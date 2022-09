Le drame CRIME Bloodlands est de retour pour sa deuxième saison.

James Nesbitt est revenu en tant que DCI Tom Brannick pour un nouveau scénario, mais qui d’autre joue dans la série ?

James Nesbitt revient pour la saison 2[/caption]

Casting de Bloodlands : qui joue dans le drame de la BBC ?

James Nesbitt comme Tom Brannick

Le rôle décisif de James Nesbitt était dans Cold Feet[/caption]

Nesbitt a décroché le rôle d’Adam Williams dans la comédie dramatique ITV Cold Feet en 1996, son rôle révolutionnaire.

Il a depuis joué dans diverses émissions de télévision, notamment Murphy’s Law, The Canterbury Tales et Jekyll.

Il a également joué des rôles dans le film Millions de Danny Boyle et Match Point de Woody Allen.

Victoria Smurfit comme Olivia Foyle

Victoria rejoint le casting de la saison 2[/caption]

Victoria Smurfit a déjà joué aux côtés de sa co-vedette James Nesbitt dans Coldfeet.

Elle a également joué avec Lorcan Cranitch dans Ballykissangel.

Elle rejoint Bloodlands pour la saison deux où elle incarnera la veuve d’un comptable et dont le meurtre menace de dévoiler son identité d’assassin, Goliath.

Lorcan Cranitch dans le rôle de Jackie Twomey

Lorcan Cranitch est apparu dans The Bill jouant DCI Frank Keane[/caption]

Vous reconnaîtrez peut-être l’acteur irlandais Cranitch dans son rôle de DI Littlejohn dans la série Sky Atlantic, Fortitude.

Il est également apparu en tant que méchant dans la production HBO / BBC de Rome.

Cranitch a joué Dickie Best, le père du footballeur George Best dans le drame de la BBC Best: His Mother’s Son, et est apparu dans The Bill jouant DCI Frank Keane.

Charlene McKenna comme Niamh McGovern

McKenna est une actrice connue pour ses rôles dans le drame irlandais Raw[/caption]

McKenna est une actrice connue pour ses rôles dans les drames irlandais Raw, Single-Handed 2 et Whistleblower.

Elle a également joué des rôles dans la comédie dramatique de la BBC Être humainainsi que Ripper Street de BBC One.

Elle est également connue pour le film Breakfast on Pluto de 2005 – où elle a joué aux côtés de Cillian Murphy.

Chris Walley dans le rôle de Billy ‘Birdy’ Bird

Chris Walley est un acteur de théâtre et de cinéma irlandais.

Vous le reconnaîtrez peut-être dans la série télévisée The Young Offenders de la BBC Three.

Il a également joué le soldat Bullen dans le film de guerre de Sam Mendes 1917.





Lola Petticrew comme Izzy Brannick

Lola Petticrew est une actrice montante.

Elle a joué dans le film indépendant 2019 Bump Along the Way.

Elle a également joué dans Wolf et Dating Amber.

Qui a joué dans la saison 1 de Bloodlands ?

Certains membres de la distribution de la première saison ne reviendront pas pour la deuxième série.

La première série a vu certains personnages tués tout au long de l’histoire.

Voici qui ne reviendra pas pour la saison 2 :

Lisa Dwan comme Tori Matthews

Ian McElhinney comme Adam Cory

Michael Smiley comme Dinger

Asan N’Jie comme Larry

Flora Montgomery comme surintendant McAllister

Quand passe Bloodlands à la télévision ?

La deuxième saison de Bloodlands a commencé le dimanche 18 septembre à 21h05 sur BBC One.

De nouveaux épisodes sont diffusés chaque semaine.

Les épisodes pourront être visionnés sur BBC iPlayer.