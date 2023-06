Casting de For Her Sins : Qui joue dans le thriller de Channel 5 ?

Le thriller psychologique de CHANNEL 5 For Her Sins devrait commencer le 5 juin 2023.

La série regorge de visages familiers, dont une légende d’EastEnders.

Canal 5

Image du casting de For Her Sins[/caption]

Qui fait partie du casting de For Her Sins ?

Les deux personnages principaux sont interprétés par Jo Joyner et Rachel Shenton.

For Her sins raconte l’histoire de Laura Conroy, qui semble tout avoir, mais cette vie parfaite est entachée de fêlures.

Après avoir rencontré Emily Furness, sa vie commence à changer.

Jo Joyner

Canal 5

Jo Joyner comme Laura Conroy[/caption]

Jo Joyner est un visage bien connu sur les écrans de télévision.

Elle a interprété Tanya Branning dans EastEnders de la BBC et Mandy Carter dans Ackley Bridge de Channel 4.

Joyner a joué le rôle de Luella Shakespeare dans la série dramatique policière de la BBC Shakespeare & Hathaway: Private Investigators depuis 2018.

Elle jouera Laura Conroy, une avocate à succès avec un mari aimant et deux enfants.

Joyner a déclaré dans une interview à Radio Times: «Il y a une telle contradiction avec le personnage de Laura, si concentrée et organisée dans sa vie professionnelle et pourtant chaotique et peu sûre de sa vie familiale.

« Je sens que ça résonne vraiment. »

rachel shenton

Canal 5

Rachel Shenton comme Emily Furness[/caption]

Rachel Shenton joue Emily Furness.

Elle est connue pour son rôle de Mitzeee Minniver dans le feuilleton Hollyoaks de Channel 4.

Shenton a déclaré à Radio Times : « Je suis absolument ravie de faire partie de For Her Sins.

« Jo Rogers a créé une histoire si sombre et captivante qui a deux femmes en son centre, j’ai adoré et je ne pouvais pas la lâcher.

« J’ai hâte de donner vie à Emily – elle est sauvage. »

Ansu Kabia

Canal 5

Ansu Kabia comme Tom[/caption]

Ansu Kabia est surtout connu pour son rôle de Moïse dans la série policière britannique Miss Scarlet & the Duke.

Il joue Tom, un collègue de travail de Laura.

Duncan Pow

Canal 5

Duncan Pow comme Rob Conroy[/caption]

Duncan Pow joue le mari de Laura, Rob Conroy.

Pow est surtout connu pour avoir joué Linden Cullen à Holby City et il a joué dans le spin-off de Star Wars Andor.

Il a déclaré à propos de son rôle à Radio Times: «Rob a un complexe d’infériorité en ce qui concerne la carrière de Laura et la relation de Laura avec les gens au travail.

« Rob va et vient aux États-Unis en essayant d’obtenir plus de financement pour son entreprise.

« Je pense qu’il y avait beaucoup d’ego en jeu lorsqu’il a été décidé comment la dynamique familiale devrait fonctionner. »

Romi Hyland-Rylands

Canal 5

Romi Hyland-Rylands comme Eliza Conroy[/caption]

Romi Hyland-Rylands a joué la fille du personnage principal Chris Carson dans le drame de la BBC The Responder.

Elle est Eliza Conroy, l’aînée de Laura et Rob.

Anne Mitchell

Canal 5

Ann Mitchell comme la mère de Laura Maggie[/caption]

Ann Mitchell est devenue célèbre en jouant Dolly Rawlins dans la série policière Widows.

Elle est également connue pour jouer Cora, la mère de Tanya Branning, dans EastEnders.

Mitchell incarne Maggie, la mère de Laura.

Quand est For Her Sins sur Channel 5?

Le premier épisode de For Her Sins sera diffusé le lundi 5 juin 2023 à 21h sur Channel 5.

Il y a quatre épisodes au total.

Les épisodes seront diffusés tous les jours à 21h jusqu’au jeudi 8 juin 2023.