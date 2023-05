Casting de Waterloo Road : qui joue dans l’émission BBC One ?

IL EST temps de retourner en classe alors que Chemin Waterloo revient pour une autre saison.

L’émission a été diffusée pour la première fois en 2006 et revient avec des visages nouveaux et familiers.

Bbc

Waterloo Road de BBC One est de retour pour une onzième série[/caption]

Qui fait partie du casting de Waterloo Road ?

Après huit ans d’absence, Waterloo Road est de retour pour la saison 12.

L’émission se concentre sur la vie des enfants et des enseignants de l’intérieur et des environs du domaine fictif de Waterloo.

L’émission originale s’est déroulée de 2006 à 2015, avant son grand retour en 2023.

Angela Griffin comme Kim Campbell

Angela Griffin reprend son rôle de Kim Campbell dans la nouvelle série de Waterloo Road – mais cette fois, elle est la directrice.

Après avoir trouvé la gloire dans Coronation Street, l’actrice a connu une carrière incroyable qui comprend la vedette dans des émissions comme Cutting It, The Detail, Lewis et Help.

En 2022, elle a joué dans le film à succès d’Amazon Prime Video, Your Christmas Or Mine.

Parlant de son retour à Waterloo Road, Angela a déclaré à la BBC: «J’ai vraiment apprécié de retourner à l’école et de reprendre Kim Campbell, mais, en toute honnêteté, cela ressemble à un tout nouveau travail.

« Je n’ai pas l’impression d’avoir remonté le temps. J’ai vraiment l’impression d’être Kim Campbell enracinée en 2023. C’est une femme différente.

« C’est une enseignante différente. Je veux dire, eh bien, elle est la responsable par exemple, qui utilise un ensemble de compétences complètement différent de celui d’être responsable de la pastorale.

Kym Marsh comme Nicky Walters

Bbc

Kym Marsh est nouveau sur Waterloo Road[/caption]

Ce sera la deuxième saison de la chanteuse et actrice Kym Marsh sur Waterloo Road, dans le rôle de Nicky Walters.

La star est devenue célèbre dans le groupe pop Hear ‘Say avant de passer du chant au théâtre et de rejoindre Coronation Street.

En 2022, elle s’est également exhibée sur le dancefloor Strictly.

Au cours de la saison 11 de Waterloo Road, le personnage de Kym fait face à des défis au lendemain de la pandémie.

Nicky a du mal à garder son sang-froid lorsque la famille subit des difficultés personnelles.

Adam Thomas comme Donté Charles

Bbc

Adam Thomas est de retour dans Donte Charles[/caption]

Adam Thomas est devenu célèbre en jouant l’adolescent capricieux Donte Charles dans Waterloo Road.

Il a depuis forgé une carrière incroyable, qui comprenait un long passage sur Emmerdale.

Parlant d’être de retour dans la série, Adam a déclaré à la BBC : « Je n’ai jamais pensé que cela arriverait dans un million d’années. Je suis tellement excité d’être de retour.

Il a poursuivi: «Ça va juste être plus grand et meilleur que jamais. Ça l’est vraiment.

« Cette série – je ne dis pas seulement ça – sera probablement la meilleure série à ce jour. »

Il revient dans la série en tant que parent de deux enfants.

James Baxter comme Joe Case

Bbc

L’acteur James Baxter est nouveau dans le drame scolaire[/caption]

James Baxter joue l’un des directeurs adjoints de l’école, M. Case.

Son personnage est décrit comme « sociable et solidaire du directeur Kim ».

Loin de Waterloo Road, l’acteur est connu pour avoir joué Jake Doland dans Emmerdale, ainsi que des tours dans Alma’s Not Normal, Still Open All Hours et Holby City.

Scarlett Thomas comme Izzy Charles

Bbc

Présentation de la nouvelle venue Scarlett Thomas[/caption]

La jeune actrice Scarlett Thomas est nouvelle sur la scène d’acteur, et c’est son premier rôle – mais elle a déjà un excellent lien avec Waterloo Road.

C’est parce qu’elle est la nièce de son père à l’écran, Adam Thomas.

Mais sa prétention à la gloire ne s’arrête pas là, car elle est la fille de son frère Ryan Thomas avec l’ancienne partenaire Tina O’Brien, tous deux acteurs de Coronation Street.

Tina est également apparue dans les saisons précédentes de Waterloo Road en tant qu’élève, Bex Fisher.

Le reste du casting de Waterloo Road comprend :

Vincent Jérôme comme Lindon King

Jo Coffey comme Wendy Whitwell

Shauna Shim dans le rôle de Valérie Chambers

Neil Fitzmaurice comme Neil Guthrie

Rachel Leskovac comme Coral Walker

Katherine Pearce comme Amy Spratt

Ryan Clayton comme Mike Rutherford

Sonia Ibrahim comme Jamilah Omar

Myles Massey comme Osian Morgan

Jamie Glover comme Andrew Treneman

Les nouveaux parents seront joués par Paul Bazley et Jenny Platt et Olwen May et James Quinn

Adam Abbou comme Danny Lewis

Priyasasha Kumari dans le rôle de Samia Choudhry

Noah Valentine comme Preston Walters

Adam Ali comme Kai Sharif

Alicia Forde comme Kelly-Jo Rafferty

Francesco Piacentini-Smith dans le rôle de Dean Weever

Liam Scholes comme Noel McManus

Lucy Eleanor Begg comme Caz Williams

Oiseau violet d’été en tant que Tonya Walters

Ava Flannery comme Verity King

Thapelo Ray dans le rôle de Dwayne Jackson

Inathi Rozani comme Zayne Jackson

Chiamaka comme ChiChi

Ulebor comme Sola Aku

Sahil Ismailkhil dans le rôle de Norrulah Ashimi

Comment puis-je regarder Waterloo Road ?

Waterloo Road débutera sur BBC One le mardi 16 mai à 20 h.

Il y aura sept épisodes dans la série 12.

Tous les épisodes seront disponibles en streaming sur BBC iPlayer.