Casting de Murder In Provence: qui joue dans le drame d’ITV?

MURDER In Provence est le dernier mystère de meurtre à venir sur ITV.

Le polar, qui a déjà été diffusé sur BritBox, a un casting intéressant, alors voici qui vous pouvez vous attendre à voir.

Qui joue dans Murder In Provence sur ITV ?

Roger Allam

Roger Allam est surtout connu pour avoir joué DCI Fred jeudi dans Endeavour.

L’homme de 68 ans est également célèbre pour avoir joué Illyrio Mopatis dans la série HBO Game Of Thrones et Peter Mannion MP dans la comédie de la BBC The Thick Of It.

Il a été nominé quatre fois pour le Laurence Olivier Award du meilleur acteur, remportant deux fois.

Dans Meurtre en Provence, il incarne Antoine Verlaque, le premier magistrat d’Aix.

Nancy Carroll

Nancy Carroll est surtout connue pour avoir joué Lady Felicia dans Father Brown.

En 2021, elle a joué Angela Gallop dans la dramatisation déchirante de la mort de Stephen Lawrence.

Elle a également interprété Anne Tennant dans The Crown et Mary Collins dans Prime Suspect 1973.

Nancy joue Marine Bonnet, une psychologue criminelle, dans le drame policier basé sur les romans de l’auteure canadienne Mary Lou Longworth.

Colonie de Keala





Keala Settle est une actrice et chanteuse qui s’est fait un nom dans le théâtre musical.

Elle tient le rôle de la sous-commissaire Hélène Paulik dans Murder In Provence.

Ses rôles ont inclus Becky dans la comédie musicale Waitress et Tracy dans la tournée nationale de Hairspray.

Elle est devenue célèbre en tant que femme à barbe Lettie Lutz dans le film musical The Greatest Showman.

Patricia Hodge

Les fans de télévision connaîtront probablement mieux Patricia Hodge pour avoir joué Phyllida Erskine-Brown dans Rumpole Of The Bailey de 1978 à 1992.

Elle a également joué le rôle-titre dans Jemima Shore Investigates et Geraldine dans The Legacy Of Reginald Perrin.

En 2018, elle incarnait Ursula Thorpe dans Un scandale très anglais et maintenant elle endosse le rôle de Florence Bonnet.

Kirsty Bushell

Kirsty Bushell incarne Sylvie au casting de Murder In Provence, qu’elle décrit comme une “photographe arty, feuilletée et capricieuse”.

Bushell est surtout connu pour avoir joué Jackie Williams dans Casualty en 2019 et Nicola dans la série 2014 Silk.

Elle est également apparue en tant que Caroline Lacy dans Motherland, DI Ginny Gray dans Silent Witness et Maggie dans Injustice.

Qui d’autre apparaît dans le casting de Murder In Provence ?

Le casting de Murder In Provence comprend également :

Geff Francis comme François.

Samuel Barnett comme Didier Laurent

Christophe Tek joue le rôle de Philippe

Jonathan Aris comme Lucien

Leila Mimmack comme Audrey

Paul Bazely comme Bernard

Cara Horgan dans le rôle d’Élodie

Sara Powell comme Cosette

Jeremy Clyde comme Georges

Mélanie Gutteridge dans le rôle de Béatrice de Keppel Valois.

Quand est-ce que Murder In Provence est sur ITV?

Murder In Provence démarre sur ITV le dimanche 17 juillet 2022, à 20h.

La série se compose de trois épisodes de 90 minutes.

Ne craignez rien si vous manquez des épisodes car ils seront disponibles pour être regardés via le hub ITV une fois diffusés.

Tous les épisodes ont été rendus disponibles en streaming exclusivement sur BritBox le mardi 1er mars 2022.