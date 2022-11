Casting de Queens For The Night : Qui apparaîtra dans l’émission de dragsters d’ITV ?

QUEENS For The Night voit des célébrités se transformer en drag pour un programme unique.

L’émission ITV verra des célébrités canaliser leurs drag queens intérieures dans une compétition pas comme les autres.

Queens for the Night sera diffusé le 5 novembre à 20h30.

Qui jouera dans Queens For The Night sur ITV ?

Simon Gregson

Simon troquera les pavés pour la scène

Le favori de Coronation Street, Simon Gregson, relèvera le défi d’être une drag queen pour la nuit.

Simon subira la métamorphose ultime du drag qui est à des kilomètres de ce à quoi il est habitué sur les pavés.

Lorsqu’on lui a demandé quel genre de drag queen il pensait être, Gregson a répondu: «Je pense que je serai une drag queen plus grande que nature, très bruyante. Je pense que ça me correspond assez bien. »

Monsieur Motivateur MBE

Mr Motivator est un nom familier

M. Motivator MBE, mieux connu pour ses trucs et astuces de fitness, se prépare à être glamour pour la nuit.

Il participera à une série de défis devant un public de studio en direct où il tentera d’être couronné la reine gagnante.

Parlant de la raison pour laquelle il a décidé de participer à l’émission, il a déclaré: «Vous savez ce que je passe le moment de ma vie. Quand tu sors de ta zone de confort et que tu fais quelque chose que tu n’as jamais fait et que tu as le soutien d’Asttina qui est super.

“C’est tout simplement merveilleux, surtout à mon âge merveilleux de près de 70 (ans)!”





Chris Hugues

Chris se prépare pour son passage dans l'émission

Depuis Love Island, Chris a construit une carrière dans le monde du sport.

Il est régulièrement impliqué dans des courses de chevaux, donc Queens For The Night pourrait être un grand changement pour lui.

Parlant de ses talents de danseur, la star de Love Island a répondu: “Je peux à peu près gérer une danse Tik Tok et c’est tout.”

George Shelley

George dit qu'il est ravi de commencer le spectacle

George Shelley troquera le chant contre le drag alors qu’il participera à la compétition.

Depuis qu’il a été annoncé dans la liste des célébrités, George a déclaré qu’il était ravi de commencer.

« La communauté Drag est absolument magnifique. C’est coloré, c’est tout ce que je veux de la vie”, a-t-il déclaré. “Pour la première fois, j’en fais partie.”

Il a poursuivi: “Je peux célébrer le fait d’être gay et je peux célébrer le fait d’être féminin et d’être toutes les parties de moi-même que j’ai dû garder dans une boîte pendant si longtemps.”

Adam Woodyat

Adam a saisi d'autres opportunités depuis son départ d'EastEnders

Depuis son départ d’EastEnders, Adam a saisi d’autres opportunités telles que I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

Mais maintenant, il semble qu’il soit prêt à se battre pour devenir la meilleure reine de la nuit.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était nerveux à propos de sa performance dans l’émission, il a répondu : « Qu’est-ce qui peut mal tourner ? Eh bien, je peux oublier mes lignes pour un. Je pourrais trébucher sur la robe.

«Je pourrais trébucher sur mes talons et ma perruque pourrait tomber sur mes yeux. Qui sait ce qui pourrait arriver la nuit ! “

Joe Marler

Joe se battra pour être la meilleure drag queen

La star du rugby anglais Joe Marler troquera le terrain contre la scène.

Il affrontera les cinq autres concurrents de la série de défis pour voir qui sortira la meilleure reine.

Marler a déclaré qu’il voulait “essayer quelque chose de différent” et “sortir de ma zone de confort” lorsqu’on lui a demandé pourquoi il voulait participer à l’émission.

Qui fait partie du jury ?

Le nom familier Lorraine Kelly animera le nouveau programme.

Elle sera ensuite rejointe par le jury composé de Spice Girl et de l’icône de la pop Melanie C, du comédien de stand-up Rob Beckett, de la célèbre artiste Drag Courtney Act et star de Bad Education et de West End hit Everybody’s Talking About Jamie, Layton Williams.

Parlant de l’émission, Kelly a déclaré : « Je suis tellement excitée d’animer cette émission. Je suis un grand fan de Drag et j’ai hâte de voir une foule de stars bien connues adopter cette compétence unique, merveilleuse et édifiante.

“C’est un spectacle qui aura de l’humour, de la chaleur et surtout beaucoup de glamour, j’ai hâte de commencer.”