La série de télé-réalité HIT Survivor fait son grand retour – plus de vingt ans après sa sortie.

L’émission, qui a duré deux séries à partir de 2001, a vu un groupe de personnes bloquées sur une île isolée où elles ont dû se battre pour survivre dans le but de gagner un énorme prix en espèces.

BBC

Rencontrez le casting de Survivor 2023 – vu ici avec l’animateur Joel Dommett (au centre)[/caption]

Qui fait partie du casting de Survivor de la BBC ?

Animé par Joël Dommett, Survivant est le jeu physique et psychologique ultime.

Il promet aux téléspectateurs un test convaincant d’intelligence, de force et de trahison alors que les joueurs s’affrontent pour déjouer, surpasser et survivre à leurs rivaux pour être couronné Sole. Survivant et gagnez 100 000 £.

18 personnes, sélectionnées dans tout le Royaume-Uni, sont abandonnées dans un endroit tropical où elles sont divisées en deux tribus.

Ils doivent s’affronter dans une série de défis physiques et mentaux pour obtenir une récompense ou une immunité.

Ashleigh, 34 ans

BBC

Ashley fait partie du casting du Survivor redémarré[/caption]

Ashleigh fait un grand changement en troquant son rôle de stratège de marque pour devenir Survivor.

Le Londonien a déclaré à la BBC : « J’aime chaque opportunité de vivre pleinement la vie, de me mettre au défi et de me dépasser.

“Que ce soit dans le cadre du travail, par exemple en créant le mien entrepriseen fitness avec ma boxe ou dans la vie et en pratiquant le parachutisme,

« J’ai toujours voulu tester mes limites. Je souffre du syndrome de l’imposteur et j’ai du mal à croire en moi, c’est pourquoi je me dépasse, pour essayer de trouver mes limites.

« Quel meilleur test pour comprendre de quoi je suis vraiment capable que le défi ultime : Survivant !

Christophe, 36 ans

BBC

Christopher se dit « extrêmement compétitif »[/caption]

Le chanteur et compositeur Christopher est originaire de Bridgend.

Il a déclaré : « Je voulais participer à Survivor parce que je voulais sortir de ma zone de confort et affronter mes peurs.

« Je voulais relever les défis les plus durs, sur terre, dans les airs ou en mer. Je veux me prouver que j’ai ce qu’il faut, que je peux tout réaliser.

“L’idée de n’avoir rien d’autre que les vêtements sur mon dos me semblait à des millions de kilomètres de ce que je fais dans vrai vie.»

Il a ajouté : « Avoir tout luxe supprimé et la nourriture restreinte tout en devant entreprendre le jeu télévisé le plus difficile du monde. Terre ça m’a juste excité.

“Je pensais que c’était la meilleure façon de me dépasser, d’apprendre à survivre et à relever des défis car je suis extrêmement compétitif.”

Doug, 32 ans

BBC

Doug cherche son prochain défi[/caption]

Originaire de l’île de Mull, Doug est consultant en matière de risques d’inondation.

S’adressant à la BBC, il a déclaré : « Quand j’étais plus jeune, je me souviens très bien d’avoir regardé le premier UK Survivor en 2002.

« En famille, nous avons adoré le spectacle, allant même jusqu’à reconstituer certains des défis originaux.

“Quand j’ai vu que le film revenait à la télévision au Royaume-Uni, je n’ai pas perdu de temps pour déposer ma candidature. Suivant chose que je sais – je suis sur une île déserte en train de construire un abri en bambou !

«Je suis venu sur Survivor pour rendre ma famille fière de Mull et vivre l’aventure de ma vie.»

Hannah, 30 ans

BBC

Rencontrez la footballeuse semi-professionnelle Hannah[/caption]

La Londonienne Hannah troque le terrain de foot pour le défi physique ultime.

Elle a déclaré : « Survivor est vraiment devenue mon émission de télévision préférée à regarder pendant le verrouillage.

«Je suis devenue totalement accro, je regardais de façon excessive saison après saison et plus je regardais, plus je pensais: ‘J’adorerais participer à cette émission!’»

Jesse

BBC

Jess fait partie du casting du redémarrage de Survivor[/caption]

Jess est un mannequin de 38 ans originaire de Londres.

Elle a déclaré à la BBC : “C’est le défi ultime d’une vie et j’avais envie de faire quelque chose de sauvage à l’approche de 40 ans.

“J’ai aussi pensé que le 100K pourrait être utile !”

Parlant de la façon dont elle s’est préparée pour le spectacle, Jess a déclaré : « J’ai augmenté mes séances de gym et j’ai fait plus d’haltérophilie pour devenir plus forte physiquement. Mentalement, j’ai juste creusé profondément !

Laurence, 29 ans

BBC

L’entrepreneur Laurence espère avoir tout ce qu’il faut[/caption]

Née à Vienne, mais élevée au Costa Rica, Laurence est désormais originaire de Londres.

