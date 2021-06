Casting de la saison 4 de Handmaid’s Tale : qui joue dans le drame dystopique ?

La saison quatre de Handmaid’s Tale est enfin diffusée le dimanche soir sur Channel 4.

Mais qui sont les acteurs derrière nos personnages préférés ? Voici tout ce que vous devez savoir…

Élisabeth Mousse

Élisabeth Mousse reprendra son rôle de June ‘Offred’ Osborne dans la saison quatre de Handmaid’s Tale.

Elisabeth, 38 ans, a précédemment révélé que la saison quatre avait beaucoup de « surprises » pour savoir où la série et son personnage June finiraient.

Elle a déclaré au Times en octobre : « Nous ne voulons pas continuer à faire la même chose.

« Vous ne pouvez pas simplement garder June dans cet endroit où elle est torturée tout le temps. C’est ennuyant. »

Joseph Fiennes

Joseph Fiennes reviendra sous le nom de Fred Waterford pour la saison quatre.

Fred a commencé dans The Handmaid’s Tale en tant que maître de June et a joué un rôle important dans la formation de Gilead.

L’homme de 49 ans est surtout connu pour avoir joué William Shakespeare dans le film écrit, Shakespeare in Love aux côtés de Gwyneth Paltrow, pour lequel il a été nominé aux BAFTA.

Joseph est le frère cadet de la star de Harry Potter et James Bond Ralph Fiennes. Ses deux sœurs, Martha et Sophie, sont réalisatrices.

Yvonne Strahovski

Yvonne Strahovski reprend son rôle de Serena pour la quatrième série de The Handmaid’s Tale.

Yvonne a également joué dans de nombreux films dont Manhattan Night (2016) dans lequel elle incarne Caroline Crowley.

Elle est également apparue dans I, Frankenstein, All I See Is You, He’s Out There et la comédie américaine The Guilt Trip.

Dans le film Lego 2010 Lego: Les aventures des pouvoirs d’embrayage, elle a exprimé Peg Mooring.

Elle était également la voix de Batwoman dans l’animation 2016 Batman : Bad Blood.

Ann Dowd

Ann Dowd reprendra son rôle de tante Lydia.

La trame de fond du personnage complexe a finalement été révélée au cours de la troisième saison de la série Hulu, expliquant en quelque sorte pourquoi elle a fini par devenir le chef impitoyable des tantes de Gilead.

Alexis Blédel

Alexis Bledel est une actrice et mannequin américaine qui a joué dans Gilmore Girls et apparaît maintenant dans The Handmaid’s Tale.

Alexis a joué le rôle principal de Rory Gilmore dans la série télévisée à succès.

Elle a joué le personnage de 2000 à 2007.

Madeline Brewer en tant que Janine

Madeline Brewer continuera de jouer Janine dans la saison quatre.

Janine est l’une des amies les plus proches de June à Gilead.

Les fans d’Orange is the New Black de Netflix la reconnaîtront comme Tricia dans la série à succès.

OT Fagbenle comme Luke

L’acteur de 39 ans incarne Luke Bankole – le mari du personnage d’Elisabeth June Osborne – dans la série à succès Hulu.

Il a affirmé que la saison quatre « épaterait les fans » alors qu’Elisabeth Moss fait ses débuts en tant que réalisatrice





Max Minghella comme Nick

Max Minghella reviendra en tant que Nick qui a eu une relation amoureuse avec June dans le passé.

Max a joué des rôles dans The Social Network et The Mindy project dans le passé.