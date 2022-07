Caster Semenya a terminé 13e au Mondial 5000m

La première apparition de Caster Semenya à un championnat du monde en cinq ans mercredi a vu l’Afrique du Sud en proie à la controverse échouer à se qualifier pour la finale féminine du 5000 m.

Sous des températures torrides en milieu d’après-midi, Semenya a terminé 13e lors de la première des deux manches à Hayward Field, Eugene, en 15: 46.12, à plus de 45 secondes de la 15e et dernière place de qualification.

“Cuisine!” a déclaré Semenya après la course. “C’était chaud, je n’arrivais pas à suivre le rythme, j’ai essayé de coller le plus possible, mais vous savez, ça fait partie du jeu.

“Je pense que c’est formidable de pouvoir courir ici”, a-t-elle ajouté. “Le simple fait de pouvoir terminer le 5 km, pour moi, c’est une bénédiction. J’apprends et je suis prêt à apprendre encore plus.

Son temps était loin du chrono gagnant de 14: 52.64 établi par l’Éthiopienne Gudaf Tsegay, fraîchement sortie de sa médaille d’argent au 1500 m.

Semenya était 13e du peloton de 18 hommes alors que la Japonaise Kaede Hagitani a donné le ton dès le début de sa manche.

Lorsqu’un peloton de neuf hommes s’est dégagé, il était clair que Semenya ne ferait pas partie de l’échappée et elle est rapidement tombée à 80 mètres de la tête avec 2 km à parcourir.

Cela a augmenté à 100 mètres sans faute alors que l’Américaine Karissa Schweizer a pris la tête avec trois tours à courir.

Tsegay a donné un coup de pied et a mené un groupe de cinq à travers la cloche avec Semenya une figure éloignée à 300 mètres du rythme.

La Sud-Africaine a participé pour la dernière fois aux championnats du monde à Londres en 2017 où elle a remporté sa troisième couronne mondiale du 800 m.

Un an plus tard, elle a remporté la double médaille d’or du 800 m et du 1500 m aux Jeux du Commonwealth, la dernière fois qu’elle a représenté l’Afrique du Sud dans une compétition internationale mondiale.

Semenya a été forcée de passer de sa distance préférée à l’événement plus long en raison des règles d’éligibilité au sexe qui l’obligeaient à prendre des médicaments réduisant la testostérone pour participer à des courses entre 400 m et un mile.

World Athletics interdit aux femmes athlètes ayant des niveaux élevés de testostérone de participer à des courses plus courtes, car l’instance dirigeante affirme que l’hormone augmente la masse musculaire et l’absorption d’oxygène.

Semenya, devenue championne du monde à 18 ans à Berlin en 2009, a fait plusieurs tentatives judiciaires infructueuses pour faire annuler la décision.

“Elle est éligible pour être ici”, a déclaré Coe à propos de Semenya, qui a d’abord raté la qualification alors qu’elle n’a terminé que sixième aux Championnats d’Afrique le mois dernier, mais a bénéficié de l’abandon d’un certain nombre d’athlètes.

Les coéquipiers éthiopiens Letesenbet Gidey, le vainqueur du 10 000 m ici, et Dawit Seyaum et le coureur néerlandais d’origine éthiopienne Sifan Hassan, le champion olympique en titre sur 5 000 m, rejoindront Tsegay lors de la finale de samedi.

Passaient également le trio kenyan composé de Margaret Chelimo Kipkemboi, Gloria Kite et Beatrice Chebet, les Britanniques Eilish McColgan et Jessica Judd, et trois Américaines à Schweizer, Emily Infeld et Elise Cranny.