L’homme de 29 ans est un entrepreneur qui prépare une maîtrise en éthique de l’intelligence artificielle à Cambridge.

Laurence a déclaré à la BBC : « Rencontrer Survivor et être choisi pour être l’un des candidats était une énorme coïncidence puisque je dirige une start-up de technologie de la santé vendant des capsules anti-gueule de bois du même nom que l’émission !

“La série a fait mouche car j’avais l’impression que j’étais devenu trop à l’aise dans la vie et que j’en suis venu à dépendre de toutes sortes de conforts inutiles.”

Il a ajouté : « Il était temps de faire bouger un peu les choses et de me prouver que je pouvais vivre du strict nécessaire, afin d’apprécier le luxe de la vie. »

Lee, 28 ans

BBC

Lee a un discours de combat[/caption]

Le boxeur Lee pense qu’il a ce qu’il faut pour Survivor.

Le joueur de 28 ans originaire de Belfast a déclaré à la BBC : « J’ai pensé que c’était une excellente occasion de me tester et de laisser le monde me voir tel que je suis vraiment.

“Survivor montre les gens dans leur état le plus vulnérable et j’étais ravi que le public irlandais et britannique me considère comme mon véritable moi authentique.”

Leilani. 45

BBC

Leilani n’avait jamais regardé Survivor auparavant[/caption]

Originaire de Hertford, Leilani est barista et femme de ménage dans un studio de yoga.

S’adressant à la BBC, elle a déclaré : « Je n’ai pas regardé Survivor, donc je n’ai pas réalisé qu’il y avait un aspect psychologique dans le jeu.

“Je pensais qu’il s’agissait simplement de vivre directement sur la plage et de relever des défis physiques, donc je n’avais aucun plan de match.”

Matthieu, 21 ans

BBC

Matthew travaille dans l’hôtellerie[/caption]

Matthew vient de Cumbria et travaille dans l’hôtellerie, ce qui est loin d’être un candidat à Survivor.

Il a déclaré à la BBC : « Je voulais participer à Survivor parce que je savais que c’était le défi ultime !

« Une chance incroyable de vraiment m’immerger et de voir de quoi je suis fait. J’ai eu 21 ans il y a quelques mois et je ne pouvais pas penser à une meilleure façon de passer mon étéje suis tellement reconnaissant pour cette opportunité.

« Je voulais vraiment repousser mes limites et je le dis sincèrement : c’est un rêve.

“J’avais hâte de jouer au jeu Survivor car il y a tellement de choses à penser, cela met à l’épreuve physiquement et mentalement et j’étais prêt à relever les deux défis !”

Nathan, 35 ans

BBC

L’homme musclé Nathan est prêt à relever le défi[/caption]

L’instructeur de fitness Nathan est originaire de Manchester et pense qu’il a ce qu’il faut pour gagner Survivor.

L’homme de 35 ans a déclaré : « Je crois beaucoup au concept de Kaizen (un terme japonais désignant l’amélioration continue) et j’essaie d’appliquer ce concept à chaque aspect de ma vie.

« Lorsque je réfléchis aux moments où j’ai le plus grandi, cela a toujours été à la suite de moments très difficiles, d’adversité ou de difficultés.

“Alors, quand j’ai eu l’opportunité de faire partie de l’une des expériences les plus difficiles auxquelles quelqu’un puisse faire face, je n’ai pas eu besoin d’être convaincu.”

Jambe de bois

BBC

Pegleg est le plus ancien concurrent de Survvor[/caption]

À 54 ans, Pegleg est le plus âgé de la formation Survivor 2023.

Il est propriétaire d’une école de surf originaire de Sainte-Agnès.

Parlant des raisons pour lesquelles il voulait être sur Survivor, il a déclaré à la BBC : « Expérience de vie à 54 ans ; une attitude de génération X pour simplement continuer et ne pas se plaindre et se plaindre des difficultés de tout cela.

Parlant de la façon dont il s’est préparé pour le spectacle, Pegleg a ajouté : « J’ai construit quelques défis dans le jardin et j’ai doublé mon programme d’entraînement normal.

« Mentalement, je savais que j’avais ce qu’il fallait pour surmonter les idées préconçues de la vie. invalidité m’a bien préparé.

Rachel. 40

BBC

Le travail de Rachel est TRÈS différent de celui de Survivor[/caption]

Originaire de la ville balnéaire de Whitstable, Rachel est gestionnaire de sinistres d’assurance.

Elle a déclaré à la BBC : « J’ai toujours été une personne aventureuse, forte, sportive et de plein air qui aime les défis et ma mère savait que je voulais participer à une émission comme celle-ci depuis des années, alors lorsqu’elle a vu une annonce en ligne pour les candidats, elle a déclaré : m’a tagué dedans.

