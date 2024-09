Castellanos des Phillies s’exprime sur Uceta des Rays après son expulsion

PHILADELPHIE — Le releveur des Rays de Tampa Bay Edwin Uceta a été expulsé du match perdu 9-4 par l’équipe contre les Phillies de Philadelphie mardi soir après avoir frappé Nick Castellanos avec un lancer.

Castellanos, pour sa part, a déclaré qu’il savait que cela allait arriver.

Uceta a accordé un double décisif de deux points en huitième manche au frappeur suppléant Cal Stevenson, puis a accordé un simple RBI de Buddy Kennedy, un home run de deux points de Trea Turner et un double de Bryce Harper avant que Castellanos ne monte au bâton.

Le lancer d’Uceta a touché le frappeur des Phillies à la hanche et a provoqué le vide des bancs et des enclos des releveurs, et le rassemblement des joueurs sur l’herbe du champ intérieur.

« J’avais le sentiment accablant que j’étais sur le point de me faire percer », a déclaré Castellanos. « Nous avons tous eu une idée de ce que c’était – il était juste [ticked] « Il a été touché un peu partout et son ERA a explosé. »

Uceta, qui est entré dans le match avec une moyenne de points mérités de 0,79, a déclaré que ce n’était pas un lancer intentionnel et a affirmé qu’il s’agissait d’un changement de vitesse ; StatCast de la MLB a déclaré qu’il s’agissait d’un sinker à 96 mph.

Mais les Phillies ne le croyaient pas.

« Vous êtes frustré et vous allez jeter votre dévolu sur quelqu’un », a-t-il déclaré. « C’est comme si mon enfant de deux ans piquait une crise parce que je lui ai retiré son dessert avant qu’il ait fini. »

Harper a déclaré que ce qui s’est passé n’a pas sa place dans le baseball.

Nick Castellanos a déclaré qu’il savait qu’Edwin Uceta allait le frapper avec un lancer après avoir implosé à la huitième manche, notant que le releveur des Rays « était juste [ticked] « Il a été touché un peu partout et son ERA a explosé. » Images d’Eric Hartline-Imagn

« Ce n’est pas le jeu auquel nous jouons, mec », a-t-il dit. « Ça ne devrait pas être le cas. Les joueurs lancent trop fort de nos jours. Vous vous énervez parce qu’un joueur vous frappe un home run ou vous perdez l’avantage, vous donnez un but sur balles au joueur et vous sortez du match.

« La situation, tout ça, m’a vraiment excité, m’a vraiment bouleversé. Ce n’est pas quelque chose que l’on devrait accepter comme faisant partie de la Ligue majeure de baseball. »

Harper s’est dirigé rapidement vers le monticule en criant après le coup. Il a dit qu’il s’était empêché de se lancer dans une altercation physique parce qu’Uceta ne s’était jamais retourné pour le regarder.

« Je ne voulais pas être un perdant et me retrouver derrière lui », a déclaré Harper. « S’il doit faire demi-tour, alors d’accord, allons-y. »

Harper a réussi trois doubles dans un match pour la troisième fois de sa carrière et la première fois depuis août 2021.

Des informations provenant de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.