Casting de DNA Journey : Qui apparaît dans la série télé-réalité d’ITV ?

Préparez-vous à vous réchauffer le cœur cet automne, avec le retour d’un spectacle très apprécié.

DNA Journey – qui voit des paires de visages célèbres découvrir la trame de fond de leur histoire familiale – est de retour sur ITV pour la deuxième partie de leur série 2022.

TVI

DNA Journey est de retour sur ITV avec Rob Beckett et Romesh Ranganathan[/caption]

Qui fait partie du casting de DNA Journey d’ITV?

Rob Beckett et Romesh Ranganathan – Épisode 1

Dans le premier épisode, les comédiens et meilleurs amis, Rob Beckett et Romesh Ranganathan lancent la nouvelle série.

Ils se lancent dans un road trip pour découvrir leur histoire familiale.

En utilisant un mélange d’ADN et de généalogie, ils rencontrent une famille dont ils ignoraient l’existence.

Bien qu’il y ait beaucoup de rires en cours de route, il y a aussi une émotion surprenante et émouvante de la part des meilleurs hommes drôles de la télévision.

En savoir plus sur DNA Journey ‘SI TRISTE’ Le chagrin des fans de DNA Journey alors que Christopher Dean de DOI révèle un traumatisme infantile HISTOIRE SOMBRE Shaun Wallace lutte contre les larmes après avoir découvert son passé lors d’un voyage ADN

Alison Hammond et Kate Garraway

TVI

Kate Garraway et Alison Hammond s’associent pour DNA Journey[/caption]

Les reines de la journée Alison Hammond et Kate Garraway entreprennent ensemble cet incroyable voyage.

Ils voyagent partout dans le monde, de Bristol à Londres et en Jamaïque.

Ils découvrent que certains de leurs propres ancêtres colorés et extraordinaires feraient certainement un élément révélateur d’une de leurs émissions du matin.

Alison Steadman et Larry Lamb

Bbc

Larry Lamb et Alison Steadman sont de retour ensemble pour DNA Journey[/caption]

Gavin & Stacey stars Alison Steadman et Larry Lamb font à nouveau équipe, mais cette fois pour revenir à leurs racines.

Le couple est connu pour avoir joué la mère et le père de Gavin, Pamela Shipman et Mick/Michael Shipman, dans la série diffusée pour la première fois sur la BBC en 2007.

ITV n’a pas encore publié d’informations sur ce qui se passe lors de leur voyage ADN.

Mais le couple a été aperçu en train de filmer ensemble en août 2022, dans nul autre que Barry Island.

Joel Dommett et Tom Allen

Un autre couple comique – Joel Dommett et Tom Allen – s’est également associé pour le spectacle.

Comme Alison et Larry, ITV reste discret sur leur épisode.

L’animateur de Masked Singer, Joel, est devenu une grande star depuis qu’il est apparu dans I’m A Celebrity en 2016.

Alors que Tom est également devenu un visage bien connu sur la boîte, grâce à ses concerts de présentation dans des émissions dérivées pour The Apprentice et Bake Off.

Le voyage de l’ADN, première partie

La première partie de la série 2022 a été diffusée en avril, et vous pouvez revoir ces épisodes sur ITV Hub maintenant.

Les couples de célébrités qui ont participé étaient :

Épisode 1 – Les poursuivants Anne Hegerty et Shaun Wallace.

– Les poursuivants Anne Hegerty et Shaun Wallace. Épisode 2 – Les actrices Dame Maureen Lipman et Rula Lenska, qui se sont rencontrées sur le tournage de Corrie.

– Les actrices Dame Maureen Lipman et Rula Lenska, qui se sont rencontrées sur le tournage de Corrie. Épisode 3 – Les médaillés d’or olympiques et les juges de Dancing On Ice Jayne Torvill et Christopher Dean AKA Torvill et Dean.

Quand DNA Journey commence-t-il sur ITV ?

DNA Journey 2022 revient pour sa deuxième partie CE SOIR (29 septembre 2022) à 21h sur ITV.

En savoir plus sur le soleil NE TARDEZ PAS J’étais gêné quand j’ai trouvé une grosseur là-bas – maintenant je me bats pour ma vie TRANSPORT À DOMICILE J’ai dépensé 115 £ pour un transport IKEA, les articles ont totalement transformé mon salon

L’émission sera diffusée pendant quatre épisodes, tous les jeudis soirs.

Après la diffusion de chaque épisode, vous pourrez les regarder sur ITV Hub.