“Ma motivation était que je voulais que mes enfants sachent que ne pas avoir de père ne veut pas dire qu’un seul parent ne suffit pas et leur montrer que tout peut être réalisé si vous y réfléchissez.”

Rachel, 23 ans

BBC

Rach espère que sa forme physique l’aidera à remporter l’émission.[/caption]

L’entraîneur personnel de Glasgow, Rach, apporte du muscle à Survivor – mais elle a admis qu’elle n’avait jamais entendu parler de la série auparavant.

Le joueur de 23 ans a déclaré : « En fait, je n’avais jamais entendu parler de Survivor jusqu’au début de cette année, lorsque j’ai regardé la série australienne et j’ai immédiatement su que ce serait quelque chose que j’apprécierais.

«Mon petit ami et moi avons regardé chaque série en boucle et je suis tombée amoureuse de la série. J’aime les défis et les montées d’adrénaline, donc participer à Survivor était pour moi le match parfait.

Ren

BBC

Ren est un grand fan de Survivor[/caption]

Ren est un scientifique des données réseau de 28 ans.

Le Londonien a déclaré : “Survivor est mon émission préférée de tous les temps depuis que je l’ai découvert à l’âge de 14 ans, ‘obsédé’ est un euphémisme.

«Il combine tellement de choses que j’aime dans ce package intense et génial où vous pouvez faire des choses que vous ne faites pas régulièrement en tant qu’adulte.

“J’aime aussi les aspects mentaux et sociaux du jeu – il ne s’agit pas de jouer au jeu auquel vous voulez jouer, il s’agit de jouer au jeu auquel le jury veut vous voir jouer.”

Richard, 36 ans

BBC

Richard a dit qu’il voulait un nouveau défi[/caption]

Originaire d’Écosse, Richard est gestionnaire de pensions et réserviste de la RAF.

Il a déclaré à la BBC : “Je suis toujours à la recherche d’un nouveau défi et cela m’a donné l’opportunité de me mettre au défi physiquement et mentalement.”

Parlant de la façon dont il s’est préparé pour Survivor, Richard a déclaré : « Je suis généralement une personne résiliente, donc la vie m’a préparé mentalement.

«J’ai continué à marcher sur les Munro écossais, à courir, à faire de la gym et à nager.»

Sabrina, 45 ans

BBC

Sabrina est une coureuse d’ultramarathon[/caption]

Coureuse d’ultramarathon, Sabrina sait relever des défis.

La native de Stroud est également fondatrice d’une association caritative, auteure, mère de quatre enfants et grand-mère de trois enfants.

Parlant de son inscription à Survivor, Sabrina a déclaré : « Cela m’est venu au bon moment !

« Si, par une froide nuit d’hiver au Royaume-Uni, on vous parlait d’une émission qui était très probablement tournée sur une île tropicale, qui impliquait des défis physiques et mentaux et qui signifiait que vous ne pouviez pas être contacté pendant tout votre séjour, ne le feriez-vous pas ? ça ne t’intéresse pas ?!”

Shai, 33 ans

BBC

Shai est un grand fan de Survivor[/caption]

Shai troque le monde de la finance contre le défi de Survivant.

Le Londonien a déclaré : « Être un super fan ! Je me souviens avoir regardé la série à l’âge de 11 ans au Sri Lanka, où j’ai grandi jusqu’à l’âge de 17 ans et j’ai regardé la plupart des saisons précédentes sur une période de 23 ans.

« Quand l’opportunité s’est présentée, j’ai sauté dessus ! Qui ne voudrait pas se retrouver coincé sur une île au hasard avec rien d’autre que des rations de base contre une bande d’étrangers au hasard, en compétition dans le meilleur jeu de tous les temps ! »

Tinuke, 30 ans

BBC

Le patineur à roulettes Tinuke est un grand aventurier[/caption]

Tinuke est un patineur à roulettes professionnel et aventurier originaire de Londres.

Parlant de Survivor, elle a déclaré : « J’ai toujours aimé la série aux côtés de toutes les autres émissions de survie depuis que je suis enfant. J’étais tellement excité quand j’ai vu qu’il arriverait au Royaume-Uni.

«Je veux participer à l’émission pour mes défunts parents et me prouver que je suis bien plus fort que je ne le pensais.

“Cela change complètement la donne pour moi, je suis prêt à changer ma vie et à la remplir d’aventures et de défis et c’est le premier tremplin pour y arriver.”

Quand est-ce que Survivor passe à la télé ?

Survivor sera lancé le samedi 28 octobre 2023 sur BBC One et BBC iPlayer à 20h25.

Le deuxième épisode sera diffusé le dimanche 29 octobre 2023, après la diffusion des résultats de Strictly Come Dancing.

La série se poursuivra ensuite les samedis et dimanches soirs de chaque semaine.