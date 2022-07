Caster Semenya Bienvenue aux Championnats du monde d’athlétisme, déclare Sebastian Coe

Caster Semenya, qui fera sa première apparition dans un championnat du monde en cinq ans lorsqu’elle participera au 5000 m féminin à Eugene, a parfaitement le droit d’être là, a déclaré mardi le président de World Athletics, Sebastian Coe.

La Sud-Africaine a participé pour la dernière fois à un championnat du monde à Londres en 2017 où elle a remporté sa troisième couronne mondiale du 800 m.

Un an plus tard, elle a remporté la double médaille d’or du 800 m et du 1500 m aux Jeux du Commonwealth, la dernière fois qu’elle a représenté l’Afrique du Sud dans une compétition internationale mondiale.

Semenya a été forcée de passer de sa distance préférée à l’événement plus long en raison des règles d’éligibilité au sexe qui l’obligeaient à prendre des médicaments réduisant la testostérone pour participer à des courses entre 400 m et un mile.

World Athletics interdit aux femmes athlètes ayant des niveaux élevés de testostérone de participer à des courses plus courtes, car l’instance dirigeante affirme que l’hormone augmente la masse musculaire et l’absorption d’oxygène.

Semenya, devenue championne du monde à 18 ans à Berlin en 2009, a fait plusieurs tentatives judiciaires infructueuses pour faire annuler la décision.

“Elle est éligible pour être ici”, a déclaré Coe à propos de Semenya, qui a d’abord raté la qualification alors qu’elle n’a terminé que sixième aux Championnats d’Afrique le mois dernier, mais a bénéficié de l’abandon d’un certain nombre d’athlètes.

“Si elle choisit de concourir sur une distance qui n’est pas une distance restreinte, cela dépend entièrement d’elle et elle bénéficiera du même traitement et des mêmes services que n’importe quel athlète qui est légitimement ici”, ce qu’elle est.

Semenya n’est que l’un des rares athlètes “restreints” dans l’Oregon, mais Coe a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas que “ces athlètes partent de si tôt”.

«Toute mon approche à ce sujet a en fait été axée sur l’inclusivité. Je ne suis pas venu dans le sport pour empêcher les gens de concourir.

Des sociologues de second ordre

Mais Coe, qui a remporté deux médailles d’or olympiques au 1500 m pour la Grande-Bretagne en 1980 et 1984, a souligné que les règles d’éligibilité des sexes ne seraient pas modifiées de si tôt.

“Nous avons toujours été guidés par la science et la science est assez claire : nous savons que la testostérone est le déterminant clé de la performance”, a-t-il déclaré aux agences de presse.

« J’en ai vraiment assez d’avoir plus de ces discussions avec des sociologues de second ordre qui essaient de me dire ou de dire à la communauté scientifique qu’il peut y avoir un problème. Il n’y en a pas, la testostérone est le déterminant clé de la performance.

Coe a ajouté qu’il était de sa “responsabilité de protéger l’intégrité du sport féminin”.

« Nous avons deux catégories dans notre sport : l’une est l’âge et l’autre le sexe.

“L’âge parce que nous pensons qu’il vaut mieux que les champions olympiques ne courent pas contre des jeunes de 14 ans dans les sports communautaires et le sexe parce que si vous n’avez pas de séparation des sexes, aucune femme ne gagnerait jamais un autre événement sportif.”

Coe a déclaré que les restrictions actuelles sur les événements du 400 m au mile n’étaient “pas fixées sur des tablettes de pierre”.

“Si nous constatons qu’il y a un impact sur d’autres événements, nous devrons en tenir compte”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne s’agissait “pas d’un individu, ni d’un pays, ni d’un continent”.

Lorsqu’on lui a demandé si un élargissement des restrictions était probable, Coe a répondu: «Je ne vais pas spéculer là-dessus parce que je serai guidé par la science.

“Ce n’est que lorsque nous aurons vraiment compris l’impact au-delà de la liste restreinte, alors c’est sur la table.”

