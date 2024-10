La neuvième saison de Maison d’été est en route !

BravoIl a été annoncé que la populaire émission de télé-réalité serait renouvelée en mai, quelques semaines seulement avant le début du tournage.

La série tourne régulièrement pendant l’été et cette année, elle a commencé en juillet et s’est poursuivie jusqu’en septembre.

Voici un synopsis : Tourné sur plusieurs week-ends de l’été et sur certaines parties de la semaine, Summer House suit un groupe d’amis vivant à New York qui se rendent dans les Hamptons le week-end et partagent une maison ensemble, où ils organisent des fêtes, sortent. et beaucoup de drames et de bagarres ivres entre eux.

Avant la nouvelle saison, nous récapitulons quelles stars reviennent pour un autre été, qui ne reviendra pas et qui, selon les rumeurs, rejoindrait le casting.

