Cast explique la signification de « rien »

ALERTE SPOIL: L’interview suivante contient des spoilers pour « Les fins sont difficiles, n’est-ce pas ? », la finale de la série « The Sympathizer » sur HBO.

Robert Downey Jr. a peut-être joué cinq personnages différents dans « The Sympathizer », mais il n’est pas le seul acteur du casting à assumer plusieurs identités.

La série limitée suit un espion communiste nord-vietnamien simplement connu sous le nom de Capitaine (Hoa Xuande) qui est intégré dans une communauté sud-vietnamienne à Los Angeles après la guerre. Duy Nguyễn incarne Man, le maître du capitaine, son meilleur ami et le seul lien qui lui reste avec son pays d’origine. Mais par crainte d’être surveillés, les deux hommes envoient des lettres leurres adressées à la tante fictive du capitaine. Toute vérité réelle doit être brève, ciblée et écrite à l’encre invisible. Ainsi, lorsque le capitaine se sent seul et a besoin de connexion, il a des conversations imaginaires avec l’homme comme s’il était avec lui en personne.

« J’ai réalisé que l’Homme dans la tête du Capitaine n’est pas celui qu’il est dans la vraie vie », explique Nguyễn. Cela l’obligeait à comprendre non seulement son « vrai » personnage, mais aussi une pléthore de soi alternatifs basés autant sur le capitaine que sur l’homme.

« La version de l’Homme dans sa tête dépend vraiment de ce dont le capitaine a besoin à ce moment-là de la part de son ami, de ce qu’il imagine que son ami dirait », poursuit Nguyễn. « J’ai dû lire le scénario encore et encore pour comprendre : « À quoi pense le capitaine ? »

Ces scénarios imaginaires se déroulent tout au long des sept épisodes de « The Sympathizer », qui représentent une grande partie du temps d’écran de Nguyễn. « Nous avons tourné toutes les scènes imaginaires en une seule journée – trois réalisateurs en une journée », dit-il. « C’était intense, comme trois scènes du réalisateur Park [Chan-wook]puis réalisateur Marc [Munden] est intervenu dans trois scènes et le réalisateur Fernando [Meirelles] pour une scène. Ensuite, l’épisode 7 est le moment où vous voyez le vrai homme.

Dans la finale, intitulée « Les fins sont difficiles, n’est-ce pas ? », beaucoup de choses ont changé.

Bien que Man lui ait demandé de rester en Amérique, le capitaine est désespéré pour son pays natal et s’enrôle dans une attaque contre les communistes conçue par le général (Toan Le) afin de pouvoir retourner au Vietnam. Il n’a toujours pas révélé ses affiliations à Bon (Fred Nguyen Khan), un fidèle soldat sud-vietnamien avec lequel lui et Man sont amis depuis l’enfance, lorsqu’ils sont tous deux capturés et emmenés dans un camp de rééducation communiste. Là, le capitaine espère être reconnu communiste et libéré. Au lieu de cela, il est obligé de passer un an à rédiger des aveux détaillés pour faire ses preuves – même si le chef du camp s’avère être un homme masqué, dont le visage a été complètement déformé par un accident de napalm.

« J’ai dû créer un personnage complètement différent pour arriver à ce point à la fin, où il est brisé et brûlé », explique Nguyễn. « Mais il essaie toujours d’être la personne dont ses amis se souviennent, même s’ils ne le reconnaissent pas. C’est la partie la plus déchirante.

Comme le Capitaine, l’Homme est également devenu une sorte de « sympathisant ». Il soumet le capitaine à une torture intense, en partie pour garder leur amitié secrète pour ses collègues. Mais la cruauté semble aussi être un moyen d’amener le capitaine à admettre quelque chose que l’homme a réalisé il y a longtemps : il est difficile d’être fier de sa victoire dans la guerre alors qu’elle a eu un coût humain aussi élevé.

Vers la fin, Man renvoie le capitaine à une célèbre citation du président Hô Chi Minh : « Rien n’est plus précieux que la liberté et l’indépendance », un principe auquel le capitaine croit profondément. Mais l’Homme lui dit qu’en réalité est quelque chose de plus précieux, et qu’il obtient trois suppositions avant de pouvoir « obtenir son diplôme ».

Après avoir perdu deux essais sur la « croyance » et la « famille », son ami lui dit : « Lis attentivement la phrase. La réponse se trouve à l’intérieur.

