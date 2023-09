Casting de la saison 17 de Bigg Boss – les 7 candidats confirmés jusqu’à présent – de l’influenceur Instagram à la star de YouTube

La SAISON 17 de Bigg Boss devrait sortir sur les écrans de télévision cet automne et les fans ont hâte de voir qui sera dans la programmation de cette année.

Sept candidats ont été confirmés pour entrer dans la maison Bigg Boss – et beaucoup sont des personnalités bien connues.

La populaire émission de télé-réalité devrait bientôt revenir

Célesti Bairagey

L’influenceuse Celesti entre dans la maison Crédit : Instagram

L’actrice et influenceuse des réseaux sociaux Celesti Bairagey est une star confirmée qui s’apprête à entrer dans la maison.

Celesti, 23 ans, a fait ses débuts avec le film en ligne Niveer Aru Tara et a rapidement gagné un large public en ligne.

Ankita Lokhande

Ankita est l’une des actrices de télévision les mieux payées d’Inde Crédit : Instagram

Un autre nom entrant dans la maison Bigg Boss est l’actrice Ankita Lokhande, 38 ans, l’une des mieux payées télévision actrices en Inde.

Elle a remporté trois Gold Awards, un Indian Television Academy Award et un Indian Telly Award pour son travail dans les films hindi.

Vicky Jain

Vicky Jain devrait également rejoindre la maison Bigg Boss Crédit : Instagram

Vicky Jain, le mari d’Ankita, devrait également entrer dans la maison Bigg Boss aux côtés de sa femme.

L’homme d’affaires investit dans le charbon et l’électricité plantesles diamants et l’immobilier, et a le goût des belles choses – il possède une Jaguar et une Porsche.

Kanwar Dhillon

Kanwar, basé à Mumbai, est sur le point d’entrer Crédit : Instagram

L’acteur hindi Kanwar Dhillon de Mumbai rejoint également le casting de la saison 17 de Bigg Boss.

Il a fait ses débuts dans télévision en tant que Kunal dans The Buddy Project en 2012, et sa carrière a décollé.

Alice Kaushik

L’actrice hindi Alice se dirige vers la saison 17 de Bigg Boss Crédit : Instagram

La petite amie de Kanwar, Alice Kaushik, une autre actrice hindi, connue pour son rôle de Ravi dans Pandya Store, entre également dans la maison.

Le joueur de 24 ans originaire de Dehli est également apparu dans Suryaputra Karn et Kahaan Hum Kahaan Tum.

Neil Bhatt

Selon de nombreuses rumeurs, Neil entrerait Crédit : Instagram

Après être devenu un nom connu pour avoir interprété Virat Chavan dans la série dramatique populaire de Star Plus, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, la rumeur dit que Neil rejoindrait Bigg Boss.

Il a également joué Ranveer Singh Vaghela dans Roop – Mard Ka Naya Swaroop et DCP Virat Chavan dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

Aishwarya Sharma

Aishwarya entre dans la villa avec son mari Neil Crédit : Instagram

L’épouse de Neil, Aishwarya Sharma, devrait également rejoindre Bigg Boss pour sa dix-septième saison.

L’actrice est connue pour ses apparitions dans Janbaaz Sinbad et Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

Beniwal dur

Il est confirmé que Harsh entre dans la maison Crédit : Instagram

La star et comédien de YouTube Harsh est le dernier acteur confirmé à entrer dans la maison jusqu’à présent.

Le joueur de 27 ans originaire de New Dehli a fait plusieurs apparitions sur télévision et au cinéma, en plus de ses 15,5 millions d’abonnés sur Youtube.

Saison 17

Elvish Yadav a été couronné vainqueur de la deuxième série de l’émission dérivée le 14 août en remportant une belle récompense de 25 lakhs de roupies (24 000 £) et le trophée tant convoité.

Cela s’est produit six mois seulement après que MC Stan ait remporté la saison 16 de Big Boss, où il a battu Shiv Thakare lors de la grande finale.

Même les détails sur le thème de la saison 17 n’ont pas été divulgués, la dernière étant axée sur le thème de l’océan et de l’eau.

L’animatrice de télévision populaire Anusha Dandekar est répertoriée comme candidate potentielle, aux côtés des acteurs Kanika Mann, Arjun Bijlani et Anusha Ranganath.

Des gens comme M. Faisu, un réseaux sociaux influenceuse et Divyanka Tripathi Dahiya, une actrice de télévision populaire, figurent également sur la liste des potentiels.

Connu pour ses prouesses en danse et réseaux sociaux influence, Awez Darbar pourrait également faire son apparition.

Ailleurs, les acteurs de télévision Surbhi Jyoti, Kanika Mann, Fahmaan Khan, Aishwarya Sharma, Mohsin Khan et Anjum Fakih pourraient tous être pris en compte.

Pour ajouter au mélange, Anjali Arora, connue pour son influence numérique, pourrait également apparaître.