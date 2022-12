Casting de Britain Get Singing : qui participe à l’émission ?

ITV ARE apporte une touche festive cette saison de Noël avec un tout nouveau concours de talents.

Britain Get Singing mettra en vedette une foule de favoris d’ITV se regroupant pour créer une équipe de chœurs de supergroupes.

Twitter/Jason Manford

Britain Get Singing a un super panel de juges : (de gauche à droite) will.i.am, Alesha Dixon, Adam Lambert et Jason Manford[/caption]

Qui fait partie du casting de Britain Get Singing d’ITV?

Animée par le présentateur de télévision et de radio Roman Kemp, l’émission voit les plus grandes émissions d’ITV s’affronter dans un chant spectaculaire.

Montant sur scène, les groupes mettront leurs prouesses vocales à l’épreuve pour impressionner le public du studio.

Ils doivent également impressionner le Super Panel, composé de will.i.am, Alesha Dixon, Adam Lambert et Jason Manford.

Mais quel groupe atteindra les aigus et qui tombera à plat ?

L’île de l’amour

Les stars de Love Island, Tasha Ghouri et Andrew Le Page, qui ont terminé à la quatrième place plus tôt cette année, participent.

Ils sont également rejoints par Paige Thorne, qui est passée d’ambulancière à mannequin et influenceuse depuis qu’elle a quitté la villa.

L’équipe du trio est alors composée d’Antigoni Buxton, Danica Taylor et Luca Bish.

Femmes lâches

Les stars de Loose Women troquent le panneau pour la scène.

La star de Nolan Sisters, Coleen Nolan, est rejointe par ses co-stars pour cette émission spéciale.

Son équipe comprend également les autres panélistes Denise Welch, Brenda Edwards, Judi Love, Linda Robson et Kelle Bryan.

Emmerdale

Emmerdale est également de la partie avec son équipe composée de la star de Mandy Dingle, Lisa Riley, et de Mark Charnock, connu pour jouer Marlon Dingle.

Rejoindre ces vétérans de Dales sont Daisy Campbell (Amelia Spencer), Jay Kontzle (Billy Fletcher), Lawrence Robb (Mackenzie Body).

L’équipe est complétée par Bradley Johnson qui joue Vinny Dingle et Olivia Bromley qui est connue pour le personnage de Dawn Taylor.

Rue du Couronnement

Les acteurs de Coronation Street espèrent également prouver leurs talents vocaux.

Ils ont un line-up qui comprend Sue Devaney qui joue Debbie Webster.

Elle est rejointe par l’acteur de Billy Mayhew Daniel Brocklebank et Rob Mallard qui joue Daniel Osbourne dans Corrie.

Les rejoindre est la star du West End Jodie Prenger (Glenda Shuttleworth) et Channique Sterling-Brown (DeeDee Bailey).

La chasse

Le drapeau des émissions de quiz d’ITV est Team The Chase.

Jenny Ryan, qui a prouvé sa capacité vocale sur X Factor: All Stars en 2019, fait partie de l’équipe.

The Vixen est rejoint par les autres stars de The Chase Anne Hegerty et Darragh Ennis.

Quand la Grande-Bretagne Get Singing d’ITV est-elle à la télévision?

Ce spectacle incroyable se déroulera sur la période de Noël 2022.

Une date de diffusion exacte n’a pas encore été révélée par ITV, mais elle durera une heure et demie.

Après la diffusion de Britain Get Singing, il sera disponible sur ITVX.