Casting de rêve pour le nouveau feuilleton télévisé de CBS Beyond The Gates — The Men

Nous sommes en septembre 2024 et Au-delà des portes devient de plus en plus réel. Le titre est passé de Les portes à Au-delà des portesTrois membres du casting ont été annoncés, dont deux que Soap Hub a placés sur sa liste de souhaits de casting de rêve pour le premier nouveau feuilleton créé depuis 25 ans. Et Karla Mosley, qui jouera Dani Dupree dans le feuilleton d’une heure de CBS, a posté depuis Atlanta et est ravie de faire partie de ce voyage.

L’excitation monte

CBS à l’origine a annoncé son intention de créer le premier feuilleton en 25 ansLes oreilles sont revenues en avril. Et il y a encore plus de nouvelles à venir alors que la production très attendue prend de l’ampleur jusqu’à sa première au début de 2025.

Le casting de rêve : les acteurs

Si vous vous souvenez, nous avons déjà établi une liste de femmes que nous aimerions voir dans les rangs des résidents de BTG. Il existe de nombreux grands acteurs masculins dont l’impact se ferait sentir instantanément. Certains d’entre eux sont des vétérans du soap-opéra, les meilleurs du secteur.

D’autres ont été choisis dans les films de prime time et de téléfilm. Et il y a ceux qui sont actuellement dans des feuilletons et qui sont sous-utilisés. Ils pourraient bénéficier d’une émission qui permettra à tout le monde de briller grâce à une salle de scénaristes dirigée par Michele Val Jean. Dites-nous ce que vous pensez de nos choix dans les commentaires ci-dessous. Et s’il nous manque quelqu’un, ajoutez-le à la liste !

Darnell Williams, Tous mes enfants

Il est la moitié masculine du couple extraordinairement populaire et révolutionnaire Angie et Jesse d’AMC. Hier comme aujourd’hui, c’est un acteur charismatique qui connaît les tenants et aboutissants des feuilletons télévisés. Nous avons vraiment besoin de Williams à nouveau dans les feuilletons.

Lamman Rucker, Alors que le monde tourne & AMC

La réputation de Lamman Rucker dans le monde des soaps est sérieuse. Il a joué le rôle de l’avocat Marshall Travers, un intérêt amoureux pour Jessica Griffin (Tamara Tunie, qui se trouve déjà être choisie pour BTG). Il est surtout connu pour son rôle du fils de Lynn Whitfield et Keith David dans la série télévisée OWN. Feuille verte. Bien sûr, ce type peut jouer gentillement, mais il est tellement plus amusant quand il est un méchant.

Rome Flynn, L’audacieux et le beau

Rome Flynn est sexy, talentueux et charismatique. De plus, l’acteur connaît le quotidien. En tant que Zende dans B&B, nous avons prêté attention. Mais nous n’avons pas eu la véritable idée de son talent avant qu’il n’apparaisse dans des émissions comme Les riches et les pauvres, Comment échapper à un meurtreNetflix L’éducation de Dionet Prime Video Avec amour. Qui sait si Flynn reviendrait en journée, mais ça vaut la peine de demander, non ?

LISEZ CECI : Voici ce que vous devez savoir sur les personnages.

Joseph C. Phillips, Hôpital général

En ce qui nous concerne, Joseph C. Phillips est une figure de proue de la télévision depuis des années. Il a d’abord joué le lieutenant Martin Kendall, le mari militaire de Denise Huxtable dans Le Cosby Show. Deuxième et plus important pour cette liste, il a joué le rôle de Justus Ward dans GH. Justus était le petit-fils d’Edward Quartermaine, procureur de district de Port Charles, membre du conseil d’administration d’ELQ et cousin de Keesha, qui est tombée amoureuse de Jason Quartermaine. Il ferait un excellent patriarche dans Les portes.

Shemar Moore, Les jeunes et les agités

Il y avait un peu d’espoir puisque Shemar n’avait jamais oublie ses racines de savon, oncSi CBS a annulé sa série policière SWAT, il envisagerait de revenir à la programmation de jour. CBS a alors décidé de sauver la série de l’annulation et de la laisser vivre une saison de plus. Espérons donc que les pouvoirs en place pourront garder un œil sur Moore et bondir sur lui dès que l’acteur populaire se libérera.

Laurent Saint-VictorChambres d’hôtes

Ce qui est génial avec Lawrence Saint-Victor dans B&B, c’est qu’il n’attend pas que les pouvoirs en place donnent quelque chose à faire à son personnage. Il a commencé à écrire pour la série. Le problème, c’est qu’il est un interprète solide qui est sous-utilisé à tous les niveaux. Ne serait-ce pas génial si BTG venait frapper à sa porte ?

Lamon Archey, Des jours de nos vies

Lamon Archey revient souvent à ses racines DAYS malgré ses apparitions en prime time dans des séries comme All-American de The CW. Cela signifie qu’il ne s’est pas fermé aux feuilletons, n’est-ce pas ? Engagez un acteur charismatique et les fans vous aimeront à vie.

Aaron D. SpearsChambres d’hôtes

B&B a fait revenir le personnage d’Aaron D. Spears cet été pour l’intrigue du double meurtre. Cependant, ils l’ont à peine utilisé. Il serait donc un excellent choix pour rejoindre le casting de BTG.

