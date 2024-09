Castellanos et Harper critiquent Uceta, le releveur des Rays, après une bagarre est apparu à l’origine sur NBC Sports Philadelphie

Nick Castellanos avait l’antenne levée lorsqu’il est entré dans la boîte du frappeur en fin de huitième manche mardi. Les Phillies venaient de marquer cinq points contre le releveur des Rays Edwin Uceta, qui a débuté la soirée avec une moyenne de points mérités de 0,75 et un WHIP de 0,69, et Castellanos pensait qu’il y avait une chance qu’il se fasse frapper par un lanceur frustré qui perdait son sang-froid.

Le premier lancer d’Uceta était un sinker à 96 mph, son lancer le plus rapide de toute la saison, directement sur la hanche avant de Castellanos.

« Je suis entré dans la surface et je n’ai même pas frappé parce que je pensais qu’il y avait une chance que cela se produise. Je pense qu’il était juste énervé que ses chiffres aient été gâchés », a déclaré Castellanos après le match.

« J’avais l’impression que j’allais être percé. Je ne peux pas l’expliquer. Je sais qu’il avait de très bons chiffres avant cela. Rien qu’en le regardant, je pouvais le voir devenir frustré, et je creusais, je me disais, je vais prendre ce lancer pour voir s’il est près du marbre et il n’était pas près du marbre. »

Castellanos a réagi instantanément, pointant Uceta du doigt et appelant BS. Il a été retenu par l’arbitre du marbre John Libka, mais Bryce Harper était tout aussi énervé au deuxième but. Il s’est rapidement approché du monticule et à un moment donné, il a été encerclé par les Rays alors que les deux bancs se vidaient.

Uceta a été expulsé après que la situation se soit calmée.

« Nous avons tous eu une idée de ce qui se passait, il était juste énervé d’avoir été frappé et son ERA a explosé », a déclaré Castellanos. « Je pense que Bryce ressentait un peu la même chose que moi. C’était loin d’être le cas. »

Uceta est le meilleur releveur en santé de Tampa Bay et il est entré dans le match alors que le match était à égalité. Brandon Marsh a obtenu un but sur balles et Kody Clemens l’a frappé en double au troisième but. Le frappeur suppléant Cal Stevenson a frappé le coup sûr gagnant, un double de deux points contre Uceta. Buddy Kennedy l’a frappé en simple et Trea Turner a conclu le rallye avec son deuxième home run de deux points du match.

L’ERA d’Uceta a doublé et Castellanos et Harper ont eu le plaisir de recevoir quelques coups après le match.

« Je lui ai juste dit que c’était des conneries », a déclaré Castellanos. « Tu lances une balle de baseball à plus de 145 km/h et tu es frustré et tu vas la lancer sur quelqu’un ? C’est comme si mon enfant de deux ans piquait une crise parce que je lui enlève son dessert avant qu’il ait fini. »

Harper était tout aussi direct.

« Il l’a frappé exprès », a-t-il dit. « Ce n’est pas le jeu auquel nous jouons, ça ne devrait pas l’être, les gars lancent trop fort de nos jours. Vous vous énervez parce qu’un gars vous frappe un home run ou vous perdez l’avance. Accordez un but sur balles au gars et sortez du jeu. Je veux dire, qu’allez-vous faire ? Tout cela m’a vraiment excité, m’a vraiment énervé. Ce n’est pas quelque chose que vous devriez accepter comme étant de la Ligue majeure de baseball.

« Ce gars a un 0,74. Il n’y a aucune raison de le percer parce qu’il perd des points. Ce n’est tout simplement pas correct. »

Ce genre de situation peut parfois galvaniser une équipe, mais les Phillies ont le vent en poupe. Ils ont remporté 18 de leurs 25 matchs et ont le meilleur bilan du baseball avec 87 victoires et 58 défaites.

« Nous n’avons pas vraiment besoin de moments comme ceux-là parce que nous sommes ce type d’équipe », a déclaré Harper. « Si nous allons dîner ou nous amuser, ou si nous regardons un match de football ici, nous sommes une équipe très soudée. Quand quelque chose comme ça arrive, on est juste contrarié parce que ce n’est pas bien. Nous n’avons pas besoin de moments comme ceux-là pour nous rassembler. Nous savons ce que nous devons faire, nous comprenons quel est l’objectif, nous devons simplement continuer. »