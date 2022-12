Casting de Riches : qui joue dans l’émission ITV ?

ITV lance son tout nouveau drame explosif, Riches,

La série en six parties apporte avec elle un incroyable casting étoilé.

TVI

Ne manquez pas les richesses d’ITV[/caption]

Qui joue dans Riches d’ITV?

Riches, écrit et créé par Abby Ajayi, est un nouveau drame d’ITV.

Le nouveau drame suit les exploits de la famille Richards élégante, privilégiée et super réussie.

Cependant, avec la mort subite de leur père, sa famille est bouleversée par le retour de sa fille et de son fils américains séparés, Nina et Simon, de New York.

Leur arrivée provoque bientôt une confrontation désordonnée avec la femme de Stephen et les enfants de leur mariage, alors qu’ils se disputent le contrôle de l’empire familial des cheveux noirs et de la beauté, Flair & Glory.

Hugh Quarshie comme Stephen Richards

L’acteur High Quarshie joue le magnat des affaires basé à Londres Stephen Richards.

Loin de ce rôle, il est surtout connu pour avoir joué Ric Griffin à Holby City pendant 19 ans.

En 2021, Hugh a joué dans le drame ITV Stephen, aux côtés de Steve Coogan et Sharlene Whyte.

Deborah Ayorinde dans le rôle de Nina Richards

L’actrice Deborah Ayorinde joue la fille séparée de Stephen de New York.

La talentueuse star est connue pour Luke Cage, la populaire série Marvel de Netflix, et pour le rôle de Simone dans la comédie américaine Girls Trip.

Elle a joué aux côtés de Cynthia Erivo et Janelle Monáe dans Harriet, un biopic sur l’abolitionniste et militante politique américaine Harriet Tubman.

Deborah a également joué dans une saison de True Detective de HBO.

Brendan Coyle comme Gédéon Havelock

L’acteur Brendan Coyle joue le conseiller juridique de Stephen, Gideon.

La star est surtout connue pour avoir joué Mr Bates dans Downton Abbey, et également dans Lark Rise To Candleford.

Depuis, il a joué dans des films tels que Me Before You, The Rising et Mary Queen of Scots, où il a joué le traître comte de Lennox.

Hermione Norris comme Maureen Dawson

L’actrice Hermione Norris est surtout connue pour son rôle de Karen Marsden dans Cold Feet.

Elle est également connue pour avoir joué dans Wire in the Blood face à Robson Green.

L’actrice polyvalente a ensuite relevé un nouveau défi, jouant le rôle de Ros Myers dans le drame de la BBC Spooks pendant quatre ans, et a joué un psychopathe dans Luther.

Hermonie a également joué dans Innocent d’ITV où elle a joué Alice, la sœur d’une femme qui aurait été assassinée par son mari.

Les acteurs suivants jouent également dans Riches d’ITV :

Sarah Niles comme Claudia Richards

Adeyinka Akinrinade comme Alesha Richards

Ola Orebiyi comme Gus Richards

CJ Beckford comme André Scott-Clarke

Nneka Okoye comme Wanda Richards

Emmanuel Imani comme Simon Richards

La nouvelle série verra également le mannequin britannique Jourdan Dunn jouer le rôle de Davina dans son rôle d’actrice.

Quand est Riches sur ITV?

Le thriller en six parties débutera le jeudi 22 décembre 2022 à 21h sur ITV.

La créatrice Abby, qui a travaillé sur How To Get Away With Murder et Four Weddings and a Funeral, a précédemment décrit le drame comme une “lettre d’amour à Black London”.

Elle a ajouté: “Cela a été passionnant de créer la famille Richards et de célébrer leur opulence, leur ambition et leur courage d’immigrant.”