Cast ‘Elf’ d’hier et d’aujourd’hui: découvrez comment Ferrell, Zooey Deschanel et d’autres stars 18 ans plus tard

Le film de Noël préféré de tous, « Elf », a célébré son 18e anniversaire cette année, et à ce jour, il reste un classique des fêtes.

Elfe est devenu un classique de Noël instantané lors de sa sortie le 8 novembre 2003, et c’est maintenant un film que tout le monde doit regarder à chaque saison des fêtes. Will FerrellLe portrait de Buddy the Elf a volé nos cœurs et nous a fait rire et pleurer, alors qu’il voyageait du pôle Nord à New York à la recherche de son père biologique. Le film est devenu un énorme succès, de nombreux fans espérant un jour une suite.

Malheureusement, une suite ne semble pas être en préparation, mais le film se répète souvent chaque année pendant les vacances. Et depuis la sortie du film, la plupart des acteurs ont joué des rôles plus étonnants dans des films et des films. Jetez un oeil ci-dessous et voyez ce que le Elfe le casting a été au cours des 18 dernières années depuis Elfe Libération.

Will Ferrell

Will Ferrell, 54 ans, est devenu une légende de la comédie depuis qu’il est devenu célèbre le Saturday Night Live. Son rôle de copain dans Elfe aidé à cimenter Will comme l’un des acteurs comiques incontournables à Hollywood. Les années suivantes Elfe ont été incroyablement réussies pour l’acteur. Il a joué dans les comédies à succès Vieille école, Présentateur : La Légende de Ron Bourgogne, Nuits de Talledega, Demi frères, Les autres gars, et plus. Il a été nominé pour deux Golden Globes depuis Elfe pour ses rôles dans Plus étrange que la fiction et Les producteurs.

En plus d’agir, Will est également devenu un producteur de premier plan. Il est producteur exécutif d’émissions comme Succession et Mort pour moi. Il a également produit des films comme Booksmart, arnaqueurs, Vice, et plus. Will est marié à Viveca Paulin, et ils ont trois fils ensemble.

Zooey Deschanel

Zooey Deschanel rôle de Jovie dans Elfe a contribué à faire passer sa carrière d’actrice à un nouveau niveau. Après Elfe, Zooey a continué à jouer dans des films comme Le Guide du voyageur galactique, Oui mec, 500 jours d’été, et plus. Son plus grand rôle à ce jour était de jouer Jess Day dans la comédie FOX Nouvelle fille. Elle a reçu une nomination aux Emmy et trois nominations aux Golden Globe pendant la diffusion de l’émission.

Zooey, maintenant 41 ans, chante dans Elfe, et ce n’est pas un secret qu’elle a une belle voix. Elle est devenue une partie du duo musical Elle lui, et leur premier album est sorti en 2008. Ils ont sorti 5 albums supplémentaires. En plus d’agir et de chanter, Zooey est aussi une femme d’affaires accomplie. Elle a cofondé le site Web dédié aux femmes HelloGiggles.

L’actrice était mariée à Ben Gibbard de 2009 à 2012. Elle a épousé Jacob Pechenik en 2015. Ils ont deux enfants ensemble Elsie Loutre et Charlie Loup. Zooey et Jacob ont divorcé en 2020. Zooey sort maintenant ensemble Frères de la propriété Star Jonathan Scott. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT a annoncé la nouvelle qu’ils sortaient ensemble en septembre 2019.

James Caan

James Caan, 81 ans, était un acteur accompli avant Elfe en raison de ses rôles dans Le parrain, Les gars de la gloire, et plus. Cependant, il est devenu une partie de l’univers des films de vacances en jouant Walter Hobbs, le père biologique de Buddy l’Elfe. Après Elfe, James a continué à jouer dans la série Las Vegas. Il est parti après quatre saisons.

Dans les années qui ont suivi Las Vegas, James a eu des rôles dans des films comme Le mauvais petit ami, Grand-père infiltré, et plus récemment Hors du bleu. James a été marié quatre fois. Jacques et sa quatrième épouse, Linda Stokes, a divorcé en 2009 après 14 ans de mariage.

