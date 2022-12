Casting de Strike Troubled Blood : qui joue dans l’adaptation de JK Rowling ?

STRIKE Troubled Blood est de retour sur BBC ONE et de nouveaux visages rejoignent le casting.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les acteurs qui incarnent différents personnages dans l’adaptation de JK Rowling.

Qui fait partie du casting de Strike Troubled Blood ?

Strike Troubled Blood verra le détective Strike enquêter sur la disparition de Margot Bamborough.

Margot a disparu en 1974 dans des circonstances très mystérieuses.

Strike est prêt à affronter une affaire très difficile de 40 ans avec son partenaire Robin Ellacott.

Tom Burk

Polycopié

Tom Burke incarnera Cormoran Strike[/caption]

Tom Burke assumera le rôle de Cormoran Strike – un détective privé rendant visite à sa famille à Cornwall.

Il est approché par une femme qui veut retrouver sa mère, Margot Bamborough et il décide de résoudre l’affaire froide de 40 ans.

L’acteur anglais est connu pour le rôle d’Athos dans la série The Musketeers de la BBC.

Il a également fait une apparition en tant que Derek ‘Dazzle’ Jennings dans The Crown de Netflix.

Grainger de vacances

Holliday Grainger jouera le rôle de Robin Ellacott, qui travaille sur le cas de Margot aux côtés de Strike.

En dehors de l’affaire, Robin est également prise au milieu d’un divorce et d’une attention masculine non désirée, cependant, elle essaie également de cacher ses sentiments pour Strike.

L’actrice anglaise est connue pour de nombreux rôles tels que Estella dans Great Expectations, Lucrezia Borgia dans The Borgias et DI Rachel Carey dans The Capture.

Elle a également joué le personnage de Kate Beckett dans la série pour enfants primée aux BAFTA Roger and the Rottentrolls.

Abigaïl Lawrie

Getty

Abigail Lawrie est la Margot disparue[/caption]

Margot Bamborough a disparu en 1974 suite à des circonstances mystérieuses.

Son cas impliquait de nombreux témoins indignes de confiance et un tueur en série psychopathe.

L’actrice écossaise a participé à une série d’émissions telles que The Casual Vacancy.

Elle a également remporté un BAFTA écossais pour son apparition dans le drame policier de Sky Atlantic, Tin Star.

Kerr Logan

Getty

Kerr Logan jouera le rôle de Matthew Cunliffe[/caption]

Kerr Logan jouera le rôle de Matthew Cunliffe.

Matthew deviendra bientôt l’ex-mari de Robin après l’avoir trompée trois fois.

L’acteur nord-irlandais a fait une brève apparition dans Game of Thrones en tant que Matthos Seaworth et vous l’avez peut-être également surpris à Holby City en tant que Connor Burns.

Il a également participé à Alias ​​Grace de Netflix et au drame Showtrial de la BBC.

Sarah Sweeney

Rex

Sarah Sweeney jouera le rôle de Lucy, la soeur de Strike.

Tout au long de la série, les téléspectateurs pourront voir Strike avoir une excellente relation avec sa mère, cependant, Lucy est le contraire.

Vous avez peut-être vu Sarah dans The Bastard Executioner ou The Tempest.

Elle a également fait une brève apparition dans un épisode de Holby City en tant qu’Emelia Munro.

Kierston Wareing

Getty Images – Getty

Kierston Wareing jouera le rôle de Leda Strike[/caption]

Leda Strike, la mère de Cormoran, jouera Kierston Wareing.

Strike a une excellente relation avec sa mère, même si elle a disparu pendant la majeure partie de son enfance.

Kierston n’est pas nouveau à la télévision britannique, ayant joué des rôles dans des feuilletons populaires tels que Hollyoaks et EastEnders.

Elle a également participé à d’autres émissions telles que Top Boy et Rise of the Footsoldier.

Samuel Oatley

Getty

Samuel Oatley joue le rôle du DI George Layborn[/caption]

Le personnage de DI George Layborn sera joué par Samuel Oatley.

Le détective assiste à la fois Strike et Robin dans l’enquête après que son père ait été le deuxième détective à mener l’affaire dans les années 1970.

Il est surtout connu pour son rôle dans Doctor Who, Witless et New Tricks.

Jack Greenlee

Getty

LONDRES, ANGLETERRE – 15 OCTOBRE: Jack Greenlees assiste à une projection de «Sunset Song» lors du BFI London Film Festival à Vue West End le 15 octobre 2015 à Londres, en Angleterre. (Photo de Karwai Tang/WireImage)[/caption]

Jack Greenlees jouera le rôle de l’ex-soldat Sam Barclay.

Il avait l’habitude de servir dans l’armée, mais maintenant il assume un rôle dans l’agence de Strike avec un travail occasionnel.

L’acteur écossais a joué dans une série d’émissions telles que Shetland et In Plain Sight.

Il a également joué le rôle de Paul Mann dans The Trial of Christine Keeler de BBC One.

Christina Cole

Rex

Christina Cole jouera le rôle d’Izzy Chiswell, la fille du député Jasper Chiswell.

Son père a été victime de chantage puis tué par son propre fils, Raphaël.

Christina est célèbre pour son rôle de Clarissa Payne dans What A Girl Wants.

Elle a également fait une apparition dans Suits en tant que Dr Paula Agard dans 17 épisodes.

Ian Radford

Rex

Ian Radford assumera le rôle de l’oncle Ted qui est lié à Strike.

Il a du mal à faire face au fait que sa femme est très malade.

Ian a participé à de nombreux spectacles et pièces de théâtre, cependant, vous le connaissez probablement de Coronation Street ou EastEnders.

Il a également participé à des films tels que The Man with the Iron Heart et The Trial of the King Killers.

Ben Crompton

Getty – Contributeur

Ben Crompton joue le rôle de Shanker, l’ami de Strike et ancien colocataire.

Shanker travaille dans le trafic de drogue illégale et aide souvent son ami Strike à trouver des informations sur les personnes recherchées, mais cela a un prix.

Ben est surtout connu pour son rôle d’Edison Tollett dans Game of Thrones.

Il a également joué dans Man Stroke Woman de BBC Three qui s’est déroulé de 2005 à 2007.

Qui d’autre est dans le casting ?

Beaucoup de gens sont au courant de la disparition de Margot.

Certains des acteurs qui assumeront également les rôles de témoins ou de criminels sont :

Linda Bassett comme Joan Nancarrow

Fionnula Flanagan dans le rôle d’Oonagh Kennedy

Cherie Lunghi dans le rôle de Gloria Conti

Daniel Peacock dans le rôle de Nico “Mucky” Ricci

Ruth Sheen comme Pat Chauncey

Syrus Lowe comme Max Priestwood

Carol Mac Ready comme Irene Hickson

Sophie Ward comme Anna Philips

Robin Askwith comme Steve Douthwaite

Geneviève Hulme-Beaman en tant que jeune Oonah

Philip Cornwell comme Carl Oakden

Kenneth Cranham comme Dennis Creed

Quand est Strike Troubled Blood sur BBC One?

Strike Troubled Blood est de retour sur BBC One le dimanche 11 décembre 2022.

Le premier épisode de quatre sera diffusé à 21h.

Vous pouvez regarder l’épisode après sa diffusion et les autres sur BBC iPlayer dès qu’ils sont disponibles.