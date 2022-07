MÊME un roman inachevé peut avoir beaucoup d’histoire et Sanditon, l’œuvre de Jane Austen de 1817, a trouvé une nouvelle vie dans ce drame ITV.

Sanditon suit la vie de Charlotte Heywood dans la ville balnéaire, mais qui va la rejoindre.

Casting de la saison 2 de Sanditon : Qui joue dans la série ITV du roman de Jane Austen ?

Malgré son annulation, Sanditon a persévéré et est revenu pour une deuxième saison.

Il y a à la fois des visages familiers et de nouveaux ajouts au casting de Sanditon.

Plus particulièrement, Theo James, qui jouait Sidney Parker, l’amoureux beau mais conflictuel de Charlotte, a quitté le casting.

Voici tous les acteurs de la saison 2 de Sanditon.

Rose Williams

Jouer Charlotte Heywood pleine d’entrain est Rose Williams, fraîchement chagrinée et résolue contre les hommes.

L’héroïne de Jane Austen se retrouve à Sanditon, neuf mois après la fin de la première série avec non pas un mais deux nouveaux hommes sur ses talons.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle reconnaîtront peut-être la jeune femme de 28 ans grâce à ses rôles dans Reign, Medici et Changeland.

Cristal Clarke

FÉLICITATIONS/Itv

Où serait Charlotte sans sa meilleure amie Georgiana Lambe.

L’héritière antillaise est franche comme Charlotte et a également eu le cœur brisé dans la première série – peut-être que ces besties se lieront davantage à la crème glacée et aux ruptures.

Crystal est surtout connue pour son rôle dans Ordeal by Innocence en tant que Tina Argyll, mais elle a également joué dans Black Mirror et les films Star Wars.

Rosie Graham

Planète rouge (Sanditon 2) Ltd

Rosie Graham avec sa sœur à l’écran Rose Williams[/caption]

La débutante Rosie Graham rejoint le casting en tant que sœur cadette de Charlotte, Alison Heywood.

Elle est désespérément romantique, parfaite pour Sanditon.

La jeune actrice n’est pas apparue dans beaucoup mais joue dans The School for Good and Evil en 2022.

Anne Reid

BBC/point de vue

Anne Reid dans Dernier Tango à Halifax[/caption]

Le visage familier d’Anne Reid reviendra également à Sanditon pour jouer Lady Denham.

En tant que grande dame de Sanditon, Lady Denham préside le domaine et vit dans une grande richesse.

Anne Reid est apparue dans une multitude d’émissions britanniques, notamment Coronation Street, Dinnerladies, Last Tango in Halifax et Doctor Who.

Kris Marshall

Getty

Kris Marshall revient également en tant que Tom Parker, qui essaie désespérément de transformer Sanditon en un lieu de villégiature recherché.

Bien que l’incendie de la première série ait temporairement anéanti ses plans, Tom peut-il se reconstruire et avancer dans la nouvelle saison ?

Kris est l’un des visages les plus célèbres de la distribution, connu pour My Family et Death in Paradise ainsi que le favori des vacances Love Actually.





Tom Weston Jones

Planète rouge (Sanditon 2) Ltd

Tom Weston-Jones, nouvel ajout au casting, donne vie au colonel Francis Lennox.

Il commence rapidement à poursuivre Charlotte dans l’espoir de la courtiser, malgré son chagrin de la saison précédente.

Plus récemment, Tom a joué dans la série fantastique de Netflix Shadow and Bone en tant que général Zlatan.

Ben Lloyd-Hughes

Getty

Un autre acteur à double canon pour chasser les affections de notre principale dame, Charlotte.

Alexander Colbourne, le personnage de Ben Lloyd-Hughes, est attentionné et attentionné. Pourrait-il faire sortir Charlotte de son état d’esprit anti-amoureux ?

Ben a participé à des émissions telles que le classique britannique Skins, War & Peace et Industry ainsi que la série de films inachevée Divergent.

Jack Renard

Getty

Jack Fox fait partie de la famille Fox[/caption]

Le méchant Sir Edward Denham reviendra pour prendre plus de coups à la fortune de Lady Denham.

Le beau et sournois Edward, interprété par Jack Fox, est connu pour son charme avec les dames et ses dépenses extravagantes.

Dans la vraie vie, Jack est tout aussi beau mais beaucoup moins méchant et est apparu dans Fresh Meat et fait partie de la famille d’acteurs Fox.

Qui d’autre est dans le casting de Sanditon ?

La liste des acteurs et les nouveaux noms ne s’arrêtent pas là, avec de nombreux nouveaux visages à connaître.

Voici le reste du casting de la saison 2 de Sanditon :

Kate Ashfield-Mary Parker

Charlotte Spencer – Esther Denham

Alexandre Vlahos – Charles Lockhart

Frank Blake – Capitaine Declan Fraser

Adrian Scarborough – Dr Fuchs

Lily Sacofsky – Clara Brereton

Turlough Convery – Arthur Parker

Alexandra Roach – Diana Parker

Maxim Ays – Capitaine William Carter

Quand est la saison 2 de Sanditon sur ITV?

Pour les fans qui manquent à ce monde Austen, Sanditon sera de retour sur ITV le 22 juillet 2022.

Il y a six épisodes qui seront diffusés chaque semaine à 21h sur ITV.

Toute la série est déjà disponible sur BritBox pour diffuser ainsi que la première saison.

Une troisième série est également en préparation pour le spectacle, nous vous tiendrons donc au courant de toutes les nouvelles sur Sanditon.