Caster Semenya: La double championne olympique remporte un appel devant la Cour européenne des droits de l’homme concernant les règles sur la testostérone | Nouvelles d’athlétisme

Caster Semenya a gagné son appel devant la Cour européenne des droits de l’homme pour contester si ses droits avaient été violés par des règles exigeant que les athlètes féminines ayant un taux élevé de testostérone naturelle réduisent ces niveaux grâce à des médicaments.

Le double champion olympique de 32 ans s’est adressé au tribunal basé en France en février 2021 après avoir perdu des appels devant le TAS, la plus haute juridiction du sport, et un autre plaidoyer devant le Tribunal fédéral suisse (SFT) dans une longue bataille juridique contre la réglementation.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

