Casting de Ralph et Katie : qui joue dans la série de la BBC ?

Les FANS de The A Word ont tout à attendre alors que Ralph et Katie reviennent pour une nouvelle série montrant leur vie de couple marié.

Jetez un œil ici aux membres de la distribution de The A Word qui apparaîtront dans le nouveau spin-off de BBC One.

Ralph et Katie reviennent pour montrer leur vie de couple marié dans le nouveau spin-off de BBC One de The A Word[/caption]

Qui joue dans Ralph & Katie ?

Léon Harrop dans le rôle de Ralph Wilson

L’acteur Leon Harrop reprend son rôle de Ralph dans le nouveau spin-off de BBC One[/caption]

Leon Harrop est un acteur de télévision britannique atteint du syndrome de Down de la ville de Royton dans le Grand Manchester.

Son premier rôle d’acteur à la télévision était dans un épisode de 2009 du drame de la BBC The Street.

Vous reconnaîtrez Harrop de The A Word, mais il est également apparu dans Brassic et Casualty.

Le personnage de Leon, Ralph, a épousé Katie dans The A Word – et ce spin-off fait suite à leur première année de mariage.

Sarah Gordy comme Katie Wilson

Dr Sarah Gordy, MBE, est une actrice britannique qui est surtout connue pour son rôle de Katie Thorne dans The A Word.

Son premier rôle à la télévision est venu en 2000, lorsqu’elle a décroché un rôle dans Peak Practice à l’âge de 23 ans.

Elle a également joué le rôle d’Orlando Quine dans Strike: The Silkworm, de Lady Pamela Holland dans la série télévisée de la BBC Upstairs Downstairs et de Lucy Craddle dans The Long Call.

En 2018, elle est devenue la première femme trisomique à être nommée MBE et la première personne trisomique à recevoir un diplôme honorifique d’une université britannique.

Nigel Betts comme Steve

Nigel Betts joue Steve, le père de Katie[/caption]

Nigel Betts est un acteur anglais qui, de 2003 à 2007, est apparu dans le feuilleton ITV Emmerdale dans le rôle d’Eddie Hope.

Il a également interprété Tony dans la sitcom Boy Meets Girl de la BBC Two et a joué un rôle récurrent en tant que M. Armitage dans la huitième série de Doctor Who.

Betts est également apparu dans plusieurs autres séries télévisées britanniques telles que Downton Abbey, Doctors, EastEnders, Holby City, Coronation Street, The Bill, Ridley Road et Sharpe.

Pooky Quesnel comme Louise Wilson

Pooky Quesnel reprenant son rôle de The A Word en tant que mère de Ralph.

Quesnel a déjà joué dans W1A, Top Boy, Doctor Who, Class, Accusé et bien sûr Waterloo Road.

En 2016, elle a fourni la voix de Yuria of Londor dans le jeu vidéo Dark Souls III.





Qui d’autre joue Ralph et Katie sur BBC One ?

Pour compléter le casting comprend:

Sherry Baines – connue pour Coronation Street joue la mère de Katie, Clare.

Matt Greenwood – connu pour Waterloo Road joue l’ami de Katie, Tom.

Quand est Ralph et Katie sur la BBC ?

Ralph & Katie commence le mercredi 5 octobre sur BBC1 à 21h.

Le deuxième épisode suit le mercredi suivant au plus tard à 21h30.

Ralph & Katie a six épisodes dans le spin-off, chaque épisode durera 30 minutes.

La série sera également disponible sous forme de coffret sur BBC iPlayer.