Rien, peut-être même le néant, c’est ce qui est le plus précieux. Mais qu’est ce que ça veut dire? Avant que le capitaine ne réalise la réponse, il imagine qu’il est assis à côté du major (Phanxine) et de Sonny (Alan Trong), les deux personnes qu’il a assassinées en tant qu’espion. Le « rien » est-il la mort ? Est-ce l’absence de politique ? Quoi qu’il en soit, c’est tout ce que le capitaine a besoin d’entendre. L’homme s’excuse d’avoir rendu la leçon « si tortueuse », expliquant qu’il avait découvert par lui-même qu’il devait l’apprendre « à la dure », et le capitaine attrape Bon et s’échappe du camp. L’homme les regarde s’enfuir, laissant derrière eux toute allégeance à un camp ou à l’autre.

Dans le cadre d’une vaste interview sur « Le Sympathisant » et sa signification historique, Variété s’est entretenu avec Hoa Xuande et Duy Nguyễn ainsi qu’avec Sandra Oh, qui produit la série et joue dans cinq épisodes précédents, pour rien.

La citation « Rien n’est plus précieux que la liberté et l’indépendance » et le fait de se concentrer sur « rien » – qu’est-ce que cela signifiait pour vous ? Quelles conversations avez-vous eu à ce sujet ? Comment avez-vous retiré cela de la série ?

Hoa Xuandé : C’est très drôle, parce que c’est la phrase que le président Hô Chi Minh a prononcée lorsqu’il essayait de diriger le mouvement pour l’indépendance du Vietnam, et cette phrase est tirée de l’idéologie américaine. Mais la façon dont il est utilisé dans le contexte de la libération du Vietnam a une signification très différente de la façon dont nous le voyons en Occident. Quand nous pensons : « Rien n’est plus précieux que la liberté et l’indépendance », nous pensons à la liberté et à l’indépendance. C’est comme ça qu’on nous a appris, et ce n’est pas faux, mais dans la série, et le capitaine s’est rendu compte que le nœud de cette phrase est le rien. Ce qui fait presque référence au fait qu’il faut s’humilier.

C’est le désespoir. C’est le fait que tous ces efforts pour atteindre cet idéal ont causé tant de destruction, déchiré les gens, mis tant de gens en danger que cette cause en valait-elle la peine ? L’idée selon laquelle « rien » n’est en réalité au-dessus de liberté et indépendance. Nous devons essayer de comprendre que nous ne valons pas mieux que les idéaux que nous revendiquons tout le temps.

Duy Nguyen : C’est pourquoi j’ai lu le livre 10 fois. Juste pour comprendre cette partie. Il fallait que je le comprenne pour comprendre tout le livre. Je l’ai simplement pris du point de vue du personnage : pourquoi l’homme essaie-t-il d’enseigner au capitaine que rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté ? C’est un idéaliste. Un révolutionnaire. Il croyait que faire la guerre, combattre les Américains, signifiait lui apporter sa liberté. Mais dans l’épisode 7, vous le voyez retirer la liberté et l’indépendance aux mêmes personnes qu’il essayait de libérer. Le peuple vietnamien. Il les a capturés. Il réalisa à quel point toute cette douleur n’avait aucun sens. C’est la leçon qu’il veut donner à son ami, et la seule façon de lui donner est de lui retirer sa liberté.

Sandra Oh : Si vous avez lu le livre, ce dernier quart est constitué de pages et de pages et de pages de torture entre ces deux-là. Je pense que l’Homme a déjà dépassé l’endroit où se trouve le Capitaine et essaie de parvenir à une sorte de compréhension. Quoi est rien? C’est une myriade de choses. J’ai ma propre interprétation – presque un sentiment bouddhiste de vide. Cet autre espace est en réalité plus grand que ces idéaux. Mec, à travers la torture, il te pousse à entrer dans le traumatisme. Vous entendez toutes ces choses, vous pensez : « Je fais les choses bien », mais il vous pousse : qu’est-ce qui vous fait là où vous êtes ?

D’une certaine manière, c’est à ce moment-là que le Capitaine commence réellement à se libérer. Et ce qu’il y a dans cet espace – l’interprétation de rien – je ne pense pas que nous devrions vraiment le définir pour le moment, mais c’est la clé. C’est un regard très interne et très dense sur le but, la liberté, la façon de continuer votre voyage. Quand l’homme dit : « C’est juste devant vous », c’est aussi une grande partie de la leçon. C’est juste devant nous.

Nguyen: Et aussi, juste en face de toi, c’est moi. Regardez ce que ça m’a fait.

Xuande Ouais. Tu n’es rien.

Cette interview a été éditée et condensée.