Un Martinez, Santa BarbaraGH, OLTL et JOURS

Michele Val Jean connaît A Martinez de leur Santa Barbara et les jours GH. C’est un grand acteur qui est aussi très connu. Ce serait merveilleux d’avoir sa présence au premier plan d’un feuilleton comme il l’a été dans SB.

Matt CedenoJOURS

Les fans de DAYS voulaient toujours que Matt Cedeno revienne dans leur feuilleton pour qu’il puisse, une fois de plus, aider à étoffer la famille de Nicole. Mais maintenant que Nicole vit à Paris, pourquoi ne pas installer son camp Au-delà des portes à la place ? Même si Cedeno n’est pas apparu dans la journée depuis longtemps, ses crédits aux heures de grande écoute sont souvent savonneux, y compris ses passages dans Les servantes sournoises, Ambitions, L’Ovaleet Impitoyable.

Sean BlakemoreGH

La carrière de Sean Blakemore aux heures de grande écoute se porte plutôt bien, merci, mais il nous manque toujours à la télévision en journée. En particulier, il nous manque dans GH. Cependant, si vous ne l’avez pas vu dans Tous se lèvent, Feuille verte, Été cruelet Le Quadoù étais-tu?

LISEZ CECI : Découvrez les génies créatifs derrière BTG.

Pierre ParrosATWT

Tout comme Rucker, Peter Parros a également joué aux côtés de Tamara Tunie dans ATWT. Une autre raison pour laquelle il serait parfait dans BTG est son rôle régulier dans la série de Tyler Perry Les riches et les pauvres. Il faisait partie des « nantis », si vous vous posez la question. Il fait partie de ces acteurs qui ont l’apparence d’un bon gars mais qui brillent vraiment lorsqu’ils incarnent les différentes nuances d’un personnage.

Gavin HoustonGH, Lumière directrice

Après avoir joué Remy Boudreau dans Lumière directrice (Saint-Victor a également joué ce rôle), Gavin Houston a ensuite joué le fils de Parros dans HAHN. Wow, son personnage était un vrai désastre dans ce feuilleton. Plus récemment, il a eu une brève apparition dans GH où il a attiré l’attention des fans. Ils parlent encore de Zeke et de la façon dont il ferait un excellent match pour Jordan (Tanisha Harper). Cependant, comme il n’est pas revenu dans GH, nous le prendrons très certainement dans BTG.

Terrell TilfordGL

Bien que le vaste CV d’acteur de Terrell Tilford comprenne des crédits dans OLTL, DAYS et Y&R, il est surtout connu pour être l’un des David Grants dans GL. En attendant, ses crédits aux heures de grande écoute incluent Femmes célibataires et des apparitions en guest star dans tout, de la Magnum PI redémarrer vers OWN’s Chérissez la journée à FOX Lucifer.

Greg VaughanJOURS, GH, Y&R

Si Greg Vaughan n’est plus un habitué de la série DAYS, il peut aller n’importe où. Il peut revenir aux heures de grande écoute et jouer dans Hallmark et d’autres téléfilms. Il peut aussi aller dans un autre feuilleton. Gagnant d’un Daytime Emmy pour son rôle d’Eric Brady, il serait un excellent ajout à BTG. Rendez-vous également sur Hulu dès maintenant et retrouvez-le sur OWN’s Reine SucreFaites-nous confiance.

Kendrick CrossGH

Personne ne devrait négliger Kendrick Cross. Il a actuellement un rôle récurrent dans GH. Malheureusement, il n’apparaît pas régulièrement, mais quand il le fait, il se démarque. Et il devrait l’être car ses crédits en prime time sont bons. Bien que son premier rôle ait été celui d’un médecin dans la série télévisée Ruisseau Dawsonil a continué à jouer en tant qu’invité dans tout, de Les Frères Scott à Will Trent. Mais il a eu des rôles plus importants dans des films et des émissions de télévision comme Choses étrangesce qui est peut-être une émission dont les gens ont entendu parler, n’est-ce pas ?

Grant Aleksander, GL

Grant Aleksander a joué un adolescent riche et gâté devenu parfois le méchant Phillip Spaulding dans GL. Quand son personnage était bon, il était charismatique. Mais quand Phillip évoluait du côté obscur, Aleksander devenait électrisant. Nous aimerions le voir à nouveau jouer dans des feuilletons télévisés.

Robert BurgiUn autre monde, GH et Y&R, Robert NewmanGL et Y&R

Nous regroupons ces acteurs parce qu’ils sont des acteurs formidables et vraiment fascinants. Robert Newman faisait partie de l’un des plus grands couples de tous les temps dans l’histoire des feuilletons, Josh et Reva (Kim Zimmer) de GL. Richard Burgi est un acteur vétéran avec des crédits dans des feuilletons qui incluent Un autre mondeOLTL et DAYS. Burgi et Newman ont tous deux joué des remakes d’Ashland Locke dans Y&R, qui ont écrasé leur temps dans la série, à tel point que nous aimerions voir l’un ou les deux dans BTG.

Le tournage de BTG devrait commencer à Atlanta en novembre. Qui ajouteriez-vous à cette liste de souhaits télévisés de rêve ? Au-delà des portes? Lorsque CBS annoncera le reste du casting de BTG, nous verrons tous si nous avons bien deviné, alors faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires !