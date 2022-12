Casting de Celebrity MasterChef Christmas Cook Off: Qui apparaît dans l’émission 2022 de la BBC?

HUIT célébrités enfileront leurs tabliers pour le régal festif Celebrity MasterChef 2022.

Les visages familiers des juges John Torode et Gregg Wallace nous accueilleront alors qu’ils chercheront à goûter aux offres des célébrités, espérant principalement de la nourriture comestible avec un plat occasionnel, alors que le spectacle revient sur nos écrans.

Les juges rechercheront un peu de joie de Noël de la part des candidats[/caption]

Qui apparaît dans le Celebrity MasterChef Christmas Cook Off?

Bez alias Mark Berry

L’homme des Happy Mondays cherchera à secouer les juges de MasterChef[/caption]

La légende des Happy Mondays, Bez, rejoindra les autres célébrités dans la cuisine pour ce spécial de Noël.

Plus connu pour ses passages sur Celebrity Gogglebox et Dancing On Ice, il cherchera à montrer un autre côté alors qu’il tente de remporter la couronne Celebrity MasterChef.

Bez apparaît souvent avec un autre membre du groupe Shaun Ryder dans l’émission Celebrity Gogglebox, mais il devra faire cavalier seul sur celui-ci alors qu’il essaie d’impressionner les juges avec ses talents de cuisinier.

Lors de l’édition 2021, Bez a été éliminé en demi-finale, laissant les téléspectateurs éviscérés car beaucoup l’appelaient à gagner.

Iwan Thomas

L’olympien Thomas cherchera à monter sur le podium d’une autre manière[/caption]

Thomas cherchera à s’appuyer sur ses expériences en terminant deuxième du Celebrity MasterChef en 2009.

Depuis qu’il a pris sa retraite de l’athlétisme, Thomas a participé à de nombreuses émissions à la télévision, ce qui lui a valu le statut de célébrité.

Look Through the Keyhole, Hole in the Wall, Strictly Come Dancing, Countdown et Celebrity Hunted ne sont que quelques-unes des apparitions de Thomas.

Après avoir terminé deuxième derrière Jayne Middlemiss dans l’émission en 2009, Thomas sera considéré comme un favori pour cette édition.

Josh Cuthbert

Devenu célèbre en 2012, Josh est apparu sur The X Factor avec son groupe Union J.

Ils ont terminé quatrième et ont été signés chez Sony Music et RCA Records.

Leur premier single Carry You est sorti en 2013 et leur album éponyme a atteint la sixième place des charts britanniques.

Apparaissant dans l’édition 2018 de Celebrity MasterChef, le chanteur a atteint les demi-finales avant qu’il ne soit temps pour lui de faire sa sortie et cherchera à impressionner davantage les juges cette fois-ci.

Lesley Garret

Le chanteur d’opéra Garrett cherchera à préparer une tempête pour John et Gregg[/caption]

Après avoir participé à l’émission Strictly Come Dancing de la BBC, Lesley Garrett s’est associée à Anton Du Beke et a réussi à terminer troisième de l’émission.

En conséquence, elle sera habituée à être critiquée par les juges et espère pouvoir impressionner John Torode et Gregg Wallace.

Ayant échoué lorsqu’elle est apparue dans la série auparavant, Garrett cherchera à arranger les choses cette fois-ci avec une chance d’impressionner à nouveau les juges après sa sortie en demi-finale la dernière fois.

AJ Prichard

AJ espère avoir quelques mouvements dans la cuisine pour impressionner[/caption]

Apparu sur Britain’s Got Talent en 2013, AJ Pritchard a réussi à épater les juges alors que lui et sa partenaire de danse Chloe Hewitt se sont rendus jusqu’aux demi-finales de l’émission en direct.

Depuis lors, il est apparu dans RuPauls Drag Race UK, I’m a Celeb et une édition spéciale de Hunted for Stand up to Cancer.

Il est surtout connu pour être un danseur professionnel sur Strictly Come Dancing de 2016 à 2020.

En 2021, il a été annoncé qu’il ferait ses débuts d’acteur sur Channel 4 alors qu’il apparaissait dans Hollyoaks.

Connu pour sa crème pâtissière chic la dernière fois, il n’a pas réussi à se qualifier pour la demi-finale.

Chizzy Akudolu

Chizzy espère que personne ne se rendra à Casualty à cause de sa cuisine[/caption]

Chizzy Akudolu est surtout connue en tant qu’actrice qui a joué le rôle de Mo Effanga dans l’émission Casualty de la BBC 1.

La femme de 49 ans a commencé sa carrière au début des années 2000 après avoir remporté le concours de comédie de la BBC The Urban Sketch Showcase.

En 2004, Chizzy a mis en sac des pièces dans la sitcom de Sean Lock 15 Storeys High et soap EastEnders.

Au cours des années suivantes, elle a joué des rôles dans des émissions telles que Green Wing, Dead Set, Roman’s Empire, The Inbetweeners, Twenty Twelve et le film In The Loop.

Plus récemment, on la retrouve comme panéliste sur Loose Women.

Chizzy espère une meilleure performance cette fois-ci car elle sentait qu’elle n’avait pas fonctionné selon ses capacités auparavant, ce qui l’a vue échouer à se qualifier pour les demi-finales.

Kitty Scott-Claus

Kitty cherchera à faire de la nourriture parfaite pour les juges[/caption]

Kitty Scott-Claus est surtout connue pour avoir participé à la troisième saison de RuPaul’s Drag Race UK – où elle a terminé deuxième derrière Krystal Versace.

Parmi les autres apparitions à la télévision, citons les célébrités inutiles et Love Island Aftersun.

Elle est apparue dans Celebrity MasterChef en août 2022 mais a terminé cinquième du concours.

Megan McKenna

Megan est devenue célèbre après être apparue dans Britain’s Got Talent[/caption]

Megan McKenna est apparue pour la première fois sur nos écrans en 2009 lorsqu’elle est apparue dans Britain’s Got Talent.

En 2016, elle a rejoint le casting de Celebrity Big Brother où elle est devenue un nom familier,

Elle est ensuite devenue une habituée de Towie en 2016 avant de décider de s’absenter du spectacle fin 2017.

Megan est apparue sur Celebrity MasterChef en 2021 où elle a réussi à atteindre la finale.

Quand est-ce que Celebrity MasterChef Christmas Cook Off sur BBC?

Le Cook-Off festif sera diffusé sur BBC One le vendredi 23 décembre.

Vous pouvez l’attraper à 20 heures ou à une date ultérieure sur le BBC iPlayer.