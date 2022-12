Casting de Celebrity Gogglebox : Qui est dans le line-up ?

CELEBRITY Gogglebox est de retour sur Channel 4, avec une programmation de nouveaux visages dans l’émission.

Les fans ne peuvent tout simplement pas se lasser de voir leurs stars préférées dans leur propre salon, parler de la télé de la semaine.

Tom Daley et son mari Dustin Lance Black font partie du line-up[/caption]

Qui fait partie de la gamme Celebrity Gogglebox 2022?

Tom Daley et Dustin Lance Black

Tom Daley et son mari Dustin Lance Black font partie du line-up Celebrity Gogglebox: Stand Up To Cancer.

Grâce à sa carrière de plongeur, Tom est devenu un nom familier en Grande-Bretagne.

Il est surtout connu pour ses quatre médailles olympiques, dont une d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Il est également apparu en tant qu’entraîneur dans l’émission de plongée de courte durée Splash d’ ITV .

Pendant ce temps, son mari scénariste Dustin a remporté un Oscar du meilleur scénario original pour le film Milk de 2008 et a également travaillé sur des émissions de télévision comme Big Love et Under the Banner of Heaven.

Parlant de rejoindre Celebrity Gogglebox, Tom a déclaré à Channel 4: “En tant que grands fans de la série, ça va être très surréaliste d’y être, mais nous sommes très impatients de voir ce qu’ils nous réservent.”

Charlotte Church et Luke Evans

Charlotte Church s’est associée à la star hollywoodienne Luke Evans[/caption]

Ces deux merveilles galloises se sont associées pour Celebrity Gogglebox.

Charlotte est devenue célèbre en tant qu’enfant star à la fin des années 90, lorsque son premier album classique Voice of an Angel s’est vendu à des millions d’exemplaires dans le monde.

Plus tard, elle a fait un pas dans le monde de la musique pop et a même eu sa propre émission de télévision,

Pendant ce temps, la star de cinéma hollywoodienne Luke est connue pour de grands films comme Beauty and the Beast et l’adaptation cinématographique de The Girl on the Train.

Gordon Ramsay et Tilly Ramsay

Gordon et Tilly Ramsay donneront leur avis sur la télé de la semaine[/caption]

La paire suivante est le duo père et fille Gordon et Tilly Ramsay.

Le chef Gordon est bien sûr les émissions de télévision les plus connues comme Ramsay’s Kitchen Nightmares et Hell’s Kitchen.

Alors que sa fille Tilly est également devenue un visage familier sur la boîte, et est même apparue sur Strictly Come Dancing.

Parlant d’être sur Celebrity Gogglebox, le couple a déclaré à Channel 4: «Nous sommes toujours heureux de soutenir le superbe travail de Stand Up To Cancer, et malgré nos goûts télévisés opposés, nous nous sommes beaucoup amusés à filmer ce film très spécial. épisode de Gogglebox.

Mel B et Ruby Wax

Les bons amis Mel B et Ruby Wax se sont associés[/caption]

La légende des Spice Girls Mel B est sur le canapé avec sa bonne amie Ruby Wax.

Depuis qu’il est devenu célèbre en tant que Scary Spice, Mel a continué à apparaître en tant que juge sur The X Factor et America’s Got Talent.

Elle a également participé à The Masked Singer UK en 2021, déguisée en Seahorse.

Pendant ce temps, la comédienne Ruby est surtout connue pour sa célèbre émission, Ruby Wax Meets…, et est également une éminente militante de la santé mentale.

Quand Celebrity Gogglebox passe-t-il à la télévision et comment puis-je le regarder ?

Celebrity Gogglebox revient à la télévision avec une émission spéciale Stand Up To Cancer.

Vous pouvez le regarder sur Channel 4 à 21h.

Les téléspectateurs peuvent également rattraper leur retard sur les épisodes en ligne via le lecteur All 4.