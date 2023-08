Casting annoncé pour « The Fox on the Fairway » à Engle Lane à Streator – Shaw Local

Les acteurs de la communauté de Streator Inc. ont annoncé le casting de sa prochaine représentation de septembre de « The Fox on the Fairway ».

Les membres de la distribution incluent Luke Dougherty dans le rôle de Justin Hicks, Devon Ford dans le rôle de Louise Heinbetter, Larry Kelsey dans le rôle de Henry Bingham, Jim Woodward dans le rôle de Dickie Bell, Kathy Missel dans le rôle de Pamela Peabody et Jennifer Kirkman dans le rôle de Muriel Bingham. Le spectacle est mis en scène par Joseph Ennenbach.

Les spectacles ouvrent à 14 heures le dimanche 3 septembre et le samedi 9 septembre, avec des représentations à 19 h 30 du mardi au vendredi 5 au 8 septembre.

Les billets peuvent être achetés à englelane.org ou en appelant la billetterie au 815-672-3584.

Plus d’informations sont disponibles en ligne et sur la page Facebook du Engle Lane Theatre.