Casting de Plebs Soldiers of Rome: qui joue dans la finale de la comédie ITV?

Une finale de long métrage de Plebs Soldiers of Rome clôt la série.

Voici qui vous pouvez vous attendre à voir une dernière fois sur vos écrans pour la comédie historique.

Plebs : Les Soldats de Rome touche à sa fin

Qui joue dans la finale de Plebs Soldiers of Rome ?

Tom Basden comme Aurèle

Tom Basden co-écrit chaque épisode de Plebs

Tom Basden joue Aurelius dans la comédie.

C’est un acteur et auteur de comédie anglais, qui a créé Plebs et co-écrit chaque épisode.

Il est également apparu dans The Wrong Mans, The Windsors et The Last Bus.

Basden est probablement mieux connu pour avoir joué Matt dans After Life.

Jonathan pointant comme Jason

Jonathan Pointing joue Jason.

Vous êtes le plus susceptible de reconnaître Jon Pointing pour son rôle principal dans Big Boys.

Cependant, vous le connaissez peut-être aussi pour ses apparitions dans Starstruck, Pls Like et London Kills.

Tom Rosenthal comme Marcus

Tom Rosenthal joue Marcus dans la comédie

Rosenthal est surtout connue pour avoir joué dans la sitcom familiale Friday Night Dinner.

Mais vous pourriez aussi le reconnaître dans la recréation des épisodes perdus de Dad’s Army.

On peut le voir dans Lloyd of the Flies, qui est actuellement en tournage.

Ryan Sampson comme Grumio

Ryan Sampson a joué dans The Crown

Vous reconnaîtrez peut-être Sampson en jouant Tommo dans Brassic.

En 2015, il a joué divers personnages dans l’émission de sketchs ITV2 Glitchy.

Il a également joué Luke Rattigan dans Doctor Who, Rob dans Fresh Meat et Dudley Moore dans The Crown.

Qui d’autre est en vedette dans la finale?

Rejoindre le casting dans la finale sont:

Karl Theobald en tant que propriétaire

Patrick Baladi en tant que commandant romain, le général Diomède

Tori Allen-Martin en tant que reine guerrière Barbronelda

Kåre Conradi en tant que chef barbare Segimundus

Quand est-ce que Plebs Soldiers of Rome passe à la télévision ?

La finale, Plebs: Soldiers of Rome, a été créée sur le service de streaming d’ITV ITVX le 8 décembre.

Le synopsis officiel d’ITVX pour Plebs: Soldiers of Rome explique que “Marcus, Grumio, Jason et Aurelius rejoignent l’armée en temps de paix, dans l’espoir de gagner le respect, la romance et des réductions dans les restaurants participants.

“Mais quand la guerre est déclarée, ils sont envoyés combattre en première ligne pour une cause à laquelle ils ne croient pas. Désormais, leur principal intérêt est la lutte pour la survie…” Il sera également disponible à terme sur ITV traditionnel à la télévision.