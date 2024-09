Casting de la saison 7 de « Love Is Blind » : qui finira ensemble ?

Il y aura des larmes.

Photo : Netflix

L’amour est aveugle revient le 2 octobre, ce qui signifie que bientôt tout le pays va apprendre cinq nouvelles façons de faire exploser une relation. Grâce aux noms, aux emplois et aux visages du premier regard, nous en savons déjà plus sur eux qu’ils n’en sauront l’un sur l’autre jusqu’à ce qu’ils soient fiancés. D’emblée, les acteurs de la saison 7 occupent un nombre surprenant de vrais emplois – seulement deux « consultants », un titre qui pourrait vouloir dire n’importe quoi, par exemple. Pourtant, nous ne sommes pas encore convaincus. Après tout, la saison dernière mettait en vedette Clay et AD, Laura et Jeramey et Sarah Ann, et, surtout, le feu de poubelle que constituaient Chelsea et Jimmy. Qui va pleurer ? Et qui va se mettre ensemble ? Sur la base du peu d’informations disponibles au public, nous avons fait quelques prédictions sur les six derniers couples. Faites valoir vos arguments ci-dessous.

Rencontrez les femmes de Love is Blind Saison 7 — se déroule à Washington, DC. Tout commence le 2 octobre ! pic.twitter.com/RMpkA4hwGg — Netflix (@netflix) 18 septembre 2024

Les hommes de Washington, DC se sont réunis pour la saison 7 de Love is Blind. Première diffusion le 2 octobre ! pic.twitter.com/FoCMctzHbp — Netflix (@netflix) 18 septembre 2024

– Léo et Taylor

– Garrett et Marissa

– Ramsès et Ashley W.

– Stephen et Nina

– Jason et Morgan

– Raymond et Jenny