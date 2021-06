Casting de l’enlèvement de Lisa McVey : qui joue dans Believe Me ?

Les fans de NETFLIX ont été choqués par le nouveau vrai film policier Believe Me: The Abduction of Lisa McVey et son histoire d’enlèvement et de viol.

Le film captivant de la vie réelle apporte une distribution impressionnante, dirigée par Katie Douglas.

4 La star montante Katie Douglas tient le rôle principal dans Believe Me: The Abduction of Lisa McVey Crédit : Netflix

Qui dans le casting de Believe Me : L’enlèvement de Lisa McVey?

Katie Douglas dans le rôle de Lisa McVey

Lisa McVey, qui a été enlevée à l’âge de 17 ans, est jouée dans le film de Katie Douglas.

En 2021, l’actrice canadienne de 22 ans était connue pour son rôle d’Abby, l’amie de Ginny, dans Ginny and Georgia sur Netflix.

Katie a également été à Spooksville et Mary Kills People.

Rossif Sutherland dans le rôle de Bobby Joe Long

4 Le fils de Donald Sutherland, Rossif, incarne le tueur en série Bobby Joe Long Crédit : Netflix

Le tueur en série maléfique Bobby Joe Long est joué par l’acteur Rossif Sutherland.

Il est connu pour être dans River, Guest of Honor, Hyena Road, Reign et High Life.

Rossif vient de la royauté hollywoodienne car son père est Donald Sutherland et son frère est Keifer.

David James Elliott dans le rôle du Sgt Larry Pinkerton

4 David James Elliott joue le Sgt Larry Pinkerton qui aide Lisa Crédit : Netflix

Le détective qui croit à l’histoire de Lisa est le sergent Larry Pinkerton.

Il est interprété par l’acteur canadien David James Elliott.

La star est surtout connue en tant que personnage principal, Harmon Rabb Jr, dans JAG.

Il a également joué dans le drame Netflix de 2020 Spinning Out.

Megan Fahlenbock dans le rôle de Betty

4 Megan Fahlenbock incarne la mère de Lisa, Betty Crédit : Netflix

Megan Fahlenbock joue la mère de Lisa, Betty.

L’actrice canadienne a travaillé dans l’animation et a également eu quelques rôles au cinéma.

Megan est surtout connue pour ses rôles de voix de Gwen dans Total Drama, Jen Masterson dans 6teen et Eva Kant dans Diabolik.

Comment puis-je regarder Believe Me : L’enlèvement de Lisa McVey ?

Le film est actuellement sur Netflix.

Le film dure un peu moins d’une heure et demie.

Vous pouvez regarder la bande-annonce en haut de cet article.