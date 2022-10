Casten le meilleur choix pour le Congrès – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Alors que les élections primaires touchent à leur fin, nous sommes à l’aube de la saison politique américaine où la droite dure dessine une perle sur le grand centre de la vie américaine.

Les nombreuses élections aux niveaux local, étatique et fédéral exigent toutes attention et confiance. Nous avons besoin de confiance; Lorsque nous achetons une boîte de soupe aux tomates, nous espérons qu’il y aura de la soupe aux tomates à l’intérieur de la boîte. Nous devons faire preuve de discernement lorsque nous examinons comment voter.

Le républicain du maire d’Orland Park, Keith Pekau, a plongé profondément dans la dureté de la droite dure. La boîte de soupe républicaine n’est pas du tout ce que l’étiquette voudrait nous faire croire ; ils sont opposés aux mesures de sécurité des armes à feu et, pour cette raison, les intérêts des armes à feu soutiennent Pekau. Des groupes avec des étiquettes comme « Mamans pour la liberté » ne cherchent pas à rendre des comptes, ils veulent l’intimidation des conseils de bibliothèques et des fonctionnaires qui rendent ces pierres angulaires possibles. C’est pourquoi ils soutiennent Pekau.

Le membre du Congrès Sean Casten, D-Downers Grove, fournit un phare pour ce dont l’Amérique a besoin; de l’air pur, de l’eau propre, une éducation qui est en fait véridique, non biaisée, des mesures raisonnables de sécurité des armes à feu pour arrêter le massacre dans nos rues et lieux de culte, écoles et marchés. C’est pourquoi il se heurte à l’opposition d’organisations qui crient « liberté » mais veulent dominer au lieu de se délivrer de la peur.

Casten a du sens sans distiller la peur.

Edward C.Marth

Saint-Charles