Casten bat Pekau lors de la 6e course au Congrès – Shaw Local

Dans ce qui avait été prédit comme une course serrée, le représentant démocrate américain Sean Casten de Downers Grove a battu mardi le challenger républicain Keith Pekau pour un troisième mandat.

Avec 93% des bulletins de vote pour le siège du 6e district de l’Illinois comptés, Casten devançait Pekau d’Orland Park avec 139 077 voix contre 118 572, selon des résultats non officiels. Cela a donné à Casten environ 54% du total.

Pekau a appelé Casten à concéder tard mardi soir, a déclaré le porte-parole de Casten, Jacob Vurpillat.

Dans un communiqué de presse ultérieur, Casten a remercié les électeurs et ses bénévoles.

“Dans les conversations que j’ai eues avec des gens de tout le district, j’ai trouvé un ensemble de valeurs communes”, a déclaré Casten dans le communiqué. « Nous croyons à la gentillesse et à la décence. Nous croyons en la science et la démocratie. Nous croyons que les femmes méritent le droit de prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé et que nous ne valons que le monde que nous laissons à nos enfants.

La confrontation de Casten avec Pekau est survenue dans un district qui a été radicalement redessiné et a conduit Casten à affronter la représentante américaine Marie Newman de La Grange lors de la primaire démocrate. Pekau, le maire de sa ville, a remporté une primaire du GOP à six pour affronter Casten.

Keith Pekau, maire d’Orland Park et candidat au Congrès, prend la parole lors du rassemblement du GOP au 115 Bourbon Street à Merrionette Park lundi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Le match qui en a résulté a été difficile, Pekau martelant Casten et d’autres démocrates sur le crime et l’économie.

Casten, à son tour, a critiqué Pekau pour avoir critiqué un événement de bingo drag prévu pour les adolescents à la bibliothèque publique de Downers Grove, qui a finalement été annulé en raison de menaces violentes. Casten a également critiqué à plusieurs reprises Pekau pour s’être rangé du côté – et avoir accepté un prix – d’un groupe de banlieue appelé Awake Illinois qui s’est opposé aux événements de drag et a publié des publications transphobes sur les réseaux sociaux.

La position de Pekau contre les mandats de masquage et de vaccination de l’État pendant la crise du COVID-19 a également suscité la colère de Casten.

Casten était un collecteur de fonds beaucoup plus compétent. Jusqu’à la mi-octobre, Team Casten avait collecté plus de 5 millions de dollars et dépensé près de 4,9 millions de dollars. tandis que Pekau avait levé environ 1,3 million de dollars et dépensé environ 1,2 million de dollars.

Le 6e district comprend des parties des comtés de Cook et DuPage.