Marie Steenburgen

Marie Steenburgen, 68 ans, a volé nos cœurs Elfe comme l’aimante Emily Hobbs, qui accueille Buddy dans sa maison. L’actrice s’était déjà fait un nom bien avant Elfe, ayant remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans le film de 1980 Melvin et Howard.

Marie la retrouve Elfe co-star Will dans la comédie à succès Demi frères en 2008. Elle a continué à avoir des rôles clés dans des films à succès comme La proposition, L’aide, et Club de lecture. Mary a récemment joué dans la série Playlist extraordinaire de Zoey. Marie a été heureusement mariée à Ted Danson depuis 1995. Elle était auparavant mariée à Malcolm McDonnell, et ils ont eu deux enfants ensemble.

Daniel Tay

celui de Daniel Tay ses débuts d’acteur jouaient Michael Hobbs, le demi-frère de Buddy qui se lie d’amitié avec lui au cours du film. La même année Elfe est sorti, Daniel, maintenant 29 ans, est apparu dans le film Splendeur américaine.

Il a également exprimé le personnage principal Doogal dans Doogal. Daniel a également travaillé sur la voix de jeux vidéo pour des jeux comme Intimidateur et Grand Theft Auto : La ballade de Gay Tony, qui est sorti en 2009.

Peter Dinklage

L’une des scènes les plus mémorables de Elfe c’est quand Buddy appelle par erreur le célèbre auteur pour enfants Miles Finch, joué par Peter Dinklage, 52 ans, un elfe. Quelques années seulement après la sortie de Elfe en 2003, Peter a commencé à jouer le rôle de Tyrion Lannister dans la série HBO Jeu des trônes. Il a été acclamé par la critique pour sa performance tout au long des 7 saisons de la série et a remporté 4 Emmy Awards et un Golden Globe pour avoir interprété Tyrion.

En plus de jouer Tyrion, Peter a eu des rôles notables dans des films comme X-Men: Days of Future Past, Trois panneaux d’affichage à l’extérieur de Ebbing, Missouri, Avengers : guerre à l’infini, et plus. Son prochain rôle est d’incarner le légendaire Cyrano de Bergerac dans l’adaptation musicale de Cyrano.

Bob Newhart

Bob Newhart le rôle de Papa Elf a fait fondre nos cœurs. Il n’était que l’une des quelques légendes moulées dans Elfe. Bob, maintenant âgé de 92 ans, était déjà une icône de la comédie depuis ses décennies à Hollywood avant le film de vacances. Bob a continué à avoir des rôles dans des émissions de télévision et des films depuis Elfe, mais il a ralenti ses apparitions en vieillissant.

Il a fait un certain nombre d’apparitions sur La théorie du Big Bang comme le professeur Proton. Il a reçu son premier Emmy pour sa performance en 2013. Bob a repris son rôle dans La théorie du Big Bang retombées, Jeune Sheldon. Il est également apparu dans la finale de la série de Chaud à Cleveland en 2015. Son apparition l’a réuni avec Betty Blanche, qui était sa co-star sur Bob décennies auparavant. Bob a été marié à sa femme, Virginie Quinn, depuis 1963.

Ed Asner

Comme beaucoup de ses autres co-stars, Ed Asner, décédé le 29 août 2021 à l’âge de 91 ans, était déjà très célèbre avant de jouer le Père Noël dans Elfe. Il est surtout connu pour avoir joué Lou Grant sur Le spectacle de Mary Tyler Moore et séries dérivées Lou Grant. Il a remporté 7 Emmy Awards tout au long de sa carrière.

Après Elfe, Ed a notamment doublé le rôle de Carl dans le film Pixar En haut en 2009. Il a tourné au cinéma et à la télévision au cours des années 2000 et 2010, y compris des invités notables sur la bonne femme, Mort pour moi, Bruyère, et plus. Ed a été marié deux fois. Son deuxième mariage avec Cindy Gilmore a pris fin en 2015 après 17 ans.