais allée avec l’ENSA. »

L’Écossais est également apparu sur Shetland et The Last Kingdom.

Zofia Wichlacz

Zofia Wichlacz reviendra dans le rôle de Kasia, une courageuse combattante de la liberté polonaise.

La première saison a vu le personnage fictif dans une histoire d’amour passionnée avec le jeune traducteur anglais Harry Chase.

Avant de jouer dans le drame à succès de la BBC, Wichlacz est apparu dans des films tels que Varsovie 44 et Afterimage, et des programmes télévisés tels que Medics et The Romanoffs.

Blake Harrisson

Blake Harrison est de retour pour des scènes plus poignantes en tant que sergent de peloton Stan.

L’acteur est devenu célèbre en 2008 lorsqu’il a endossé le rôle de Neil Sutherland dans la comédie très appréciée de l’E4, The Inbetweeners.

Il a également joué Barney dans Him & Her, Theo Roberts dans Death in Paradise, Mamaca dans Doctor Who, Dan dans Kate & Koji et la voix de Scoop dans Bob the Builder.

Harrison a également été dans une sélection de films.

Qui d’autre est dans le casting ?

Parmi les autres membres de la distribution, citons Eugénie Derouand dans le rôle d’Henriette, Eryk Biedunkiewicz dans le rôle de Jan et Cel Spellman dans le rôle de Joe.

De nouvelles stars rejoignent également le casting de World on Fire.

Ceux qui font leurs débuts dans World on Fire incluent:

Mark Bonnar comme Sir James Danemere

Ahad Raza Mir comme Rajib

Gregg Sulkin comme David

Miriam Schiweck comme Marga

Quand est World of Fire sur BBC One?

En juin 2023, la BBC a publié la première bande-annonce complète de la deuxième série – et a annoncé la date de retour de l’émission.

La BBC a écrit: « World on Fire série 2 arrive sur BBC One et BBC iPlayer à partir du dimanche 16 juillet. »

La première série est récemment revenue sur BBC iPlayer où elle peut être diffusée en intégralité avant la deuxième série.