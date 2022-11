Casting de Tokyo Vice : qui est dans le casting du nouveau drame ?

TOKYO Vice est une nouvelle série qui suit l’histoire vraie du journaliste américain Jake Adelstein, qui a été intégré à la police de Tokyo dans les années 1990.

Mettant en vedette des talents nominés aux Oscars, voici qui vous pouvez vous attendre à voir sur vos écrans.

HBO

Tokyo Vice débarque sur la BBC après avoir été diffusé aux États-Unis sur HBO[/caption]

Qui fait partie du casting de Tokyo Vice ?

Ansel Elgort joue Jake Adelstein

Getty

Ansel Elgort joue le journaliste Adelstein[/caption]

Ansel Elgort est devenu célèbre en tant que co-leader de Nos étoiles contraires, où il a joué aux côtés de Shailene Woodley.

Il a ensuite joué des rôles principaux dans les films Divergent et Baby Driver d’Edgar Wright.

Plus récemment, il a joué dans le remake acclamé de Steven Spielberg, West Side Story.

Ken Watanabe joue Hiroto Katagiri

Rex

Ken Watanabe joue un détective pour la police métropolitaine de Tokyo appelé Hiroto Katagiri[/caption]

Ken Watanabe a remporté une nomination aux Oscars pour sa performance dans le drame d’époque The Last Samurai.

Il a joué dans plusieurs films en japonais dans les années 1990 et au début des années 2000, dont Sennen no koi – Hikaru Genji monogatari et Kizuna.

Watanabe est connu pour ses rôles de Dr Ishiro Serizawa dans le remake de Godzilla de 2014 et sa suite, le général Kuribayashi dans Letters From Iwo Jima.

En savoir plus sur BBC One CHANGEUR DE JEU EastEnders retiré de BBC One dans le remaniement du calendrier la semaine prochaine COURTE ATTENTE Les stars de Casualty confirment enfin quand l’émission reviendra sur BBC One

Rachel Keller joue Samantha Porter

Getty

Rachel Keller joue l’ex-pat américaine Samantha[/caption]

Rachel Keller a commencé sa carrière en tant qu’invitée dans des rôles pour les séries télévisées The Mentalist et Supernatural.

Elle est ensuite devenue célèbre grâce à des collaborations avec l’écrivain Noah Hawley, jouant à la fois dans la deuxième saison de Fargo et dans Marvel’s Legion.

Ses autres crédits incluent le drame pour adolescents de courte durée de Netflix The Society et la véritable série policière Dirty John.

Hideaki Itō joue Jin Miyamoto

Getty

L’acteur Hideaki joue le détective Jin Miyamoto[/caption]

Hideaki Itō est surtout connu pour avoir joué dans la série de films à succès Umizaru.

Il a également joué dans le drame en deux parties March Comes in Like a Lion / March Goes Out Like a Lamb.

Itō a également figuré dans de nombreux films japonais, dont Sukiyaki Western Django (2007) et Lesson of the Evil (2012) de Takashi Miike.





Shô Kasamatsu joue Sato

Rex

Sho Kasamatsu joue un exécuteur travaillant pour les Yakuza[/caption]

Sho Kasamatsu a précédemment joué le rôle de Yusuke Kiuchi dans la série dramatique romantique en japonais Like Shooting Stars in the Twilight.

Il a également joué Hiro Todoroki dans la série japonaise de zombies Love You as the World Ends.

Ses autres crédits incluente Le directeur nu, cher patient et disciples.

Ella Rumpf joue Polina

Getty

Ella Rumpf joue Polina dans Tokyo Vice[/caption]

Ella Rumpf est une actrice suisse qui a attiré l’attention internationale après son rôle dans le drame cannibale indépendant Raw, sorti en 2016.

Elle a continué à apparaître dans le drame policier de Netflix Freud et la troisième saison de Succession.

En 2017, elle a joué le rôle principal dans Tiger Girl et un second rôle dans The Divine Order.

Rinko Kikuchi joue Emi Maruyama

Getty

Rinko Kikuchi joue le superviseur d’Adelstein dans Tokyo Vice[/caption]

Rinko Kikuchi a une longue liste de crédits à son actif, notamment la série dramatique japonaise Liar Game et la comédie japonaise Moteki.

Elle a été nominée aux Oscars pour sa performance dans le drame psychologique Babel.

Sur le petit écran, elle est apparue dans le drame de science-fiction Westworld et Invasion.

Qui d’autre est dans le casting ?

Les autres membres de la distribution comprennent:

Shun Sugata comme Ishida

Takaki Uda comme branché

Kosuke Tanaka dans le rôle de Tin Tin

Nobushige Suematsu en tant que général

Masato Hagiwara comme duc

Eugene Nomura comme Kobayashi

Quand est Tokyo Vice à la télévision et comment puis-je le regarder ?

La sortie officielle de Tokyo Vice est le mardi 22 novembre 2022.

En savoir plus sur le soleil TRAVAIL DE GLACE Nous sommes islandais et voici nos conseils pour garder votre pare-brise sans glace Échec festif J’ai gâché Noël pour ma fille de 3 ans après avoir fait une erreur de cadeau

Le premier épisode sera diffusé sur BBC One à 21h10.

La série contient six épisodes et a déjà été créée sur HBO Max aux États-Unis.