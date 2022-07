Les FANS veulent savoir combien les candidats de leurs émissions préférées sont payés.

Avec tout l’argent en jeu, les invités de Big Brother ont définitivement intérêt à rester dans l’émission le plus longtemps possible.

Big Brother USA en est à sa 24e saison[/caption]

Casting de Big Brother : les candidats sont-ils payés ?

Les fans de Big Brother se demandent souvent combien les invités sont payés pour participer à l’émission.

Le montant qu’ils gagnent à la fin de l’émission dépend de la durée pendant laquelle ils restent dans le jeu.

La nouvelle saison de Big Brother débute le 6 juillet 2022, avec un épisode de 90 minutes et Julie Chen Moonves comme animatrice.

La saison 24 devrait durer 82 jours, la finale de la saison étant prévue pour le 25 septembre.

Selon Reel Rundown, les invités sont payés 1 000 $ chaque semaine où ils restent dans la maison – donc plus ils survivent longtemps, plus le candidat est payé.

Cependant, le gagnant des deux premiers prix ne reçoit pas l’allocation hebdomadaire, mais se voit plutôt attribuer la somme d’argent qui lui est allouée.

Le gagnant du grand prix reçoit 500 000 $, tandis que le second reçoit 50 000 $ et le joueur préféré des États-Unis reçoit 25 000 $.





Qui sont les acteurs de Big Brother saison 24 ?

Selon CBS, cette saison mettra en vedette de “tous nouveaux invités”, notamment :

Alyssa Snider

Amerah Jones

Cerceaux de Bretagne

Daniel Durston

Indy Santos

Jasmin Davis

Joe “Pooch” Pucciarelli

Joseph Abdine

Kyle Capener

Matt “Turner” Turner

Michel Bruner

Mont Taylor

Nicole Layog

Paloma Aguilar

Taylor Hale

Terrance Higgins

La candidate de la saison 24, Paloma Aguilar, a quitté la série lors de l’épisode en direct du 14 juillet[/caption]

Comment regarder la saison 24 de Celebrity Big Brother ?

Big Brother sera diffusé tous les dimanches et mercredis à 20 h HE et diffusera les épisodes d’expulsion en direct les jeudis à 21 h HE.

L’émission sera diffusée sur CBS et sera disponible en streaming sur FuboTV, Hulu avec Live TV et YouTube TV.