Casting de Love Island 2021: qui est dans le line-up rumeur?

L’attente de Love Island 2021 est terminée.

Avec la date de début dans quelques jours, nous ne pouvons pas attendre un été de connexions, de rotations de têtes et de greffes – alors qui seront les célibataires sexy qui entreront dans la villa ?

ITV

Love Island 2021 débutera le lundi 28 juin[/caption]

The Sun a révélé en exclusivité Sharon Gaffka comme la première candidate à Love Island 2021.

L’ancienne Miss International Royaume-Uni 2018 devrait participer, mais qui la rejoindra dans la villa ?

Selon les rumeurs, qui serait dans Love Island 2021?

Harley Benn

Instagram

Harley est l’un des trois boxeurs de sa famille[/caption]

Suivant les traces de Tommy Fury en 2019, Harley Benn est un autre boxeur, issu d’une famille où l’amour du sport est profond.

Fils du champion des poids moyens Nigel Benn et frère du champion WBA Continental des poids welters Conor Benn – Harley lui-même est également un boxeur avec un record de neuf combats, huit victoires et une défaite.

Harley a déjà un large public sur les réseaux sociaux, avec plus de 8 000 personnes qui ont choisi de suivre le joueur de 24 ans pour ses selfies au gymnase.

James Prix

instagram

James aurait eu une romance avec un ancien insulaire[/caption]

James, un fêtard de 23 ans, a déjà des liens avec Love Island grâce à d’anciens membres de la distribution, le beau gosse né à Worcester se « rapprochant » prétendument de l’ancienne insulaire Lucie Dolan.

Selon un initié de la télévision via MailOnline, James a une forte affection pour les blondes et tient à apporter la « sauce Worcester » à la série de cette année.

La rumeur disait que James était devenu proche de Lucie avant son passage dans la villa, bien qu’elle soit maintenant aimée avec une autre star de Love Island – Luke Mabbott – qu’elle a rencontrée après le tournage.

Alexis Bailey

Instagram

Alexis est une artiste dans le cadre de son travail de jour[/caption]

Première femme à être liée à un été passé dans la villa majorquine, Alexis est tout à fait la performeuse en tant que cracheur de feu et danseuse aérienne.

Selon la rumeur, il vient de sortir d’une relation à long terme, Alexis est toujours à la recherche de l’amour dans la série.

Elle a également déjà travaillé avec le propriétaire du club d’Ibiza et la star de Celebs go Dating Wayne Lineker.

Une source a confié au Sun : « Elle aime le sexe et en parle toujours. Elle est très ouverte à ce sujet mais est incroyablement sympathique et aime faire la fête.

« Il n’y a pas de limites en ce qui la concerne et elle porte vraiment son cœur sur sa manche. Il est juste de dire qu’elle apportera un peu de chaleur à la villa.

Lucinda Strafford

Licenciée de son travail d’hôtesse de l’air chez British Airways, Lucinda aurait voulu rejoindre le casting après que son ex, le footballeur de Brighton & Hove Albion, Aaron Connolly, l’ait trompée pendant le verrouillage.

Elle a également le désir de promouvoir sa gamme de vêtements en tant que propriétaire de la boutique The luxe Range.

Une marque pour laquelle elle se modèle sur son compte Instagram.

Lucy Plunkett

La blonde sensuelle a laissé entendre qu’elle quittait le nord de Dublin pour un séjour au soleil dans une récente histoire Instagram.

Propriétaire de petite entreprise et influenceuse, « Lucy recherche un homme loyal et pas trop contrôlant. C’est vraiment un esprit libre qui bat à son rythme », a déclaré un ami proche selon Radio Times.

« Je m’attends à ce qu’elle soit elle-même. Elle peut parfois sembler méchante ou ab *** h en raison de sa nature honnête, mais c’est une fille et c’est une chérie une fois que vous apprenez à la connaître.

Jay Munro

Des rumeurs passées ont laissé entendre qu’il trouverait une place dans la villa de Majorque.

Mais il semble que Love Island soit enfin le bon moment pour l’ancien footballeur et mannequin.

En tant qu’utilisateur passionné d’Instagram, avec 194 000 abonnés, il est également proche d’anciens concurrents de la série de rencontres avec la réalité.

Ellis Iyayi

Le mannequin hunky, tout comme Jay, a également été un concurrent présumé de Love Island à plusieurs reprises.

Basé à Leeds, il a travaillé pour des marques comme Nike, Asos, Gymshark et JD Sports.

Alisha LeMay

Selon la rumeur, elle rejoindra la villa Winter Love Island en Afrique du Sud, il semble qu’elle rejoindra en fait le voyage en Espagne pour la tranche de cet été.

À 28 ans, Alisha est une influenceuse basée dans l’Essex avec trois comptes Instagram sur lesquels elle partage des aperçus de sa vie, ses améliorations à domicile et un aperçu non filtré de sa routine quotidienne.

Elle a travaillé pour Asos, Boohoo et Pretty Little Thing et est également amie avec de nombreux anciens de Love Island comme Ellie Brown et Belle Hassan.





Zack Chugg

Le mannequin fitness, entraîneur personnel et étudiant en dentisterie Zack a confirmé qu’il serait à Majorque cet été.

« J’ai publié un article sur les routines de soins de la peau pour hommes, puis j’ai reçu un message direct sur Instagram d’un agent de casting d’ITV », a-t-il déclaré à The Yorkshire Evening Post.

« Je pense qu’ils sont vraiment fascinés par ce que je fais et je ne sais pas s’ils ont déjà rencontré quelqu’un qui fait le genre de chose que je fais. »

Il est actuellement en deuxième année à l’Université de Leeds.

Toluwa Adepeju

Les producteurs de Love Island voulaient que les travailleurs clés fassent partie de la programmation de cette année et ont trouvé ce qu’ils cherchaient à Toluwa.

Le Dr Toluwa, un héros du NHS, a été franc sur les réseaux sociaux tout au long de la pandémie de Covid et a documenté son temps en première ligne sur son Instagram.

Il a exhorté les membres du public à obtenir le jab contre Covid-19.

« C’est un choix parfait », a déclaré une source d’ITV 2 au Sun. « Il est modeste, terre-à-terre et aime ce qu’il fait. »

Holly Ramsay

Alors que son père Gordon est bien connu pour son tempérament explosif, Holly est sur le point de vivre sa première expérience avec la célébrité à la télévision.

Elle est mannequin et étudiante en mode, qui a récemment brisé un tabou autour du TSPT après avoir admirablement révélé ses propres luttes.

« Holly est la grande signature », a déclaré une source au Sun, « c’est elle qu’ils voulaient vraiment avoir. Il a fallu des mois de pourparlers, mais Holly s’y est maintenant engagée.

Reste maintenant à savoir si elle suivra les traces de Dany Dyer.

La fille de Danny Dyer a remporté le show en 2018 aux côtés de Jack Fincham.

Ce qui est certain en revanche, c’est que Gordon – connu pour être un père très protecteur quoique strict – surveillera de près le séjour de sa petite fille dans la villa.

Lisez toutes les dernières nouvelles de la villa