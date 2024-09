Casting de la préquelle de Dune : voici les acteurs de la série télévisée Dune : Prophecy qui arrive sur Max

Avant Dune – 10 000 ans avant Dune – il y a Dune : Prophecy. La prochaine série dérivée préquelle sur Max se déroule bien avant les adaptations de Dune sur grand écran de Denis Villeneuve. Alors, qui pouvez-vous vous attendre à voir apparaître au casting de la série ? Nous avons vos réponses ici.

Voici les acteurs que vous pourrez voir dans Dune : Prophecy lorsque la série sortira à l’automne 2024 :

Emily Watson dans le rôle de Valya Harkonnen

Olivia Williams dans le rôle de Tula Harkonnen

Jodhi May dans le rôle de l’impératrice Natalia

Jodhi May dans le rôle de l’impératrice Natalia Sarah-Sofie Boussnina dans le rôle de la princesse Ynex

Shalom Brune-Franklin dans le rôle de Mikaela

Faoileann Cunningham comme sœur Jen

Aoife Hinds dans le rôle de Sœur Emeline

Chloé Lea dans le rôle de Lila

Travis Fimmel dans le rôle de Desmond Hart

Mark Strong dans le rôle de l’empereur Javicco Corrino

Jade Anouka dans le rôle de Sœur Théodosia

Chris Mason dans le rôle de Keiran Ateides

Josh Heuston dans le rôle de Constantine Corrino

Edward Davis dans le rôle de Harrow Harkonnen

Tabu dans le rôle de Sœur Francesca

Jihae dans le rôle de la révérende mère Kasha Jinjo

Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur la série avant ses débuts, une activation et un panel auront lieu au New York Comic Con 2024. Allez-vous diffuser Dune : Prophecy lorsqu’il arrivera sur Max le 15 novembre 2024 ?